Mga pulis at opisyal ng Toronto naghahanda sa posibleng convoy protest sa Queen’s Park

Ang flyers para sa convoy for freedom sa Toronto ay umiikot sa social media ngayong linggo, at sinabi ni Toronto police spokesperson Connie Osborne sa CBC News na alam nila ang tungkol sa posibleng protesta.

Ang Service ay magkakaroon ng policing operation upang siguraduhin na ang publiko ay ligtas at mananatiling clear ang emergency access routes sa mga ospital, aniya sa isang email.

Sa mga susunod na araw patuloy kaming makikipag-ugnayan sa mga organizer at partner agencies. Anumang update, kasama ang disruption sa travel, ay sasabihin sa publiko sa pinakamaagang oportunidad.

Sa isang pahayag na inisyu ngayong Huwebes ng umaga, sinabi ni Mayor John Tory na sinusuportahan niya ang Toronto police “sa paggawa nito ng necessary action upang maghanda para sa protesta na nakapokus sa paggawa ng lahat ng kanilang makakaya upang protektahan ang kaligtasan ng mga residente at negosyo sa Toronto at i-minimize ang anumang disruptions sa Toronto residents at businesses kung maaari.

Toronto Mayor John Tory (archives). Litrato: (Evan Mitsui/CBC)

Anumang protesta sa area ng Queen’s Park ay talagang hindi puwedeng humarang sa access sa mga ospital sa paligid ng legislature - ang mga tao ay hindi dapat harangan mula sa pagtanggap ng emergency care o anumang medical care at ang hospital workers, na naging frontline na mga bayani sa buong pandemya, ay dapat malaya at ligtas na makapunta at makaalis sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan.

Sa isang pahayag, sinabi ng University Health Network na ang mga ospital sa downtown core ay aware sa mga plinanong protesta, at nakikipagtulungan sa mga pulis upang siguraduhin na ang mga pasyente at staff ay maa-access ang mga lugar na ito kung kinakailangan.

Ang Queen's Park sa Toronto. Litrato: CBC/Jon Castell

Dahil ang Queen’s Park ay malapit sa ilang health-care facilities, nanawagan muli si New Democratic Party NDP Leader Andrea Horwath sa probinsya na magpatupad ng safety zones na magbabawal sa pagpoprotesta malapit sa ospital, eskuwelahan at klinika.

Ang mga pasyente at health care workers ay hindi dapat lumakad sa isang gauntlet of hate para lang makapasok sa ospital o vaccine clinic, ani Horwath sa isang pahayag. At may mga lumalaking alalahanin na ang access sa ilang ospital ay haharangan. Si [Premier] Doug Ford ay may option ngayon na iwasan itong mangyari, at hinihiling ko na gawin niya iyon.

Dapat hayaan ng mga raliyista na ‘magpatuloy ang buhay’ ng mga tao, ani Ford

Habang nagsasalita sa Hamilton radio station na AM900 CHML ngayong Huwebes (bagong window), sinabi ni Ford na inaasahan niya ang isang mapayapang protesta.

Ontario Premier Doug Ford (archives). Litrato: La Presse canadienne / Nathan Denette

Tayo ay nabubuhay sa isang demokrasya, kung nais ng mga tao na pumunta at magprotesta, God bless 'em. Naiintindihan ko ang kanilang frustration. I really do, sabi ng premier.

Ngunit sa isang press conference noong unang bahagi ng linggo, sinabi ni Ford na ang mga raliyista sa Ottawa ay dapat na mag-move on.

Alam niyo, naririnig ko kayo. Nakikinig ako sa mga nagpoprotesta. Nakikinig ang probinsya sa mga nagpoprotesta. Nakikinig ang bansa sa mga nagpoprotesta, sabi ni Ford.

Ngayon oras na para magpatuloy ang buhay ng mga tao sa Ottawa. Ang mga negosyo ay nagsara na for a while now - gusto nang magbukas ng mga restawran.

Larawan ng mga trak na nakaparada sa Metcalf Street sa Ottawa noong ika-30 ng Enero. Ang anti-vaccine protests ay nakagambala sa trapiko sa siyudad (archives). Litrato: (Justin Tang/The Canadian Press)

Sa kanyang pahayag, binigyang-diin ni Tory na ito ang unang weekend kung saan maraming negosyo tulad ng mga restawran ang pinayagan na muling magbukas para sa indoor service, matapos luwagan ang latest round ng public health restrictions ng probinsya upang pigilan ang pagkalat ng Omicron variant.

Ang notion na ang anumang protesta ay pipigilan ang mga negosyo - na matinding tinamaan ng pandemya - na magbukas o itataboy nila ang mga kostumer ay hindi katanggap-tanggap, ani Tory.

Bilang alkalde, hindi ko maaaring utusan ang police enforcement - walang nahalal na opisyal ang kayang gawin iyon - ngunit nilinaw ko kay Chief [James] Ramer na kailangan namin gawin ang lahat ng aming makakaya para maiwasan ang uri ng sitwasyon na kasalukuyang nararanasan ng mga residente at negosyo sa Ottawa.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.