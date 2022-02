Future Canadians binatikos ang matagal na paghihintay sa citizenship oath ceremonies

Dahil kung tutuusin, ang pamilya na galing sa Bangladesh, na dumating sa Canada noong 2016, ay nakapasa na sa kanilang Canadian citizenship exams months ahead, at may isang hakbang na lang bago sila maging ganap na Canadian citizens: ang manumpa sa isang oath ceremony, na tipikal na naka-iskedyul tatlo o apat na buwan matapos makapasa ng exam.

Ngunit halos isang taon na ang nakalipas, si Barua at ang kanyang pamilya ay naghihintay pa rin para sa isang imbitasyon na manumpa mula sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

Iniisip namin, 'we'll get it next month, we'll get it next month, we'll get it next month,' sabi ng asawa ni Barua na si Jewel Debnath tungkol sa nakaka-torture na paghihintay sa imbitasyon.

PANOORIN | Mag-asawa inilarawan ang nakakaiyak na paghihintay para sa citizenship:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ang uncertainty ay mabigat para kay Barua, na hindi makapunta sa Bangladesh upang makasama ang kanyang ina - na may breast cancer - dahil expired na ang kanyang permanency residency PR card at naantala ang kanyang status.

May sakit ang nanay ko. Hindi ako makapaghintay dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari.

Sinabi ni Barua na ang kanyang ina ay nakikiusap na bisitahin siya bago sumailalim sa mas maraming treatment.

Ang delays sa pag-iiskedyul ng isang simpleng seremonya ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC , na na-move online dahil sa COVID-19 (bagong window), ay iniwan ang libo-libong Canadian hopefuls tulad ni Barua at ng kanyang pamilya sa limbo - na naghihitay ng buwan, o taon, upang maging citizen.

Wala ng iba pang magagawa, sabi ng frustrated na si Debnath tungkol sa citizenship process.

‘Hinihintay ko lang na manumpa’

Dahil nag-expire na ang kanyang permanent residency PR card, hindi papapasukin si Barua sa Canada matapos magbiyahe sa ibang bansa upang bisitahin ang kanyang ina. Ang pagre-renew ng card ay $50 kada tao, at matapos na tingnan ang proseso, sinabi niya na ang wait time ay nasa pagitan ng lima hanggang anim na buwan dahil sa backlog sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC .

Tulad namin, maraming tao ang nahihirapan, aniya.

Sinabi ni Oleksii Verbitskyi, isang software developer mula sa Ukraine, na ang kanyang pamilya ay naghihintay sa loob ng mahigit dalawang taon para sa kanilang Canadian citizenship, 11 na buwan ng time period na iyon ay nauwi sa paghihintay para sa petsa ng kanilang dadaluhang oath ceremony.

Palakihin ang larawan (bagong window) Mahigit dalawang taon na naghihintay si Oleksii Verbitskyi para sa kanyang Canadian citizenship. (Courtesy of Oleksii Verbitskyi). Litrato: (Courtesy Oleksii Verbitskyi)

It's ridiculous, kumpleto na ang lahat, hinihintay ko lang na manumpa, ani Verbitskyi, na dumating sa Canada kasama ang kanyang asawa at anak na babae noong 2016 at nakapasa sa citizenship exam noong Marso 2021. Ang kanyang bunsong anak na lalaki ay ipinanganak sa Montreal.

Importante… pero ito ay isang formality, to be honest.

Matapos kontakin ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC sa pamamagitan ng online forms at emails, sinabi ni Verbitskyi na nakakakuha lang siya ng boilerplate responses mula sa departamento. Ang kakulangan sa komunikasyon ay nakaka-frustrate.

Nabubuhay tayo sa 21st century, mayroon tayong online tools at lahat, aniya. Give us something, ng feedback, ng isang paraan para malaman namin kung anong nangyayari.

60,000 approved applicants naghihintay sa ceremony

Noong nakaraang taon, inanunsyo ng Canada na gagastos ito ng $85 milyon para ayusin ang backlog ng immigration applications dahil sa COVID-19. Noong Lunes, sinabi ni Minister of Immigration, Refugees and Citizenship Sean Fraser na umaasa ang gobyerno na mae-expand ang virtual citizenship ceremonies, gayundin ang pagpapakilala sa isang electronic oath of citizenship upang mapabilis ang proseso.

Sinabi ni Fraser na sa kasalukuyan may humigit-kumulang 60,000 na tao na naaprubahan para sa citizenship ang naghihintay para sa seremonya.

Magkakaroon kami ng mga pag-uusap para siguraduhin na maa-administer ang sistema sa isang paraan na mag-i-improve ang efficiency, ngunit at the same time hindi ipagdadamot sa mga tao na gustong maging bahagi ng isang pormal na seremonya at ma-welcome sa Canadian family sa tradisyonal na paraan, sabi ng ministro.

Ngunit sinasabi ng presidente ng asosasyon ng immigration lawyers sa Quebec, na kilala sa French acronym, AQAADI, na walang dahilan upang maging ganito katagal ang proseso.

Ang panunumpa ang pagtatapos ng proseso, hindi ito kuwestiyon ng pagpapasya sa anumang bagay, ito ay para lang tumanggap ng mga dokumento, ani Stéphanie Valois. Bago naganap ang pandemya, ang proseso ay umaabot lang ng ilang linggo.

Ang mga tao ay naghihintay ng isang taon, mahigit isang taon, isang taon at kalahati… dapat talagang i-address ito dahil wala naman dahilan, aniya.

Isang responsibilidad para gawing mas maganda ang Canada

Sina Barua at Verbitskyi ay nag-migrate sa Canada para mabigyan ang kanilang mga anak ng mas magandang kinabukasan, at nasasabik na silang makuha ang citizen status.

Ito ay isang napakatahimik na bansa… kilala na the best country in the world, ani Barua tungkol sa Canada na nakangiti.

Sinabi ni Verbitskyi na mahal na mahal niya ang pamumuhay sa suburb ng Sainte-Anne-de-Bellevue sa West Island sa Montreal, at ipinagmamalaki niya ang expertise ng mga doktor na sumagip sa buhay ng kanyang pinakabatang anak.

Habambuhay akong magpapasalamat sa Canada, aniya na tila naiiyak.

Ngunit sinabi ni Verbitskyi na ang pag-call out sa inefficiencies ng immigration system ng bansa ay isang civic duty, at umaasa siya na magiging mas madali ang proseso para sa prospective immigrants at citizens.

Responsibilidad natin bilang tapat na mga mamamayan ang gawing mas maganda ang Canada.

Isang artikulo ni Sabrina Jonas (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.