Pinoy musician sa Saskatchewan, isa sa mga bumabago sa tunog ng probinsya

Palagi akong nabibighani sa mga kuwento.

Nanonood man ako ng Super Story tuwing Huwebes ng gabi sa aking living room sa Nigeria, o nahuhumaling sa isang libro habang naglalakad papunta sa klase noong high school, o nakikinig sa Thank Me Later ni Drake at iniisip kung ano ang magiging buhay ko bilang rapper, palagi akong nabibighani sa isang magandang kuwento.

Itong pagpapahalaga ko sa magagandang kuwento ang naging inspirasyon para simulan kong ibahagi ang aking istorya, una bilang short stories, pagkatapos mga tula naman, pagkaraan noon mga essay at finally mga kanta. May isang bagay tungkol sa paggawa ng nakakahimok na kuwento gamit ang musika na angat sa ibang form para sa akin. Ang paggawa ng musika at ang pagpe-perform ay mabilis na naging paborito kong paraan upang ibahagi at maghilom mula sa mga karanasan.

Lahat ng storytellers ay importante. Lahat ng form ng storytelling ay essential. Gayunpaman, may isang bagay na likas na dakila tungkol sa mga musikero. Kaya nilang gumawa ng espesyal na kuwento na kahit ang mga estranghero mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ay puwedeng magsama-sama at magsimulang kumanta, o sumigaw, ng mga awit na ito pabalik sa kanila. Ito ay isang bond na kailangan mapreserba.

Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Local Music Project ang CBC.

Ang isa sa mga layunin ng proyekto ay bigyan ang local artists ng tools para mas makilala sa buong mundo. Litrato: CBC

Nais ng CBC na tulungan ang lokal na talento na itaas ang kanilang mga boses at mapakinggan ng mas maraming tainga ang kanilang musika sa probinsya ng Saskatchewan and beyond. Ang layunin ng Local Music Project ay tulungan na ipakilala ang Saskatchewan-made music sa ating audience, bago man o luma, sa anumang paraan na kaya nating gawin. Importante na bilang isang komunidad tayo ay proactive tungkol sa ating music storytellers at matibay ang ating koneksyon sa kanila.

Bilang musikero rin, alam ko na mahirap gawin ang mga koneksyon na iyon sa isang COVID-19 world. Ang pag-connect sa audiences at kahit sa kapwa musikero ay napakahirap, ngunit nagpapasalamat ako sa maliliit na pagsilip ng pag-asa, katulad ng isang show kung saan nakapagtanghal ako sa iconic na Amigos Cantina noong Oktubre.

Upang dagdagan ang mga oportunidad, susuportahan ng Local Music Project ang musika ng Saskatchewan internally at externally. Ang proyekto na ito ay isang oportunidad para sa mga pinakabago at most promising musicians sa probinsya.

Katulad ni Brian Mendoza.

Sino si Brian Mendoza?

Ang 23 taong gulang na YouTube sensation na si Brian Mendoza ay may mahigit 110,000 subscribers. Ang Filipino singer-songwriter ay nagtagumpay rin sa streaming platforms, at nakahakot ng mahigit 600,000 streams sa Spotify pa lang.

Siya ay naghahanda para maglabas ng bagong musika sa lalong madaling panahon kasabay ng pagiging susunod na big heartthrob ng Canada.

Pakinggan ang latest project ni Brian dito (bagong window).

Bukod kay Brian, pakinggan niyo rin ang 11 pang Saskatchewan music artists na bahagi ng Local Music Project dito (bagong window). Mahumaling sa musika nina Nige B., Melodna, Fabian Villeneuve, Jackie Kiew, Rooky, ZHE the Free, Patrick Moon Bird, Zochi, velours, TOVA at vbnd.

Bahagi ng artikulo ni Adeoluwa Atayero (bagong window), CBC Communications na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.