Candice Bergen ibinoto bilang interim Conservative leader

Si Bergen ang MP para sa Manitoba riding ng Portage-Lisgar mula pa noong 2008. Kamakailan nanilbihan siya bilang deputy leader ng Conservatives at naging isa sa mga prominenteng boses ng partido sa House of Commons.

Bilang interim leader, si Bergen ay hindi papayagan na tumakbo para maging permanenteng pinuno kapag ang race na iyon ay isinagawa na. Hindi pa nadedetermina ang petsa.

Si Bergen ay isa sa siyam na kandidatong lumaban para sa titulo ng interim leader sa caucus meeting noong Miyerkules ng gabi sinabi ng Conservative Party sources sa CBC News.

Ang pagkakasibak kay O’Toole ang nagbigay daan para sa isa na namang leadership race 18 buwan lang matapos ang huling race.

Ang resulta ay hindi partikular na magkalapit: 73 sa 118 MPs na naroroon - ang caucus chair ng partido na si Scott Reid ay hindi bumoto - ay bumoto na palitan na si O’Toole.

Si O’Toole, isang Ontario MP na may apat na termino ay lumaban lamang sa isang pederal na election campaign bilang lider ng partido, siya ay pinalitan noong Miyerkules sa pamamagitan ng isa pang caucus vote.

Matapos ang botohan, opisyal na nag-resign si O’Toole sa kanyang puwesto sa pamamagitan ng isang liham kay Rob Batherson, ang presidente ng Conservative Party ng Canada. Si O’Toole ay aalis na kaagad mula sa kanyang opisina.

Sa kanyang resignation video na ipinost sa Twitter, inilarawan niya ang kanyang oras bilang Conservative lider na isang karangalan habambuhay - bago nagbabala na ang Canada ay nasa isang isang nakakatakot na sandali sa ating kasaysayan.

Hiniling ni O’Toole sa mga politiko at sa susunod na Conservative lider na kilalanin na ang ating bansa ay divided at ang mga tao ay nag-aalala, tinutukoy niya ang nagpapatuloy na protesta na nagaganap sa labas ng Parlamento.

Nangangako ako na susuportahan at magiging tapat sa ating susunod na pinuno at hinihikayat ko ang lahat sa ating partido na magsama-sama at gawin din ito, aniya.

Si O’Toole, isang dating air navigator sa Canadian Armed Forces at isang corporate lawyer, ay unang nahalal sa isang 2012 byelection. Nangako siya noong Miyerkules na mananatili bilang MP para sa Greater Toronto Area riding ng Durham.

Matapos maging malinaw ang mga resulta, si New Brunswick MP John Williamson, na senior staffer sa opisina ni dating prime minister Stephen Harper, ay kaagad iminungkahi ang kanyang pangalan para sa papel ng interim leader, at nangako na sisiguraduhin na ang partido ay maghahalal ng isang permanenteng lider sa isang patas at efficient contest.

Si Tom Kmiec, isang social conservative Alberta MP na tutol sa conversion therapy ban bill - na nagsabi na ang batas na ito ay iki-criminalize ang normal na pag-uusap ukol sa sexual behaviour sa pagitan ng magulang at anak - ay iminungkahi rin ang kanyang pangalan.

Nasa kamay na ng mga kapwa ko miyembro ng caucus ang final decision, sinabi niya sa mga reporter.

Sina Prime Minister Justin Trudeau, New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh at Bloc Québécois Leader Yves-François Blanchet ay kinilala ang pagsisilbi ni O’Toole sa Canada sa question period noong Miyerkules.

Marami kaming hindi pinagkasunduan tungkol sa direksyon ng bansang ito, ngunit nag-step up siya upang pagsilbihan ang kanyang bansa at gusto ko siyang pasalamatan para sa kanyang sakripisyo, ani Trudeau.

Bahagi ng artikulo nina John Paul Tasker (bagong window) at Nick Boisvert (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.