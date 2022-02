Mga siyudad sa Canada nawawalan ng green space ayon sa Statistics Canada research

Nakakita tayo ng pagbaba sa loob ng time period na sinuri natin, ani Jennie Wang, na tumulong sa paghahanda ng isang malaking report mula sa federal agency na inilabas ngayong buwan tungkol sa human activity at environment.

Gumamit ang Statistics Canada ng satellite imagery upang tantiyahin ang amount ng green space sa mga siyudad ng Canada - ang mga parke, puno, kahit ang mga backyard at lawn. Matagal ng nag-e-exist ang data, ngunit ngayon lang ito ginamit para sa layunin na ito.

Nakakakuha tayo ng sense ng kondisyon ng vegetation sa urban areas, ani Wang. Ito ang unang pagkakataon na ginawa natin ito.

Lumiliit na green space

Tiningnan ng researchers ang 31 urban centres na may iba’t-ibang laki sa buong bansa. Ikinumpara nila ito sa satellite images mula 2001, 2011 at 2019.

Napag-alaman nila na three-quarters ng malalaki at medium-sized na mga siyudad ay mas less green noong 2019 kaysa noong nakaraang 20 taon.

Mas less green ang makikita mo habang naglalakad ka sa kalsada, ani Wang.

Kasama sa big losers ang mga siyudad tulad ng Kelowna, British Columbia B.C. , na mula sa halos three-quarters na green ay nauwi sa less than half. Ang Milton, Ont., ay nagkaroon din ng parehong pagbaba, ganoon din ang Winnipeg.

Ang green space ng Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary at Edmonton ay nawala lahat. Ang Saskatoon at Regina ang ilan lang sa nagkaroon ng gain.

Ang urbanization ay isang big driver ng green space loss, ani Wang. Ang Milton ay lumaki ng 350 porsyento sa kurso ng pag-aaral at ang populasyon ng Kelowna ay lumaki mula 150,000 hanggang 223,000.

Ang ilang factors tulad ng tagtuyot o insect infestations ay may papel din na ginampanan. Ang losses ng Winnipeg, halimbawa, ay pinagrabe ng emerald ash borer.

Heat islands

Ngunit ang losses ay totoo, ani Wang, at may mga tunay na implikasyon.

“May mga pag-aaral na nagpapakita ng maraming benepisyo ng vegetation,” ani Wang. “Nariyan ang pagbabawas sa paggamit ng enerhiya, ang mga puno na nagtatanggal ng air pollutants. May pag-aaral din na tinitingnan ang benepisyo sa kalusugan ng tao.” Ang green spaces ay binabawasan din ang tinatawag na urban heat islands - mga bubble ng mataas na temperatura sa paligid ng mga siyudad.

Nadiskubre ni Sandeep Agrawal, isang geographer at urban planner sa University of Alberta, na ang temperature difference sa pagitan ng isang siyudad tulad ng Edmonton at ng nakapaligid na kabukiran ay maaaring kasing taas ng lima o anim na degrees. Ang differential ay may koneksyon sa amount ng urban green.

Kung ang tree cover ay bababa, ang urban heat island effect ay tumataas ng kaunti, aniya.

Ang heat islands ay maaaring makatulong na magdulot ng mga problema sa kalusugan ng tao gaya ng respiratory failure o heat stroke, isang problema na pinalala ng heat waves tulad ng naranasan noong huling summer sa Western Canada.

Ang mga limitasyon ng reclamation

Na-identify ng British Columbia B.C. coroner’s office ang 569 heat-related na pagkamatay sa pagitan ng Hunyo 20 at Hulyo 29.

Hindi na tayo makakabalik sa oras na ang isang pastulan o woodlot ay na-bulldozed na para tayuan ng mga bahay o shopping malls, ani Agrawal. Kahit na mag-mature ang landscaping, hindi ganap na napapalitan ang nawalang green space.

Hindi mo magagawa iyon, sabi niya. Hindi lang talaga posible.

Nagsimula ng kilalanin ng mga gobyerno ang isyu, aniya, at hinigpitan ang pagpuputol ng puno sa pampublikong lupain at pinagtibay ang mga batas na nagsusulong ng green roofs, vegetation na itinanim sa itaas ng mga gusali.

Karamihan sa Canadians ay nakatira sa mga siyudad, sabi ni Wang. Ang kanyang research daw ay makakatulong sa mga gobyerno na i-figure out kung paano makakaapekto ang kanilang mga polisiya sa mga puno at grass na nabubuhay sa tabi ng semento at aspalto sa siyudad.

“Ang ganitong uri ng impormasyon ay makakatulong sa mga siyudad na i-monitor kung mayroon nga bang naging epekto ang kanilang mga polisiya."

Isang artikulo ni Bob Weber (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.