University of Manitoba pinirmahan ang charter sa anti-Black racism at Black inclusion

Ang makasaysayang 22 pahina na dokumento, na pinirmahan ng maraming unibersidad at kolehiyo sa buong Canada (bagong window), ay nagtakda ng anti-racist principles at accountabilities at dedikado sa paglaban sa anti-Black racism. Isinusulong din nito ang Black inclusion.

Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Scarborough Charter… ginagawa nitong accountable ang mga unibersidad para gumawa ng makabuluhang pagbabago, sabi ni U of M president (administration) Naomi Andrew noong Martes.

Hindi ito retorika. Ito ay isang collaborative, nationwide effort, at kasama rito ang pag-uulat sa komunidad at stakeholders, aniya.

Inanunsyo (bagong window) ng unibersidad noong isang linggo na pipirma sila sa charter, na idrinaft ng isang advisory committee matapos ang National Dialogues and Action for Inclusive Higher Education and Communities Forum (bagong window) noong 2020 sa University of Toronto. Ito ang nagpasiklab sa isang nasyonal na pag-uusap tungkol sa paglaban sa anti-Black racism sa Canadian post-secondary institutions.

Itinatag ito sa ilalim ng apat na prinsipyo: Black flourishing, inclusive excellence, mutuality at accountability.

Naka-outline dito ang mga commitment upang umaksyon, kabilang ang pagtanggal sa mga institusyonal na hadlang sa pagkakapantay-pantay, pagkilala sa intersectional identities at paggawa ng konkretong aksyon tungo sa inclusion.

Ang mga rekomendasyon na nakapaloob sa charter ay ipapatupad ng isang bagong anti-racism task force sa U of M, na bahaging pamumunuan ni Andrew. Magaganap ang unang meeting ng task force sa Pebrero 2022, at magbibigay ito ng mga partikular at agarang rekomendasyon sa eskuwelahan.

Isang hakbang sa tamang direksyon: student union

Sinabi ni Reem Elmahi, presidente ng Black Student’s Union ng University of Manitoba, na ang pag-eendorso sa charter ay isang hakbang patungo sa tamang direksyon.

Si Reem Elmahi ang presidente ng Black Student's Union ng University of Manitoba. Litrato: CBC / Walther Bernal

Si Elmahi ay isang third-year psychology major, at umaasa na ang pagpirma sa charter ay makakatulong sa pag-access ng Black students sa mental health support.

Ang pagkakaroon ng isang tao na nakaka-relate ka at naiintindihan ang pinagdadanan mo in terms of anti-Black racism ay importante, sabi ni Elmahi.

Aniya naranasan na niyang tumawag sa isang therapist, at kung sasabihin ko na ako ay Black o iyon ay mababanggit, nararamdaman ko na uncomfortable iyong therapist na pag-usapan ang pagiging Black.

Tumulong ang union president na i-co-host ang isang event noong nakaraang taon kabilang ang isang panel discussion kasama ang Black therapists. Ang marinig ang mga kuwento ng mga tao kung gaano sila nasasaktan ay muling pinagtibay ang kanyang layunin na palawakin ang mental health resources para sa Black students, aniya.

Sinabi ni Andrew na may mga concern na binanggit ang equity, diversity and inclusion task force ng eskuwelahan, at ito rin ay susuriing mabuti ng anti-racism task force.

May kakulangan sa culturally relevant mental health at wellness support at resources na tumutugon sa mga pangangailangan ng hindi lang Black students, kundi ng Indigenous at racialized campus members, ani Andrew.

Ang unibersidad ay nakatuon sa isyu at kinikilala na ang pandemya ay desproporsyonadong naapektuhan ang Black, Indigenous o people of colour.

Task force ire-review ang reporting procedures ukol sa rasismo

Nais din ni Elmahi na i-review ang proseso sa pagre-report ng racist events.

Parang napakakumplikado na sabihin, ‘itong propesor na ito ay racist - paano ako makakakuha ng hustisya?’ Ang [proseso] na iyon ay talagang dapat i-streamline.

Ang unibersidad ay may umiiral na respectful workplace and learning environment policies kasama ang isang complaint process.

Kinikilala ni Andrew na kung minsan, ang mga akto ng rasismo ay ginagawa anonymously o ito ay microaggressions, na hindi palaging nabibilang sa isang pormal na complaint process.

Talagang kailangan natin tingnan ang mga polisiya at mga pamamaraan para makita kung paano nito lalabanan ang rasismo at susuportahan ang mga nakakaranas nito, sabi ni Andrew.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.