Sina Poulin at Hamelin ang magdadala ng watawat ng Canada sa Beijing Winter Olympics

Inanunsyo ng Canadian Olympic Committee ngayong Miyerkules na ang kapitan ng women’s hockey na si Marie-Philip Poulin at ang men’s speed skater na si Charles Hamelin ang magiging flag-bearers ng Canada sa opening ceremony ng palaro sa Biyernes.

Bilang napangalanan na flag-bearer, parang gusto kong kurutin ang sarili ko. Napanood ko si Charles sa nakalipas na mga dekada at nakita ko kung paano siya nagtagumpay, isang malaking karangalan ang maglakad kasama si Charles, dala-dala ang watawat, ani Poulin.

Sinabi naman ni Hamelin na ang pagiging parte ng Team Canada ay parang pagiging pamilya.

Ito na ang aking ikalimang Olympic Games, it is really incredible. Para sa akin, ang pamilya ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nandito pa rin ako at kung bakit mahal ko ang aking ginagawa. Sa tuwing maglalakad ako sa opening ceremony, tinitingnan ko ang flag-bearer bilang isang role model. Ang maging flag-bearer ay isang bagay na puwede ko na i-check off sa aking to-do-list.

Ang event ay ibrobrodkast live sa CBC-TV at CBC News Network, simula sa pre-show sa ganap na 6:30 a.m. ET. Ang full coverage ay isi-stream sa CBC Gem at sa CBC Olympic website. (bagong window)

PANOORIN | Poulin, Hamelin pinangalanan bilang flag-bearers:

Si Poulin, 30, ay lalaban sa kanyang ikaapat na Olympics para subukan na sungkitin ang kanyang ikatlong gold medal sa Beijing.

Samantala, ito naman ang ikalima at malamang huling Olympics ng 37 taong gulang na si Hamelin. Siya ay nanalo na ng limang Olympic medals, tatlo rito ay ginto, mula sa kanyang 2006 debut.

Bahagi ng artikulo ni Myles Dichter (bagong window), CBC Sports na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.