Conservative MPs magdedesiyon ngayong araw kung mananatili si Erin O’Toole bilang lider

Ang mga MP na tutol sa pamumuno ni O’Toole ay nakakolekta ng sapat na mga lagda upang magkaroon ng isang secret ballot tungkol sa kanyang kinabukasan ngayong araw. Ang botohan na iyon ay inaasahan na magaganap bago magtanghali Eastern Time.

Ang boto na 50 per cent plus one mula sa 119 na nakaupong Conservative MPs na nananawagan na patalsikin si O’Toole ay pupuwersahin siyang magbigay daan sa isang interim leader kaagad.

Sinabi ng sources sa CBC News na ang caucus opponents ni O’Toole ay naniniwala na mayroon silang sapat na boto, may humigit-kumulang 60 MPs ang sang-ayon na kailangan na siyang tanggalin.

Tiwala ang anti-O'Toole na grupo na bababa siya sa puwesto ngayong araw, ang usap-usapan ay napadpad na sa kung sino ang dapat mag-step in bilang interim leader, ayon sa sources. Kung mapapatalsik si O’Toole, ang mga MP ay boboto rin kung sino ang magiging interim leader ngayong araw.

Nangako si O’Toole na haharapin niya ang kanyang mga kalaban, sinabi niya sa isang social media statement na ang boto upang patalsikin siya ay ilalagay ang partido sa isang lihis na daan.

Hindi ako aalis and I'm not turning back, aniya sa isang Facebook post. Kailangan ng Canada na tayo ay magkaisa at maging seryoso.

PANOORIN | Ang nagbabadyang leadership vote ay lumikha ng uncertainty para kay O’Toole at sa Conservative Party (bagong window):

Habang sinabi ng ilang Conservative MPs noong Martes na nais nilang manatili si O’Toole sa puwesto, ang iba naman sinabi sa publiko na oras na para sa new blood - kasama ang dalawang MP na sinuportahan ang kanyang leadership race, sina Alberta MP Garnett Genuis at Bob Benzen.

Noong Martes, ang grupo ng 21 na dating Conservative MPs ay naglabas ng isang statement sa caucus, hinihikayat nila na tanggalin si O’Toole para sa kabutihan ng Conservative Party at ng nasyon.

Hindi lang nabigo si O’Toole na pag-isahin ang partido, ang kanyang mga salita at aksyon nitong mga nakaraaang araw ay lumikha ng higit na hindi pagkakaisa, ayon sa dating mga MP.

Ang leadership review process ay ginawang posible ng Reform Act, ang batas ay idrinaft ni Conservative MP Michael Chong at in-adopt ng Parlamento noong 2015. Inindorso ito muli ng Conservative caucus matapos ang huling pederal na eleksyon. Binibigyan ng batas na ito ang mga MP ng kapangyarihang magdesisyon ukol sa kapalaran ng kanilang lider ngunit hindi ini-specify kung paano ihahalal ang isang party leader, ang desisyon na iyon ay naiwan sa partido.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.