Mga politiko lang ang makapagpapaalis sa kanila sa downtown Ottawa: protest organizers

Dahil sa protesta may mga sasakyan na pumarada at bumubusina sa mga kalsada patungo sa Parliament Hill mula pa noong Biyernes, may malawakang mga ulat din ng pagbabanta at harassment sa area (bagong window). Sinabi ng Ottawa police na pinili nilang hindi makialam (bagong window) kahit may nakikita silang lumabag sa batas sapagkat ang banta ng karahasan ay napakataas. Ibinalita nila na dalawa ang naaresto (bagong window) noong Martes.

Ang mga tao ay kumapal mula 5,000 hanggang 18,000 noong Sabado, ayon sa pulisya, at tinataya na 3,000 pa ang dumating noong Linggo. Sinabi ng mga pulis noong Martes ng gabi na 250 tao na lang ang nananatili, hindi nila binanggit kung ilan pang sasakyan ang naiwan.

Ang scope ng road closures at laki ng area na sinasabi ng siyudad na dapat iwasan ay bumaba na mula noong Sabado, ngunit may mga residential at business districts pa rin na barado (bagong window). Maraming negosyo at serbisyo ang piniling magsara (bagong window).

Ang mensahe namin sa mga mamamayan ng Ottawa is one of empathy, sulat ni Chris Barber sa isang news release na inilabas ngayong Miyerkules ng umaga. Siya raw ay isa sa mga senior convoy leaders.

Naiintindihan namin ang inyong frustration at taos-pusong inaasam na sana may iba pang paraan upang maiparating ang aming mensahe, ngunit ang responsibilidad para sa inyong inconvenience ay nasa balikat ng mga politiko na piniling siraan at kutyain kami sa halip na makipag-usap sa isang kagalang-galang at seryosong diyalogo.

Ayon sa release, plano ng mga raliyista na manatili sa Ottawa 'for as long as it takes.'

PANOORIN | Ang mga gastos sa protesta (bagong window) para sa siyudad:

Sa naturang news release, inulit ng organizers ang kanilang layunin na manatili hanggang lahat ng COVID-19 orders ng lahat ng gobyerno sa buong Canada ay magwakas.

Hindi nila binanggit ang demanda ng isang grupo (bagong window) na mag-resign ang mga pinuno ng gobyerno kung hindi nila wawakasan ang mandates, o ang mga partikular na pagbabago sa cross-border truck vaccination rules kung saan unang nagpokus (bagong window) ang convoy.

Sinabi ng mayor ng Ottawa at premier ng Ontario (bagong window) na oras na para sa mga raliyista na umalis. Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau (bagong window) na hindi siya makikipagkita sa mga demonstrador, o mai-intimidate para baguhin ang kurso ng pandemic strategy ng gobyerno.

Naka-iskedyul na magbigay ng media briefing ang Ottawa police ngayong Miyerkules, alas-dos ng hapon ET.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.