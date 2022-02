[Ulat] Department of Migrant Workers sa Pilipinas bagong ahensya na tututok sa mga OFW

Ang Department of Migrant Workers DMW ang mangungunang ahensya sa pagpapatupad ng mga polisiya, plano at programa na naglalayong isulong ang proteksyon, kapakanan, mabilis na pagresolba ng problema at epektibong reintegration ng Overseas Filipino Workers (OFW) na uuwi sa Pilipinas.

Tapos na ang panahon na pinagpapasa-pasahan sila at hindi na nila kailangang mahirapan pa para lang makakuha ng tulong. Iisang departamento na lang ang lalapitan para sa mabilis, maayos at maaasahang serbisyo mula sa inyong gobyerno, bahagi ng pahayag ng may-akda sa batas na si Senador Christopher Go na inilabas ng senado (bagong window).

Sa ilalim ng batas, itatatag ang Management Information System na magsisilbing registry para sa lahat ng Overseas Filipino Workers OFWs at ang 24/7 Emergency Response and Action Center Unit kasama ang media at social media monitoring center para aksyunan ang emergency na pangangailangan ng mga Overseas Filipino Worker OFW .

Umaasa si Manuel Bacarra, migrant worker sa lalawigan ng Ontario sa Canada, na mapapabilis na ang pagtugon ng gobyerno sa mga problema at ibang hinaing ng mga Overseas Filipino Worker OFW tulad niya.

Nag-start kami August hanggang December [2019] tapos natanggal na kami [sa trabaho], sabi ni Bacarra.

Mahigit isang dekada na nagpabalik-balik sa Taiwan si Manuel Bacarra bago nakipagsapalaran sa Canada. Litrato: Courtesy: Manuel Bacarra

Isa si Bacarra sa 45 na Pilipinong migrant workers mula Taiwan na dumating sa Canada noong Agosto 2019. Namasukan sila bilang seasonal workers sa isang pagawaan ng mga bintana at pinto sa lungsod ng St. Thomas sa lalawigan ng Ontario.

Pero nawalan sila ng trabaho paglipas ng apat na buwan pagdating sa Canada. Hindi na nasunod ang anim na buwang kontrata at nangyari pa ang pandemya sa unang quarter ng taong 2020.

‘Yung iba nag-decide na pumunta sa Quebec, New Brunswick... kasi iniisip nila na maganda daw, mas madali magkaroon ng papel [residency at work status], ani Bacarra.

Naghiwa-hiwalay ang kanyang grupo matapos silang mawalan ng trabaho. Ang iba sa kanila nagpunta sa ibang lalawigan sa Canada makahanap lang ng employer at magkaroon ng work status.

Hirap na hirap noon si Bacarra. Hindi siya pwedeng magtrabaho para sa ibang employer dahil restricted ang kanyang work permit. Nag-alala rin siya noon dahil paso na ang kanyang temporary residency status habang hinihintay ang resulta ng aplikasyon sa restoration nito at ang work permit.

Inaplay 'yung papel ko, so bago magtrabaho, may labour market impact assessment 'yan. Kailangan iaplay bago magkaroon ng work permit kaya three months ko ‘yun inantay, kwento ni Bacarra.

Tatlo ang anak ni Manuel na edad 15, 10 at 7. Litrato: Courtesy: Manuel Bacarra

Lumaki ang mga anak ni Bacarra na hindi siya kapiling. Wala pang isang taong gulang noon ang kanyang panganay na anak nang umalis siya sa Pilipinas para mangibang-bansa sa Taiwan noong Agosto 2007.

Huli siyang nakauwi sa Pilipinas noong taong 2015. Tatlong beses siya nakauwi sa Pilipinas sa loob ng 12 taon na pamamasukan sa Taiwan bago nag-Canada.

Mula Taiwan lumipad patungong Canada si Manuel Bacarra tatlong buwan bago mapaso ang kanyang kontrata sa Taiwan. Litrato: Courtesy: Manuel Bacarra

Sa naipasang batas, ia-absorb ng Department of Migrant Workers DMW ang kapangyarihan at mga tungkulin ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA); Office of the Undersecretary for Migrant Workers' Affairs sa ilalim ng Department of Foreign Affairs (DFA); International Labor Affairs Bureau, at National Maritime Polytechnic sa ilalim ng Department of Labor and Employment; National Reintegration Center for OFWs sa ilalim ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA); ang Office of the Social Welfare Attaché sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development at Philippine Overseas Labor Office (POLO).

Kinontak ng Radio Canada International para kunan ng pahayag ang tanggapan ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Toronto pero hinihintay pa ng tanggapan ang guidelines ukol dito.

Sa panahong ito, wala pang guidelines sa bagong binuo na Department of Migrant Workers. Wala pa kaming sapat na impormasyon sa bagay na ito na hinihiling niyo [na] pag-usapan, saad sa ipinadalang mensahe mula sa opisina ng POLO Toronto. Sa ngayon, ang Philippine Overseas Labor Offices sa Toronto at Vancouver ay patuloy na ginagawa ang regular functions at nagbibigay ng aming nakasanayan na mga serbisyo.

Pinirmahan ang Department of Migrant Workers Act ni Pangulong Rodrigo Duterte at naisabatas sa pagtatapos ng taong 2021 o dalawang linggo matapos aprubahan sa senado ang Senate Bill 2234 noong Disyembre 14. In-adopt din ito sa parehong batas na isinulong sa House of Representatives.

Sa pag-apruba ng batas, itatatag din ang Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na Nangangailangan (AKSYON) Fund na gagamitin sa pagbibigay ng legal at iba pang assistance sa Overseas Filipino Workers OFWs . Ang AKSYON Fund ay hiwalay at iba sa Assistance to Nationals Fund at sa Legal Assistance Fund ng Department of Foreign Affairs DFA .

Ang Overseas Workers Welfare Administration OWWA ay magpapatuloy sa mga tungkulin nito alinsunod sa charter pero ito ngayon ay magiging isang attached agency ng Deaprtment of Migrant Workers DMW para sa polisiya at koordinasyon ng mga programa.

Inatasan ang bagong departamento na magsumite ng report taon-taon sa Oversight Committee sa kongreso kasama ang isang masterlist ng lahat ng migrant workers sa bawat bansa, kasama ang mga problema at isyu na kanilang kinakaharap.

Isasama sa national budget ang pondo para sa bagong departamento sa ipapasa na 2023 General Appropriations Act ngayong taon.

Pangarap ni Manuel na makapiling sa Canada ang asawa at tatlong anak. Litrato: Courtesy: Manuel Bacarra

Simple lang ang hiling ni Bacarra bilang isang Pilipino na nagawang mangibang-bansa at kinayang mapalayo para itaguyod ang kinabukasan ng pamilya sa Pilipinas.

Kung meron na ganito [na departamento], tulad ko nagkaroon ng problema, siguro [sana] maaksyunan. Katulad ko na pamilyado. Siyempre nagpapadala ako sa Pilipinas. Siguro maganda na matutukan nila, sabi ni Bacarra.

Sa ngayon, namamasukan bilang farm worker si Bacarra sa Strathroy, Ontario kasama ang tatlong Pilipino na kasabay niyang dumating sa Canada.

Ipinasa niya nitong Enero ang kanyang aplikasyon para mabigyan ng permanent resident status. Nami-miss na nito ang kanyang pamilya sa Pilipinas na mahigit kalahating dekada na niyang tiniis na hindi mayakap.