Winnipeger wanted sa Pilipinas dahil nagbayad umano para manood ng child sex abuse

Isa sa tatlong kalalakihan ang wanted dahil may kaugnayan ito sa isang notorious na kaso ng sekswal na pang-aabuso ng mga bata sa Pilipinas na nakatira sa Winnipeg, ayon sa search warrant na nakuha ng CBC News.

Si Marshall Ruskin, 63, dating civilian webmaster para sa Department of National Defence sa Winnipeg, ay inaakusahan na nagpadala ng libo-libong dolyares sa dark web operators sa Pilipinas na responsable sa paglikha ng heinous child sexual abuse videos, kasama ang serye na Daisy's Destruction.

Nasa kamay ng pulisya ang electronic devices ni Ruskin mula pa noong 2019 at ngayong Martes haharap sila sa Manitoba Court of Queen’s Bench upang humingi ng extension para manatili ito sa kanila.

Kinuha ng Winnipeg police ang mga device noong Agosto 2019 habang hinalughog ang bahay ni Ruskin sa Garden City kasama ang kanyang 28 taong gulang na asawa.

Sa isang unproven sworn affidavit na isinampa sa korte upang ma-access ang electronic devices ni Ruskin, inakusahan siya ng mga imbestigador na nagbayad upang manood ng sekswal na pang-aabuso ng mga bata sa Pilipinas sa pamamagitan ng video-conferencing service na Skype.

Sinabi ng pulisya na naniniwala sila na ni-record ni Ruskin ang sekswal na pang-aabuso sa kanyang tahanan sa Winnipeg, ngunit hindi pa nila nabubulatlat ang kanyang devices dahil ito ay encrypted at password protected.

Lahat kami ay sang-ayon na ito ay isang extremely disturbing na imbestigasyon at si Ruskin ay isang mapanganib na offender na malamang ay patuloy na pagsasamantalahan ang mga bata, isinulat ni Det. Sgt. Esther Schmeider sa kanyang 2019 Winnipeg request para sa isang search warrant.

Ayon sa tatlong arrest warrant na inisyu sa Pilipinas noong Oktubre 2016, na nakakabit sa dokumento ng korte, si Ruskin ay wanted para sa mga sumusunod na offences:

Disposisyon ng ipinagbabawal na mga gamit.

Photo at video na pamboboso.

Mga akto ng kapabayaan, pang-aabuso, kalupitan o pagsasamantala at mga kondisyon na prejudicial sa development ng bata.

Nalaman ng Winnipeg police ang tungkol sa imbestigasyon sa Pilipinas noong Pebrero 2017. Makalipas ang dalawang taon, ni-raid ang kanyang tahanan sa Winnipeg. Walang Canadian charges na isinampa laban kay Ruskin.

Abusong naganap sa Pilipinas

Nakapokus ang imbestigasyon ng Pilipinas sa isang Australian na nagngangalang Peter Scully na naaresto noong 2015 matapos ang isang global manhunt. Mula noon si Scully ay naging isa sa pinaka-notorious na pedophiles sa buong mundo.

Si Peter Scully na taga-Australia ay dumating sa Cagayan de Oro city hall sa Pilipinas noong Martes, Hunyo 16, 2015. Litrato: Associated Press / The Associated Press

Nilikha ni Scully ang Daisy's Destruction video series, na ipinapakita ang panggagahasa, labis na pagpapahirap at pagpatay sa isang 11 taong gulang na batang babae, gayundin ang sekswal na pang-aabuso ng iba pang mga bata, kasama ang isang 18 buwan na paslit.

Si Scully ay nahatulan ng human trafficking at panggagahasa noong 2018 sa korte ng Pilipinas matapos mapag-alaman na siya ang mastermind sa likod ng isang dark web forum na tinatawag na No Limits Fun, kung saan ipinost ang Daisy videos.

Ang ex-girlfriend ni Scully, si Liezyl Margallo, ay naaresto rin at nakasuhan ng pagtulong kay Scully na isagawa ang kanyang mga sekswal na krimen laban sa mga bata.

Ang National Bureau of Investigation (NBI), ang ahensya na responsable para sa pagresolba ng major high-profile cases sa Pilipinas, ay nakausap ang isang batang babae noong 2012, noong siya ay 11 taong gulang pa lang, na namuhay kasama si Scully at ang kanyang dating girlfriend na si Margallo.

Mahirap lang ang pamilya ng batang babae at sinabi ng magnobyo na pag-aaralin siya ng mga ito. Sinabi ng batang babae na may dalawa pang bata na nakatira sa bahay ni Scully nang lumipat siya roon.

Sinabi ng batang babae na siya ay sekswal na inabuso nina Scully at Margallo at nagbabayad din ang iba pang kalalakihan sa magnobyo upang sekswal siyang abusuhin, kasama ang isang lalaki na nagngangalang Marshall kung saan siya ay pinuwersang makipag-Skype sa kanya, ayon sa mga dokumento.

Ang batang babae, na ngayon ay nasa kanyang 20s na, ay pumayag na interbyuhin ng CBC News sa isang social media platform ngunit hiniling na itago ang kanyang identity, dahil siya ay namumuhay sa ilalim ng witness protection until recently.

Siya ay may asawa na ngayon at may isang anak na lalaki, ngunit namatay ang bata kamakailan at ang kanyang tahanan ay nawasak ng bagyo. Siya ay pumapasok sa kolehiyo ngunit kinailangan huminto nang matapos ang government aid noong siya ay naging adult.

Si Scully ay nasentensiyahan na makulong habambuhay ng korte ng Cagayan de Oro para sa human trafficking at rape. Litrato: Reuel Lowe Jumawid

Inilarawan niya sa CBC News kung paano siya inabuso.

Hiniling niya na ako ay maghubad, aniya.

Bagama’t lumipas na ang maraming taon, mayroon pa rin siyang mga bangungot tungkol sa pang-aabuso.

Palagi kong napapaginipan na ito-torture ako [ni Peter] noong panahon na iyon. Lagi akong nananaginip. Hindi ko makalimutan ang ginawa nila sa akin.

Sinabi niya na ang mga kalalakihan ay nagbabayad para panoorin si Scully at Margallo na inaabuso siya.

Ang asawa ni Peter Scully, siya ang kumukuha ng bayad. Laging nagpapadala si [Peter] ng pera, ayon sa babae na umanoy binubugbog daw kapag hindi sumusunod.

Si Scully ay habambuhay na makukulong sa Pilipinas para sa human trafficking at child rape at naghihintay pa rin ng trial para sa mahigit 60 na iba pang mga kaso.

Isang recent photo ng Nazareth, isang barangay sa Cagayan de Oro kung saan dating nakatira sina Scully at Liezyl Margallo. Litrato: Reuel Lowe Jumawid

Sinabi ng pulisya sa Pilipinas na si Ruskin ay isa sa tatlong foreign nationals na wanted dahil sa koneksyon nila sa imbestigasyon kay Scully.

Ayon sa search warrant documents ng Manitoba, ininterbyu ang batang babae ng National Bureau of Investigation NBI sa apat na magkakahiwalay na okasyon mula 2015 hanggang 2017, at inilarawan ang Skype sessions sa isang Amerikano na nagngangalang Marshall.

Sinabi niya sa National Bureau of Investigation NBI na nag-Skype sila ng maraming beses kung saan magpe-perform siya ng sexual acts para sa kanya habang siya ay nagma-masturbate, ayon sa search warrant.

Sinabi ng batang babae sa pulis na lahat ng puting lalaki ay Amerikano.

Perang ipinadala mula Winnipeg patungong Pilipinas: search warrant

Sa court documents na isinampa sa Manitoba, sinabi ng pulisya na noong 2017 ang batang babae ay pinakitaan ng litrato ng 12 Caucasian na kalalakihan at positibong na-identify si Marshall Ruskin bilang ang lalaki na naka-Skype niya.

Ayon sa mga dokumento ng korte nagpadala umano si Ruskin ng mahigit $3,000 Cdn sa 13 Western Union transfers kay Margallo. Ang pera umano ay para makapanood si Ruskin ng sekswal na pang-aabuso sa 11 taong gulang na babae live sa video.

Ang pera na ipinadala ni Ruskin ay nagkakahalaga ng halos ₱138,000 Philippine pesos - halos katumbas ng isang average na taunang sahod. Noong 2012, ang poverty threshold sa Pilipinas ay nasa 18,935 pesos sa isang taon kada tao.

Sinasabi sa search warrant documents na ang sender na nagngangalang Marshall Ruskin na may Winnipeg address ay nagpadala ng pera sa pamamagitan ng Western Union kay Liezyl Margallo mula Hulyo 11, 2012 hanggang Setyembre 20, 2012.

Walang kuwestiyon kung ano ang purpose ng mga transaksyon na ito batay sa ebidensya laban kay Scully at Margallo, isinulat ni Det. Sgt. Schmeider sa 2019 Winnipeg search warrant documents.

Nakasaad sa affidavit na ang mga arrest warrant sa Pilipinas ay inisyu para kay Ruskin noong Oktubre 2016, habang siya ay nasa Pilipinas. Sinasabi sa records ng korte na siya ay bumalik sa Canada noong Enero 2017. Hindi alam kung bakit nakaalis siya sa bansa na hindi na-detect.

Ang travel records na kasama sa court documents ay nagpapakita na bumiyahe si Ruskin sa Pilipinas ng 15 beses mula Abril 2013 hanggang Abril 2016.

Ang karanasan at skills ni Ruskin bilang isang webmaster ay nangangahulugan na siya ay may unlimited amount ng kaalaman tungkol sa computers at Internet, pag-ii-store, pagtatago, pag-a-access at pag-iingat ng mga file, at paano ito gawing untraceable sa kanya, ayon sa police search warrant.

Nakuha ni Ruskin ang atensyon ng mga awtoridad sa Pilipinas nang imbestigahan nila si Scully. Litrato: Name withheld

Noong 2019, sinabi ng pulisya na kailangan nila ng mas maraming oras sa ebidensya dahil ang encryption ay magre-require ng extensive at time-consuming efforts upang ma-access ito.

Ang Winnipeg Police Technical Crimes Unit ay nakatakdang sumailalim sa mas malalim na training at software na maaaring makatulong sa pag-a-access sa ebidensya in the near future, isinulat ni Det. Chad Black sa 2019 application upang mahawakan pa ang mga nakuhang devices ni Ruskin.

Umaasa ang Winnipeg police na makakakita sila ng mas maraming ebidensya sa electronic devices na nakuha noong 2019, ngunit hindi pa nila ito napapasok.

Mula noon kinailangan mag-apply ng pulisya ng maraming beses upang patuloy na itago ang devices.

Sinabi ni Janet Francisco, pinuno ng anti-human trafficking division ng National Bureau of Investigation NBI , sa CBC News na ang bagay na ito ay nasa ilalim ng imbestigasyon at hindi sila makapagbibigay ng anumang detalye.

Pilipinas target ng pang-aabuso: Australian police

Nakita sa Pilipinas ang paglago ng foreign nationals na nagbabayad ng local Filipino operators para sa oportunidad na manood ng mga batang sekswal na inaabuso live sa internet, ani Det. Supt. Andrew Perkins ng Australian Federal Police.

Ito si Det. Supt. Andrew Perkins ng Australian Federal Police. Litrato: Andrew Perkins

Sinabi ni Perkins, na naka-istasyon sa Pilipinas, na maraming dahilan kung bakit ang ganitong klase ng pang-aabuso ay nangyayari sa bansa.

Ito ay isang prime target para sa foreign offenders, sabi ni Perkins sa isang Zoom interbyu mula sa Pilipinas.

Ito ay isang English-speaking na bansa. May saturated levels ng internet usage. Ang kahirapan ang driver, kasama ang reliable at easy access sa internet.

Tinatawag ito ni Perkins na isang convenient crime para sa mga taong gustong mang-abuso ng mga bata.

Hindi nila kailangan magbiyahe. Puwede ito ma-access mula sa kahit saan, aniya. Ang kailangan lang nila ay isang internet-enabled device at access sa internet.

Inaasahan na lalaban si Ruskin upang maibalik sa kanya ang mga item sa korte ngayong Martes.

Hindi sumagot ang abogado ni Ruskin sa ilang ulit na request para magkomento.

Tumanggi rin ang Winnipeg police na magkomento sa kaso bago ito sumampa sa korte.

