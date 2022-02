Trudeau binalaan ang Russia ng ‘seryosong consequences’ sa isang debate ukol sa Ukraine

Ang diskusyon ay bahagi ng isang take note debate tungkol sa sitwasyon sa Ukraine, isang format na pinahihintulutan ang mga Member of Parliament MP na tugunan ang mga nasyonal na isyu sa isang mas malawak at mas detalyadong paraan kumpara sa tipikal na debate para sa isang partikular na batas.

Inulit ng Liberal na gobyerno, kasama si Prime Minister Justin Trudeau, ang kanilang mga naunang pahayag tungkol sa Russian aggression at mga commitment ng Canada sa soberanya ng Ukraine sa naturang diskusyon.

Nagpadala ang Russia ng 100,000 sundalo sa kanilang border sa Ukraine, ngunit mariing na itinanggi na may plano silang umatake. Sinabi ng bansa na nais nitong huminto ang North Atlantic Treaty Organization NATO mula sa pagpapalawak sa Ukraine, at eastward sa mga lugar na kinokonsidera ng Russia na bahagi ng kanilang sphere of influence.

Nanawagan din si Russian President Vladimir Putin sa Estados Unidos na tanggalin ang kanilang nuclear weapons sa Europa at para sa Western allied countries na ihinto ang pagro-rotate ng kanilang mga sundalo sa ilang nasyon sa Eastern Europe.

Hindi pinagbigyan ng North Atlantic Treaty Organization NATO officials ang demands ni Putin.

Canada mas pinatagal, mas pinalawak ang military mission

Kamakailan mas pinatagal at mas pinalawak ng Canada ang military mission nito upang tulungan na i-train ang mga Ukrainian na sundalo. Nagbigay rin ang gobyerno ng $120 milyon na loan sa Ukraine bukod sa non-lethal aid.

Naghahanap ang Russia ng isang komprontasyon, ani Trudeau. Nagbabala siya ng “severe costs at serious consequences" kung pipiliin ng Russia na salakayin ang Ukraine, tinukoy ng prime minister ang co-ordinated economic sanctions laban sa Russia kapag nilusob nito ang Ukraine.

Ilang beses na iginiit ng Conservatives na magpadala ng armas ang Canada sa Ukraine, ngunit walang balak ang gobyerno na gawin ito kaagad.

Hinikayat ni Conservative Leader Erin O'Toole ang gobyerno na mag-step up at tulungan ang mga kaibigan natin sa Ukraine.

Conservative leader Erin O'Toole (archives). Litrato: afp via getty images / Andrej Ivanov

"Mag-step up sa equipment na sinasabi nilang kakailanganin upang labanan ang overwhelming odds."

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.