Indigenous na delegasyon makikipagkita sa Santo Papa sa pagtatapos ng Marso

Ang Santo Papa ay naka-iskedyul na makipagkita sa 30 Indigenous delegates mula Marso 28 hanggang Abril 1, ayon sa magkasamang pahayag ng Canadian Conference of Catholic Bishops at mga organisasyon na kumakatawan sa Inuit, Métis at First Nations — ang Assembly of First Nations, Métis National Council at Inuit Tapiriit Kanatami.

Si Pope Francis ay makikipagkita sa lahat ng delegado nang sama-sama, kasama ang pangalawang grupo na binubuo ng mga miyembro ng pamilya at support staff para sa final audience sa Abril 1.

Ang trip ay orihinal na naka-iskedyul noong Disyembre (bagong window), ngunit na-postpone dahil sa concerns sa Omicron variant.

Ang kalusugan at kaligtasan ng lahat ng delegado ang aming unang prayoridad, ayon sa pahayag. Sa mga darating na linggo, imo-monitor namin ang mga kondisyon bago ang revised travel dates at magpapatuloy ang aming diyalogo sa mga delegado, public health officials gayundin ang relevant na government at international authorities, magbibiyahe lang kami kapag naramdaman namin na ligtas na itong gawin.

Kasama sa mga delegado ang Indigenous elders, knowledge keepers, residential school survivors at kabataan. Anim na obispo ang inaasahan na dadalo.

Mga delegado nanghihingi ng papal apology para sa residential schools

Ang pagbisita ang maglalatag ng batayan para sa upcoming trip ni Pope Francis sa Canada (bagong window), na hindi pa naka-iskedyul.

Pagdating sa Roma, hihingi ang Indigenous delegates ng isang official apology mula sa Santo Papa para sa papel na ginampanan ng Simbahang Katoliko sa pagpapatakbo ng residential schools kapag dumating na siya sa Canada.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada. Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay. Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa bansa sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Bagama’t may Catholic entities na humingi na ng tawad para sa residential schools, ang Simbahang Katoliko ang kaisa-isang institusyon na hindi pa nag-iisyu ng formal apology sa kabuuan.

Kami ay nananatiling committed sa paglakad tungo sa paghilom at rekonsilyasyon at labis na inaabangan ang oportunidad para magkita ang Indigenous Elders, knowledge keepers, residential school survivors at kabataan kay Pope Francis, ayon sa pahayag.

Isang artikulo ni Olivia Stefanovich (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.