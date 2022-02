Ipagdiwang ang Black History Month

Ang Alberta ay mayroong mayamang kasaysayan ng kulturang Aprikano. Sa katunayan, ang pinakamabilis na paglago ng Black na populasyon sa Canada ay nasa Canadian Prairies, kung saan lumaki ito ng apat na beses sa nagdaang 20 taon.

Dahil sa pandemya, ang mga pagdiriwang ay mag-iiba ng kaunti ngayong taon. Gayunpaman, marami pa ring paraan upang matuto tayo tungkol sa mga kontribusyon ng Black Canadians habang tayo ay nasa bahay. Gumawa kami ng isang komprehensibong listahan sa ibaba.

Virtual events na dapat daluhan

Mga libro na dapat basahin

Gumawa ng listahan (bagong window) ang Calgary Public Library (bagong window) tungkol sa kasaysayan ng mga Black Canadian at American bilang parangal sa Black History Month. Maaari kang mamili sa mga kategorya sa ibaba:

Illustrative na mga libro para basahin kasama ang mga bata:

Nasa ibaba ang listahan ng mga libro na isinulat at iginuhit ni Ezra Jack Keats (bagong window) na pinagsama-sama ng Calgary Reads (bagong window).

Habang ipinagdiriwang natin ang mga bagong kuwento na nasa shelves ngayong Black History Month, gusto naming paalalahanan ang mga pamilya tungkol sa magaganda at groundbreaking na istorya ni Ezra Jack Keats, ani Natalie Appleton ng Calgary Reads. Si Keats ay isa sa mga unang manunulat na nagtampok ng black characters sa kanyang children’s books, kaya naman siya ay naging isa sa pinakakontrobersyal na children’s writers ng kanyang panahon.

Mga pelikula at serye sa telebisyon na dapat panoorin

Mga pelikula mula sa Black filmmakers:

Pinagsama-sama ng Calgary Underground Film Festival (bagong window) sa isang listahan ang 10 pelikula mula sa Black filmmakers na ang mga gawa ay dapat ipagdiwang ngayong Black History Month. Inilista nila ang ilan sa kanilang paboritong pelikula mula sa nakalipas na dalawang taon mula sa Black creatives sa buong mundo, at kung saan mo posibleng istream ito online.

1. Summer Of Soul (...or, When The Revolution Could Not Be Televised) (2021) | Sa direksyon ni Questlove | Dokumentaryo / Musika | Estados Unidos

Isang pagtingin sa maalamat na 1969 Harlem Cultural Festival kung saan ipinagdiwang ang African American na musika at kultura at prinomote ang Black pride at unity.

2. Subjects of Desire (2021) | Sa direksyon ni Jennifer Holness | Dokumentaryo | Canada

Isang culturally significant, thought-provoking na dokumentaryo na hinihimay kung ano ang pagkakaunawa natin ukol sa race at ang kapangyarihan sa likod ng kagandahan.

3. The Guilty (2021) | Sa direksyon ni Antoine Fuqua | Crime / Thriller | Estados Unidos

Isang demoted police officer na na-assign sa call dispatch desk ang naging conflicted nang makatanggap ng isang emergency na tawag mula sa isang babaeng na-kidnap. *Available sa Netflix

4. Learn To Swim (2021) | Sa direksyon ni Thyrone Tommy | Musika / Drama | Canada

Dalawang contemporary jazz musicians ang bumuo ng isang mabagyong pag-iibigan na nauwi sa trahedya.

5. His House (2020) | Sa direksyon ni Remi Weekes | Horror / Thriller | Estados Unidos

Mga batang mag-irog mula sa South Sudan na nasira ng digmaan ang humanap ng asylum at bagong simula sa Inglatera, ngunit sila ay pinahirapan ng isang masamang puwersa na nakatira sa kanilang bagong tahanan. *Available sa Netflix

6. One of Ours (2021) | Sa direksyon ni Yasmine Mathurin | Dokumentaryo | Canada

Pagkatapos maging racially profiled ang isang kabataan na ipinanganak sa Haiti sa isang Indigenous basketball tournament, nakipagbuno siya sa kanyang nagulong sense of belonging sa kanyang Indigenous adoptive family habang sinusubukan na maghilom mula sa nakaraan.

7. Crazy World (2014 / 2020 CUFF Selection) | Sa direksyon ni Nabwana I.G.G. | Aksyon | Uganda

Ang latest Wakaliwood release, ang Crazy World ay isang bayolente at puno ng aksyon na Ugandan na pelikula tungkol sa isang gang ng child-snatching mobsters na tinatawag na Tiger Mafia.

8. Residue (2020) | Sa direksyon ni Merawi Gerima | Drama | Estados Unidos

Isang batang filmmaker ang bumalik sa kanyang tahanan matapos ang maraming taon upang magsulat ng script tungkol sa kanyang kabataan, ngunit hindi na niya makilala ang kanyang neighborhood at wala na ang kanyang mga kaibigan. *Available sa Netflix

9. Candyman (2021) Sa direksyon ni Nia DaCosta | Horror / Thriller | Estados Unidos

Isang sequel sa horror film na Candyman (1992) na nagbabalik sa ngayon ay gentrified na Chicago neighborhood kung saan nagsimula ang alamat. *Available sa Apple TV

10. Zola (2020) Sa direksyon ni Janicza Bravo | Komedya / Krimen / Drama | Estados Unidos

Isang stripper na nagngangalang Zola ang nagsimula ng isang wild road trip papuntang Florida. *Available sa Apple TV

Educational videos mula sa Calgary Public Library:

Educational video sa CBC Calgary:

Hina-highlight ng CBC Calgary ang legasiya ng tatlong Black Canadians na bumasag sa barriers, bumago sa kasaysayan ng siyudad, at inimpluwensyahan ang kasalukuyan. Alamin kung paano binago nina Virnetta Anderson, Oliver Bowen at Violet King ang siyudad dito (bagong window).

Mga pelikula at serye sa telebisyon sa CBC Gem (bagong window):

VOICE OF FREEDOM | Dokumentaryo | Feb. 1

THE BLACK CHURCH: THIS IS OUR STORY, THIS IS OUR SONG | Dokumentaryo | Feb. 1

THE BLACK PANTHERS: VANGUARD OF THE REVOLUTION | Dokumentaryo | Feb. 1

BLACK BOYS | Dokumentaryo | Feb. 1

*Eksklusibong Canadian Premiere

*Eksklusibong Canadian Premiere MAYA ANGELOU: AND STILL I RISE | Dokumentaryo | Feb. 1

I AM NOT YOUR NEGRO | Dokumentaryo | Feb. 1

THE PORTER | Drama | Feb. 21

*Eksklusibong Canadian Premiere

*Eksklusibong Canadian Premiere ALL THE STREETS ARE SILENT: THE CONVERGENCE OF HIP HOP & SKATEBOARDING | Dokumentaryo | Feb. 21

CARGO | Drama | Feb. 25

*Ekskulusibong Canadian Premiere

Musika na dapat pakinggan

Inirerekomenda ni Tarik Robinson ng Key of A (bagong window):

Tampok sa playlist ang musika na nilikha ng Black Albertans, na isinama ang R&B, soul, jazz, hip hop, afrobeat, reggae at country, ani Tarik Robinson. Ang mga kanta na ito ay maingat na pinili upang i-highlight ang iba’t-ibang aspeto ng black experience, kasama ang mga tema ng kasiyahan, kahirapan, pagpupursige at pag-asa.

Pakinggan ang curated playlist dito (bagong window).

Mula sa Calgary Public Library:

Pakinggan ang ilang sa maimpluwensya at importanteng mga awit at mang-aawit na popular sa kasaysayan ng Black na musika dito (bagong window).

Sa CBC Listen:

Ang Key of A (bagong window) ay isang all-Alberta music show na pinangungunahan ni Tarik Robinson. Samahan si Robinson tuwing Sabado mula 5 hanggang 6 p.m. sa buong buwan ng Pebrero upang marinig ang musika mula sa Black musicians at artists at ipagdiwang ang Black artists sa Alberta.

Ang The Block (bagong window) ay isang musika na may Black origin na sumasakop sa fluid mosaic ng mga istilo. Ang The Block ay tungkol sa kultura at komunidad. May mga elemento ng hip hop mula sa pinag-ugatan hanggang sa malawak na impluwensya nito. Makinig Lunes hanggang Biyernes mula 7 hanggang 9 p.m.

Ang Frequencies (bagong window) ay lingguhan na isang oras na palabas na pinangungunahan ni Errol Nazareth. Maririnig dito ang musika mula sa buong mundo at dito sa Canada kaakibat ang mga istorya na mula sa mga karanasan ng Canadians of colour at mga imigrante na mine-maintain at ina-adapt ang kanilang kultura. Sa madaling salita, hinahanap nila ang kanilang bagong frequencies. Makinig tuwing Martes 6 hanggang 7 p.m. at tuwing Linggo mula 4 hanggang 5 p.m.

Sundan ang host na si Odario Williams habang pinupuno niya ng musika ang inyong mga gabi. Gabi-gabi ang musical journey ng Afterdark (bagong window) ay nagsisimula sa mga popular na contemporary hits. Habang lumalalim ang gabi, madidiskubre mo ang mga bagong tunog mula art-pop hanggang avant-garde. Makinig mula Lunes hanggang Biyernes 9 p.m. hanggang 1 a.m.

Sa loob ng classroom

Kung ikaw ay isang titser o educator na naghahanap ng classroom content para sa Black History Month, ang educational portal ng CBC na Curio.ca (bagong window) ay naglabas ng bagong Black on the Prairies teacher's guide. Para sa buwan ng Pebrero, ang teacher’s guide ay available for free (bagong window).

Gusto mo pa?

Ano ang ibig sabihin ng pagiging Black sa Alberta, Saskatchewan at Manitoba? Imposibleng limitahan ang mahigit 200 taon ng naitalang Black presence sa Prairies sa isang single definition. Ang Black on the Prairies (bagong window) ay nagsimula bilang isang multiplatform project na pinangunahan nina CBC senior reporter Omayra Issa at CBC radio host Ify Chiwetelu. Sa pamamagitan ng audio, video at online formats, ine-explore ng Black on the Prairies ang kasaysayan at mga buhay ng Black people sa Prairies sa pamamagitan ng kanilang mga tagumpay at hamon, at inilalagay ang kanilang kontribusyon sa pinakasentro ng kuwento ng Prairie bilang parte ng kasaysayan ng Canada.

Itsek din ang Being Black in Canada (bagong window) ng CBC. Nakapokus ito sa mga diverse na kuwento at karanasan ng Black Canadians at may malawak na content kabilang ang balita, dokumentaryo, sining at iba pang programming.

Mayroon ka bang event o resource na gustong idagdag? Mag-email sa commscgy@cbc.ca (bagong window).

Isang artikulo ng CBC Communications na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.