Anand nakipagkita sa defence minister ng Ukraine sa gitna ng Russia-Ukraine crisis

At habang hindi sinabi ng Ukraine o ng pederal na gobyerno kung ano ang eksaktong hiniling ni Oleksii Reznikov sa Canada - bukod sa non-lethal equipment na ipinangako ng Canada noong isang linggo - mayroong air of urgency sa kanilang in-person meeting habang ang western nations at Ukrainian government ay patuloy na hindi magkasundo kung mayroong napipintong Russian military action.

Inanunsyo ng Global Affairs Canada noong Linggo na pinapauwi nito ang lahat ng non-essential staff mula sa embahada ng Canada sa Kyiv.

Nasa Kyiv ngayong Lunes para sa isang diplomatikong pagbisita, hindi sinabi ni Anand kung ano ang nagbunsod sa evacuation. Ang ilang mga kapamilya ng Canadian diplomats ay pinauwi mula sa Ukraine noong nakaraang linggo.

Patuloy na humihingi ng defensive weapons ang Ukraine sa internasyonal na komunidad.

Noong isang linggo nagpadala ang Estados Unidos ng 79 tonelada na security aid sa Ukraine - ang ikatlong package na dumating nitong mga nakalipas na linggo. Ang unang batch ng equipment ay dumating noong Enero 22 at naglalaman ng 90 tonelada na lethal weapons at ammunition.

Kailangan ng Ukraine ang defence weapons upang palakasin ang abilidad na labanan ang external aggression at hadlangan ang Russia mula sa power gambling, ayon sa summary statement na inilabas ng opisina ni Ukrainian President Volodomyr Zelensky. Kaya, ang pagpapalakas ng puwersang militar ng Ukraine ay pinagtitibay ang negotiating position nito at binabawasan ang banta ng dagdag na military escalation.

Kasama sa ipinangakong aid package ng Canada - ang ilan ay dumating na sa Ukraine - ang non-lethal equipment at ang expansion at extension ng military training mission.

Sinabi ni Anand na wala siyang nilagay na restrictions kung ano ang puwedeng hilingin ng Ukraine sa Canada - at ang pagpapadala ng mga armas ay isa pa ring option.

Tila nagbigay na ang Ukraine ng isang malinaw na assessment ng kanilang mga pangangailangan. Sinabi ni Anand na kailangan niyang dalhin ang listahan sa gabinete.

It would be prudent dahil sa napaka-intense at sensitibong sitwasyon sa seguridad ngayon na pag-usapan muna ang bagay na ito kasama ang aking counterparts sa gabinete at ang prime minister, ani Anand.

Ang Ukraine ay may malusog na arms industry na may sales na higit sa $1.3 bilyon (US) noong nakaraang taon - 24 porsyento ang itinaas sa loob ng isang taon. Ngunit sinabi ng defence experts na ang bansa ay walang high-end military equipment at nangangailangan ng anti-aircraft weapons.

Sinabi ni Anand na habang hindi niya puwedeng sabihin ang mga detalye, nagpag-usapan nila ni Reznikov ang cyber security at kung gaano kaimportante na siguraduhin na ang cyber networks ay secure.

Tinamaan ng isang massive cyber attack ang gobyerno ng Ukraine. Kasama sa kasalukuyang aid package ng Canada ang pangako na ibabahagi sa Ukraine ang kadalubhasaan ng Communications Security Establishment (CSE), ang signals intelligence at cybersecurity agency ng Canada.

Ang Global Affairs Canada ay tinamaan din ng massive cyber attack noong isang linggo, habang si Foreign Affairs Minister Melanie Joly ay nagsasagawa ng isang round ng diplomatikong pagbisita sa Ukraine. Hindi itinuro ng mga pederal na opisyal ang Russia o ang Moscow-backed private hackers.

Si Anand, na responsable para sa Communications Security Establishment CSE , ay hindi handang sabihin kung sino ang dapat sisihin nang tanungin ngayong Lunes, sinabi lamang nito na nananatili siyang concerned tungkol sa cyber defences ng Canada.

