Trudeau kinondena ang ’hateful’ na convoy

Ang isang pulutong ng mga nagpoprotesta ay naglalakad sa mga kalye ng Ottawa, ang ilan ay iwinagayway ang mga bandila ng Canada na natatakpan ng mga simbolo ng protesta (archives). Litrato: Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ang isa sa mga nag-organisa sa grupo, ang Canada Unity, ay nagde-demand sa mga lider ng gobyerno na tanggalin ang mandates o mag-resign mula sa kanilang mga posisyon kaagad.

Nang tanungin kung makikipagkita siya sa mga raliyista na nagka-camp out sa parliamentary precinct - may mga demonstrador na nangakong hindi sila aalis hangga’t hindi natatanggal ang lahat ng pandemic-related restrictions - sinabi ni Trudeau na wala siyang interes na lumapit sa mga nagpoprotesta na nagpapahayag ng hateful rhetoric at gumagamit ng karahasan laban sa kanilang mga kababayan.

Sa mga taong responsable para sa ganitong asal - kailangan itigil na ‘yan, ani Trudeau. Ang mga nanonood na Canadians sa bahay ay nasusuklam at hindi makapaniwala na umiiral ang ganitong asal, at nagtataka kung bakit nangyayari ito sa kapitolyo ng ating bansa.

Sinabi ni Trudeau na habang ang Canadians ay may karapatan na magprotesta, walang sinuman ang may karapatan na mang-abuso, mang-intimidate at iharass… ang kapwa nila mamamayan. Nangako siya na magpapatuloy ang pandemic measures bagama’t may intimidation mula sa ilang miyembro ng convoy.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Inakusahan ni Trudeau ang ilang Conservative politicians na hinihikayat ang pagkilos na binubuo ng hateful elements at may mga kaduda-dudang motibo.

Sinabi niya na ang ilang pulitiko ay sinasamantala ang takot ng mga tao sa isang paraan na maaaring mauwi sa hard consequences para sa bansa. Ang convoy raw ay hindi kumakatawan sa karamihan ng truckers, kung saan 90 porsyento ay bakunado na.

Habang tahasang nire-reject ang bigotry at hate, sinabi ni Conservative Leader Erin O'Toole na frustrated ang Canadians sa dalawang taon ng COVID-19 restrictions at kailangan daw silang marinig ng mga nahalal na opisyal.

Nakipagkita si O’Toole sa ilang truckers na kasama sa convoy malayo sa Parliament Hill noong Biyernes. Noong weekend, kinondena ni O’Toole ang mga aksyon na itinuon sa Tomb of the Unknown Soldier at sa estatwa ni Terry Fox.

Sinabi ng ilang Conservative MPs na nakikiisa sila sa truckers at iba pang grupo na tutol sa federal vaccine mandates.

Sinabi ni Trudeau ngayong Lunes na ang Canadians ay hindi pa nakakakita ng responsableng pamumuno mula kay O’Toole o kay People's Party Leader Maxime Bernier - na ginawang cornerstone ng kanyang political movement ang oposisyon sa COVID-19 restrictions mula pa noong magsimula ang pandemya dalawang taon na ang nakalipas.

Nakita natin sa loob ng maraming, maraming buwan na ang Conservative politicians ay nagbabahagi ng maling impormasyon tungkol sa mga bakuna, at hinihikayat ang conspiracy theories online, aniya. At sa palagay ko kailangan pag-isipang mabuti ni Erin O’Toole kung bakit tinatahak niya ang landas na sumusuporta sa mga taong hindi naman kumakatawan sa truckers, lalo na sa karamihan ng Canadians.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.