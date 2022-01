Mga imigrante sa Moncton dama ang bigat ng problema sa paghahanap ng bahay

Maaaring isa itong hindi kailangan na hakbang dati, ngunit ang mga bahay ay patuloy na kumokonti at pamahal nang pamahal, at habang tumataas ang bilang ng imigrasyon, ang listahan ay naging importante.

Ngayong winter, mahirap para sa kanila ang, alam mo na, lumibot at maghanap ng bahay, ani Moncton Cares founder Ketan Raval sa Information Morning Moncton.

Karamihan sa newcomers nahihirapan talaga humanap ng available properties lalo na ang mga taong may pamilya, dahil kailangan nila ng partikular na uri ng accommodation, at kadalasan hindi iyon available.

Ginagamit ng grupo ang listahan upang tulungan ang newcomers na alamin kung saan sila mag-uumpisang humanap ng kanilang bagong tahanan.

Ayon sa Canadian Mortgage and Housing Corp., mula Oktubre 2020, ang vacancy rate sa central Moncton area ay humigit-kumulang 4.5 porsyento. Sa kanluran ito ay 3.4 porsyento, sa silangan 1.6 porsyento at sa hilaga 1.2 porsyento.

Ang mga isyu sa housing sa siyudad ang nangunguna sa isip ng Moncton city council, dahil ang kakulangan sa abot-kayang pabahay ay may direktang relasyon sa homelessness.

Ayon sa immigration strategy ng siyudad, may mahigit 8,000 na imigrante ang namumuhay sa Greater Moncton Area, hindi pa kasama dito ang 1,500 na international students at 700 na temporary workers. Sinasabi sa ulat na ang Moncton ang may pinakamataas na porsyento ng mga imigrante na Pranses ang unang wika kumpara sa ibang bahagi ng bansa.

Ayon sa strategy ang siyudad ay magpapatayo ng mga bahay na abot-kaya at tumutugon sa mga pangangailangan ng newcomer population.

‘Talagang stressed’ ang mga pamilya

Sinabi ni Raval na ang kanyang grupo ay tumutulong sa 100 imigrante na dumadating sa Moncton area bawat buwan. Sinabi niya na 50 porsyento ng mga tao na kanilang natutulungan ay galing India, at 50 porsyento ay galing sa ibang bahagi ng mundo kasama ang United Arab Emirates, Pakistan, Brazil, Pilipinas, at mga lugar sa Europa.

Nagsimula ang Moncton Cares na humanap ng tirahan para sa newcomers noong ipinatupad ang COVID-19 isolation rules. Tumulong sila na humanap ng isolation spaces, meal deliveries at city tours.

Sinabi ni Raval na ang newcomer families ay talagang stressed tungkol sa bahay kapag dumadating sa Moncton, dahil kailangan nilang humanap ng tirahan na malapit sa mga eskuwelahan na sapat para sa kanila.

Nakakaapekto ito sa mga pamilya dahil baka hindi sila magkaroon ng magandang karanasan dito, aniya. Maaaring maghanap sila ng tirahan sa ibang lugar.

Sinabi niya na ang international students ay walang choice at kadalasan ay pinagtitiyagaan na lang kung anuman ang mahanap na bahay.

Karamihan daw sa mga tao sa kanilang organisasyon ay tumutulong sa high-skilled post-graduates na pumunta upang mamuhay at magtrabaho sa Moncton, o para makuha ang kanilang graduate degrees.

Talagang maganda ito para sa amin, actually, na high-skilled na mga tao ang darating, ngunit isa ring hamon ang makakita ng tamang uri ng oportunidad para sa kanila, aniya.

Isang artikulo ni Hadeel Ibrahim (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Information Morning Moncton.