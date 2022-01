Trudeau magsasalita sa ikatlong araw ng protesta laban sa vaccine mandate sa Ottawa

Napuno ang siyudad ng pagbusina at pagpalakpak sa loob ng dalawang araw noong weekend habang libo-libong raliyista ang naghayag ng kanilang oposisyon laban sa iba’t-ibang vaccine mandates.

Ang iba patuloy ang pagbusina hanggang madaling araw ng Lunes at nakabara pa rin ang mga sasakyan sa mga kalsada sa downtown core.

Si Trudeau, na umalis sa kanyang tahanan sa Rideau Cottage noong weekend at hindi ipinahayag ng kanyang opisina kung nasaan siya dahil sa seguridad, ay magbibigay ng isang pahayag at sasagot sa mga katanungan ngayong alas-onse ng umaga Eastern Time habang nagbabalik ang House of Commons matapos ang holiday break.

Nag-a-isolate pa rin si Trudeau matapos magpositibo ang isa sa kanyang mga anak para sa COVID-19 noong nakaraang linggo.

Noong una ang pagpoprotesta ay nakapokus lamang sa vaccine mandate ng pederal na gobyerno para sa cross-border truckers, ngunit lumaki ito para maging isang movement laban sa public health measures upang limitahan ang pagkalat ng COVID-19.

Inilarawan ng Ottawa police ang pagpoprotesta na tahimik ngunit sinabi noong Linggo na iniimbestigahan nila ang ilang insidente, katulad ng threatening behaviour, public mischief at mapanganib na pagpapatakbo ng sasakyan.

May nakita na Swastikas

Sinabi ng pulisya na may ilang insidente noong Sabado na tila nagpapakita ng kawalan ng paggalang, kabilang ang paglundag ng mga demonstrador sa Tomb of the Unknown Soldier at ang paglalagay ng anti-vaccine material at baliktad na watawat ng Canada sa estatwa ni Terry Fox, na kasalukuyang nire-review.

Isang Confederate flag ang nakita sa grupo ng mga tao, ito ay isang bagay mula sa digmaang sibil ng Estados Unidos na may asosasyon sa rasismo at far-right na mga elemento. May nakita rin na mga Swastika sa ilang watawat at karatula.

Habang nagsimula nang numipis ang grupo ng mga tao noong Linggo ng gabi, sinabi ng ilan, kasama ang organizers sa likod ng GoFundMe page na nakakalap ng mahigit $8 milyon upang suportahan ang convoy, na ang layunin ay lumikha ng isang logistics nightmare para sa gobyerno para mapuwersa itong bawiin ang vaccine mandates.

Para sa mga taong pinili na manatili, gagawin namin ang assessment sa oras na maintindihan namin kung sino pa ang naririto, ano ang kanilang layunin at ano ang kaakibat na public safety risks kaugnay noon, ani Chief Peter Sloly.

Ang mga MP ay nakatakdang magbalik sa question period sa Lunes, ngunit sinabi ni Government House leader Mark Holland na malamang ang ilan ay gagawin ito virtually.

Mayroon tayong importanteng trabaho na dapat makamit para sa Canadians sa Parlamento, at nais natin na tapusin ito at makapag-deliver ng mga resulta, ayon sa isang pahayag mula sa kanyang opisina.

Nagpasa na tayo ng isang mosyon na binibigyan ng flexibility ang mga MP na magtrabaho sa isang Hybrid House sa sitting na ito - na epektibo hanggang Hunyo. Ang ilang MP ay pupunta sa chamber sa Lunes, at ang iba magpa-participate virtually.

Isang artikulo ni Catharine Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.