Protesta laban sa trucker vaccine mandate nagpapatuloy sa Ottawa ngayong Linggo

Noong Sabado, naglakad ang mga raliyista sa paligid ng Parliament Hill bitbit ang mga placard at watawat ng Canada, bumubusina mula sa kanilang mga sasakyan at sumisigaw ng mga slogan. Hinihiling nila sa pederal na gobyerno na tanggalin ang vaccination requirement para sa cross-country truck drivers. Ngunit ang kanilang demonstrasyon ay mabilis na nag-expand sa iba pang public health measures na pinaniniwalaan nilang umaapak sa kanilang indibidwal na kalayaan.

Ang mga demonstrasyon ay nagsimula noong Biyernes ng hapon at sa pangkalahatan ay naging tahimik. Ngunit mayroon ding iba na gumamit ng Confederate flag, isang simbolo ng rasismo, upang magpahayag ng hateful at discriminatory remarks. Dagdag pa riyan, may ilang raliyista na inapakan ang estatwa ng Tomb of the Unknown Soldier katabi ng Parliament Hill. Ang isang placard at Canadian flag na nakabaliktad ang maple leaf ay isinaksak sa mga kamay ng estatwa ni Terry Fox. Sinigawan din ng mga demonstrador ang ilang pulis at mga manggagawa ng siyudad. Iniimbestigahan ng pulisya ang naturang insidente.

Sinabi ng Good Hope Shepherds Relief Centre malapit sa Parliament Hill na ito ay naging isang mahirap na araw. Ang mga staff ay hinarass, puwersahan ang pag-order ng pagkain, at isang sleeper at security guard ang inatake.

Sa kanyang interbyu sa CBC News, sinabi ni Ottawa Mayor Jim Watson na maraming Ottawans ang nagalit. Para raw silang bilanggo sa sarili nilang tahanan. Nais niyang umaksyon ang pulis upang bumalik na sa normal ang sentro ng siyudad. May karapatan kayo na magprotesta, nag-rally na kayo, ngayon pakiusap umalis na kayo. Kailangan bumalik na sa normal ang aming siyudad, aniya.

Ang House of Commons ng parlamento ng Canada ay naka-iskedyul na mag-resume sa Lunes.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo ng CBC News at Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.