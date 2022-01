“Natupad ang mga pangarap” salamat sa isang programa sa imigrasyon sa Northern Ontario

Ang programa, na nilikha noong 2019 upang tugunan ang labour shortage at pagbaba ng populasyon, ay nagbibigay ng permanent residency sa mga indibidwal na makakakuha ng mga in-demand na posisyon sa North Bay, Sudbury, Timmins, Sault Ste. Marie at Thunder Bay.

Gusto ko talagang pumunta sa Canada, sabi ni Samanta Izquierdo, isang guro, musician at kandidato para sa North Bay-based Rural and Northern Immigration Pilot program (RNIP).

Nanonood ako ng mga video sa internet para maunawaan ang kultura ng Canada at ang iba’t-ibang immigration programs, pagpapatuloy niya.

Mahal ko ang buhay namin dito. Malapit kami sa kalikasan, na-e-enjoy namin ang mga lawa at paglubog ng araw. Isang quote mula sa Samanta Izquierdo, guro at musician

Si Samanta at ang kanyang partner ay lumipat sa North Bay mula sa Ecuador noong Enero 2020 (archives). Litrato: Samanta Izquierdo

Nirerekomenda ko ang rehiyon na ito sa lahat ng aking kamag-anak na humihingi sa akin ng payo tungkol sa pag-aaral at pagtatrabaho sa Canada, ani Izquierdo.

Si Tia Dave ay nakatira rin sa North Bay at kamakailan lang ay nakuha ang kanyang permanent residency. “Ang hirap sabihin kung ano ang nararamdaman ko.

Sinabi ni Tia Dave na masaya siya na pinili niyang manirahan sa North Bay (archives). Litrato: Tia Dave

Ang pagkakaroon ng permanent residence ay isang pangarap na natupad, aniya.

Ang North Bay ay naging pangalawang tahanan ko na. Isang quote mula sa Tia Dave, head ng finance sa Canada Meat Group

Ang bagong residente ng hilagang bahagi ng probinsya at nagtapos ng pag-aaral sa Canadore College bago nakakuha ng trabaho bilang accountant sa isang maliit na beef processing plant.

Mabilis siyang umangat at naging finance manager ng kompanya. Ang journey ko ay puno ng mga karanasan. Ngayon, marami na akong bagong kaibigan, bagong mga responsibilidad, at isang bagong komunidad.

Hinding-hindi ako lilipat

Si Moussa Jalloul at ang kanyang pamilya ay umalis sa Morocco noong 2020 upang lumipat sa Sudbury.

Salamat sa isang French-speaking mobility program, si Jalloul ay na-recruit bilang isang draftsman para sa kompanya na City Welding.

Matapos ang isang taon, na-promote siya bilang production manager.

Agad na naramdaman ni Moussa Jalloul ang pagtanggap sa kanya ng Sudbury (archives). Litrato: Moussa Jalloul

Pagkatapos, ang siyudad ng Sudbury ay nag-isyu ng rekomendasyon sa pederal na gobyerno na suportahan ang kanyang aplikasyon para sa permanent residence. Ang paghihintay sa final confirmation ang pinaka-stressful na hakbang, ngunit lahat ng magagandang bagay ay nangangailangan ng oras.

Noong una, wala akong intensyon na manatili sa Sudbury, ani Jalloul. Ito ay isang maliit na bayan, natatakot ako na maging isolated.

Si Moussa Jalloul, ang kanyang asawa at ang kanilang tatlong anak ay lumipat sa Greater Sudbury noong 2020 (archives). Litrato: Moussa Jalloul

Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon kami ng mga kaibigan. Nakilala namin ang siyudad. Ngayon nagpapaalala ito sa akin ng aking buhay sa sarili kong bansa, aniya.

Hinding-hindi ako lilipat… sa tingin ko hindi ako aalis ng Sudbury. Pakiramdam ko ay at home ako dito. Isang quote mula sa Moussa Jalloul, production manager sa City Welding

Ang mga anak ni Jalloul ay naka-enroll sa isang French-speaking school. Matapos ang isang taon, ang kanyang limang taong gulang na anak na babae ay nakakapagsalita na ng wikang Ingles at Pranses, aniya.

Sina Achraf Jalloul (kaliwa, 12) at Farah Jalloul (kanan, 5) ay naka-adapt agad sa taglamig sa Northern Ontario (archives). Litrato: Moussa Jalloul

Ang mga anak ko ay nagsasalita ng tatlong wika, like that, easily, pahayag niya.

Ang pagpapalaki sa mga anak ang nagtulak kay Jalloul at sa kanyang asawa na umalis sa kanilang bansa upang maghanap ng mas magandang oportunidad.

Lahat ng ito ay ginagawa namin para sa mga bata, aniya.

Si Achraf Jalloul ay lumipat sa Sudbury noong siya ay 10 taong gulang (archives). Litrato: Moussa Jalloul

Isang programa that has the wind in its sails

Marami ang interesado sa pilot program para sa imigrasyon ng Rural and Northern Immigration Pilot program RNIP , paliwanag ni Loise Githiga, isang regulated immigration consultant. Nang ianunsyo ang programa, binaha ako ng mga tawag at requests para sa dates.

Naniniwala siya na ang requirements in terms of professional experience ay maaaring maging balakid para sa ilang kandidato. Maaaring maging mahirap ang proseso.

Nagho-host si Loise Githica ng information capsules tungkol sa RNIP sa YouTube (archives). Litrato: LOISE GITHIGA

Ayon kay Githiga, ang mga host na komunidad ay makakamtan ang lahat mula sa isang programa sa imigrasyon na tulad nito.

Ang mga komunidad na ito ay nahihirapan mula sa pagbaba ng populasyon, habang ang mga newcomer ay naghahanap ng bagong tahanan. Isang quote mula sa Loise Githiga, regulated Canadian immigration consultant

Noong una, umasa ang mga komunidad na makakakuha ang mga ito ng 250 permanent residents bawat taon sa ilalim ng Rural and Northern Immigration Pilot program RNIP , ngunit ang border restrictions at federal administrative delays na dulot ng pandemya ay ginawang komplikado ang mga bagay.

Noong 2020, 11 lang na bagong Sudburians ang nabigyan ng permanent residency sa ilalim ng programa. Sa North Bay, Timmins at Thunder Bay, ang bilang na iyon ay 13, 41 at 69 respectively.

Gayunpaman, ang 2021 figures ay promising at sina-suggest na ang programa ay nagiging popular. Sa maraming siyudad, ang bilang ng newcomers na sumailalim sa programa ay dumoble o trumiple.

Ang Sudbury, halimbawa, tumanggap ng pitong beses na mas maraming newcomers sa pangalawang taon ng immigration pilot program.

Kasama ang kanilang mga asawa at anak, nadagdagan ang Sudbury ng 215 residents, ani Alex Ross, Business Development Officer para sa City of Greater Sudbury at manager ng Rural and Northern Immigration Pilot program.

Sinimulan din namin ang taong 2022 ng malakas, paniniwala ni Ross. Talagang umaasa kami na magpapatuloy ang programa beyond the trial period.

Bilang pilot project, ang Rural and Northern Immigration Pilot program ay magiging epektibo hanggang 2023, ngunit maaaring ma-extend kapag nagpatuloy ang trend.

Isang artikulo ni Aya Dufour (bagong window), Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.