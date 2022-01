[Ulat] Health care workers at ibang skilled labourers inaalok ng trabaho sa Nova Scotia

Jill Balser, MP ng Digby-Annapolis at Minister of Labour, Skills and Immigration sa Nova Scotia. Litrato: CBC / Robert Short

Sa panayam ng Radio Canada International kay Department of Labour, Skills and Immigration Minister Jill Balser, sinabi niya na plano nilang palakihin pa ang populasyon at kasama sa kanilang target na manirahan sa lalawigan ang kinakailangan na health care workers at skilled labourers.

Ang kampanya talaga namin ay akitin ang health care at skilled labour sectors. Nakikita rin kasi namin ang shortage sa buong probinsya sa mga posisyon sa labour. Kaya kailangan talaga namin ng mga karpintero at welders gayundin ng bricklayers. Ngunit kailangan din namin mag-focus sa health care, sabi ni Balser.

Kailangan sa lalawigan ang dagdag na registered nurses, licensed practical nurses at mga continuing care assistants (CCA) o caregivers.

Ang kakulangan na nakikita natin sa buong bansa sa field ng health care, ganun din ang nakikita namin na kalagayan dito sa Nova Scotia. Kung kaya may oportunidad kami para kumonekta sa mga tao sa buong bansa at siyempre sa buong mundo na tingnan ang Nova Scotia bilang destinasyon para makapagtrabaho at umunlad, aniya.

Nakakaakit ang oportunidad na ito para kay Loreene Colima, isang Filipino caregiver, na mahigit dalawang taon ng nagtatrabaho sa Qatar.

Balak ni Loreene na agad asikasuhin ang kanyang aplikasyon para magtrabaho sa Canada sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Litrato: Courtesy: Loreene Colima

Interesado ako kahit anong case ng pasyente meron akong experience sa training namin bilang caregiver at dito sa [pinagtatrabahuhan] ko na din sa Qatar bilang isang private home caregiver, sabi ni Loreen.

September 2019 umalis ng Pilipinas si Loreene para mamasukan sa Qatar. Nakatakda siyang umuwi sa bansa sa buwan ng Marso. Ngayon pa lang, pinag-iisipan na niya ang mangibang-bansa at mamuhay sa Canada kasama ang pamilya.

“Kapag may tsansa, bakit hindi? Pero mas mabuti ako muna ang mauuna at kukunin ko na lang sila kapag maayos na ang katayuan ko,” ani Loreene.

Kaugnay na ulat

Kulang ang mga nurses at caregivers, nariyan din ang isyu sa mababang pasahod. Sa report ni Haley Ryan (bagong window) ng CBC News noong Miyerkules, nasa $17 hanggang $19 kada oras ang average na sahod ng isang caregiver sa lalawigan. Hinihiling ng mga workers at unions na itaas ito sa $25 kada oras.

Iniwan ni Loreene sa Pilipinas ang isang anak at ang kanyang asawa para maghanap-buhay sa Qatar. Litrato: Courtesy: Loreene Colima

Para kay Loreene, nakahanda siya anuman ang oportunidad na madatnan sa Canada. Ang kinatatakutan lamang niya ay ang mabiktima ng diskriminasyon.

Wala akong kondisyon na hinahanap. Ang sa akin lang respeto para sa mga Pilipino na huwag i-discriminate, aniya.

Umabot na sa isang milyon ang populasyon ng Nova Scotia batay sa pagtataya ng Statistics Canada noong Disyembre 2021.

Iyan ay isang napakalaking pagbabago dahil ang trend nakikita natin na ang populasyon ay bumababa sa loob ng maraming taon, sabi ni Balser.

Ayon kay Balser, isang team mula sa gobyerno ang inatasan upang tulungan na makapag-umpisa ang mga newcomers sa Nova Scotia.

Nag-hire kami ng isang team ng mga ‘navigator’ na mahahanap sa buong probinsya at sila ang direct at ang magiging unang contact ng sinuman na interesadong lumipat sa Nova Scotia. Maaaring makipag-ugnayan sa aming departamento at ikokonekta namin sa isang ‘navigator.’ Halimbawa, kung interesado ang mga tao na manirahan sa Halifax, mayroon silang isang tao na makakatulong sa pag-navigate sa mga suporta, naghahanap man iyon ng trabaho, marahil ay kailangan nilang maghanap ng bahay. Matutulungan sila ng indibidwal na iyon na i-navigate ang lahat ng iba't-ibang serbisyo, paliwanag ni Balser.

Target ng gobyerno ng Nova Scotia na gawing doble ang populasyon pagsapit ng taong 2060.