Omicron infections nag-peak na sa buong bansa, ayon sa top doctor ng Canada

Ang molecular testing system ng Canada ay naapektuhan ng constrained capacity at staffing issues na ginawang unavailable ang PCR test para sa maraming tao. Tinukoy ni Dr. Theresa Tam ang iba pang indicators — daily case counts, test positivity rates at wastewater surveillance trends — na iminumungkahi raw na ang Canada ay nakaraos na sa pinaka-worst ng Omicron wave.

Ngunit ang bilang ng mga taong may COVID-19 sa mga ospital ay nasa record high pa rin, kaya labis na nahihirapan ang health care system ng Canada hanggang ngayon.

Mayroong mahigit 10,800 katao ang ginagamot para sa COVID-19 sa mga ospital sa bansa bawat araw, may mahigit 1,200 pasyente ang nasa ICU. Iniulat ng Canada ang average na 168 COVID-19-related deaths araw-araw.

Mula Enero 26, ang pitong araw na average case count ay mahigit 19,000 — bumaba ng 28 porsyento mula noong nakaraang linggo. Ang caseloads ay bumaba na rin sa lahat ng age groups.

Ang lab positivity rate ay nananatiling mataas — 19 porsyento ng lahat ng test ay bumabalik na positibo — ngunit ang bilang na iyon ay unti-unting bumababa nitong mga nakaraang linggo, na iminumungkahi na ang rate ng community spread ay bumabagal na.

Ito ay nagbibigay-katiyakan na ang individual efforts, katulad ng pagle-layer ng mga personal na proteksyon tulad ng masking at pagbabawas ng in-person contacts, kasama ang population-based public health measures, ay nakakatulong upang pabagalin ang transmission at pigilan ang severe illness trends, ani Tam sa press conference.

Upang pababain ang bilang ng malalang kaso ng COVID-19, sabi ni Tam, kritikal na lahat ng eligible Canadians ay magpaturok ng ikatlong dose ng mRNA vaccine.

Ipinapakita ng naunang research na ang booster dose ay nagbibigay ng mas maraming proteksyon laban sa Omicron infection at dramatikong pinabababa ang panganib ng lubhang pagkakasakit.

Ngayong araw na ito, in-update ng National Advisory Committee on Immunization (NACI) ang kanilang booster dose guidance. Ayon sa ahensya, ang mga bata edad lima hanggang 11 na moderately hanggang severely immunocompromised ay dapat magpaturok ng ikatlong dose ng COVID-19 vaccine. Inirekomenda ng National Advisory Committee on Immunization NACI dati na ang adolescents edad 12 hanggang 17 na may compromised immune systems ay dapat magpaturok ng ikatlong shot.

Habang ang Omicron ay humuhupa na, nagbabala si Tam na may bagong sublineage ng variant na ito na tinatawag na BA.2 na na-detect sa Canada. May mahigit 100 cases ng BA.2 ang na-identify so far.

Sinabi ni Tam na masyado pang maaga upang sabihin kung ano ang impact ng subvariant na ito sa paglaban ng Canada sa COVID-19. Ang BA.2 ay maaari raw maging mas transmissible ngunit tila hindi ito mauuwi sa anumang partikular na pagtaas sa hospitalizations o severe outcomes.

Iniulat ng Denmark ang pag-surge ng BA.2 infections; ang subvariant ang dahilan ng halos kalahati ng lahat ng Omicron cases sa Denmark noong pangalawang linggo ng Enero, tumaas mula sa 20 porsyento sa pagtatapos ng 2021. May tsansa na mangyari rin ang ganitong spike sa Canada, ani Tam.

Ang pagdating sa peak na iyon is one thing ngunit ang pagbaba sa kabilang panig ng wave ay maaaring mangahulugan na maraming tao ang puwedeng mahawahan, kasama ang BA.2, sabi ni Tam.

Habang naghahanda ang ilang probinsyana na luwagan ang public health restrictions — papayagan ng Ontario ang mga gym, sinehan at restaurants na muling magbukas sa susunod na linggo at 50 per cent capacity, halimbawa — hinimok ni Dr. Howard Njoo, deputy chief public health officer ng Canada, na mag-ingat ang mga tao.

Ito ay dapat gawin very prudently sa lahat ng mga probinsya at teritoryo upang manatiling mababa ang infection rates at siguraduhin na ang hospitalizations ay manatiling mababa kung maaari, aniya.

Ngunit kami ay optimistic at may rason para magkaroon ng pag-asa. If the epidemiology allows then, yes, maaaring luwagan ang measures as long as nasa downward slope ang trends.

Bahagi ng artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.