Mga negosyante tinimbang ang kanilang options habang paparating ang convoy sa Ottawa

Kasama sa convoy (bagong window) ang truck drivers mula sa buong bansa at iba pang mga grupo na tutol sa public health measures.

Ang isang dynamic ay ang bilang ng mga sasakyan na magtatagpo sa siyudad na may isang milyong tao mula sa tatlong direksyon na makakaapekto sa daloy ng trapiko ngayong weekend, partikular, mula at sa paligid ng downtown.

Hinikayat ng Ottawa police ang mga tao na huwag muna magbiyahe papuntang downtown (bagong window) ngayong weekend at sinimulan na rin ng siyudad na isara ang ilang daanan ng trapiko. Inaasahan nila na magtatagal ang disruptions hanggang Linggo. Hiniling din ng provincial police na iwasan ng mga tao ang pangunahing highways.

Ang mga inaasahang problema sa trapiko ay nauwi sa pagsasara ng Ottawa Public Health sa COVID-19 vaccine clinic malapit sa downtown.

Ang isa pang variable kahit na nanatiling tahimik ang main convoy sa kanilang cross-country journey, sinabi ng Ottawa police na may mga alalahanin tungkol sa ibang protests at counter-protests.

Kaya naman ang ilang negosyo iniisip kung sila ay dapat magsara o hindi.

Nandito na kami mula pa noong 1977, at nakakita na kami ng lahat ng uri ng protesta, ani Matthew Dixon, na may-ari ng Dixon Jewellers malapit sa Parliament Hill.

Sanay kami na makiramdam at subukan na i-figure out kung ano ang susunod na mangyayari.

Sinabi ni Kevin McHale, executive director ng Sparks Street BIA (Business Improvement Area) na nakakarinig sila ng ilang concerns mula sa mga negosyo na nasa pedestrian-only street sa katimugang bahagi ng Parliament Hill.

Ang babala na iwasan ang downtown ay dumating sa hindi magandang oras, ani McHale, dahil ito ay isang busy weekend sana para sa mga retailer.

Ang downtown ay nasa isang COVID slump na, aniya. At ang pagpoprotesta na tulad nito sa Hill ay lalong itataboy ang mga residente na huwag na talaga pumunta sa sentro.

Mga negosyante naghahanda para sa convoy

Gayunpaman plano ng ilang negosyante na i-accommodate ang truckers, suportado man nila o hindi ang mga panawagan para alisin ang COVID-19 mandates.

Noong pre-pandemic, mayroon kaming mahigit 100 na empleyado, mahusay at malakas na kumikitang negosyo na ganap na nawasak at namatay, ani Gregg McCabe, co-owner ng Crazy Horse Stonegrill Steakhouse & Saloon.

Nag-alok ang restawran sa mga miyembro ng convoy ng libreng takeout hanggang Sabado upang ipakita ang kanilang suporta.

Inihayag niya ang kanyang frustration ukol sa "paraan ng pagtrato sa amin at sa lahat ng nangyari.

Matagal na naming pinag-uusapan kung ano ang puwedeng gawin at gusto naming kumilos, ngunit napakaraming beses na talagang pakiramdam mo na ikaw ay helpless at wala kang magagawa.

Plano rin ni Tom Orr na panatilihing bukas ang Antrim Truck Stop sa Arnprior, Ontario, kanluran ng Ottawa dahil sa mga praktikal na rason, sinabi niya na ito ang pinaka-logical na lugar para sa unang 150 trucks na pumarada bago sila magpatuloy sa Ottawa.

Hinanda niya ang mas maraming espasyo sa apat na ektaryang parking lot dahil sa inaasam na busy weekend.

I would be an idiot kung isasara ko ang aking negosyo sa mga trak o sa general public. Hindi ko huhusgahan ang sinuman na pupunta sa aming negosyo, ano pa man ang kanilang paniniwala o pananaw, sinabi ng dating truck driver sa Ottawa Morning ng CBC Radio.

Sinabihan ni Michelle Groulx, executive director ng Ottawa Coalition of Business Improvement, ang mga negosyante na manatiling bukas kung sila ay komportable. Ngunit naririnig din niya na nag-aalala ang ilan.

Kahit na malayo pa sila ngayon, parang hindi naman isyu ang kaligtasan, but of course maaaring mabilis na magbago ang mga bagay kaya hinihiling namin sa mga negosyante na manatiling alerto, ani Groulx.

Sinabi ni Rideau-Vanier Coun. Mathieu Fleury na nakatanggap din siya ng mga katanungan mula sa concerned business owners.

Ayaw nilang lumikha ng tensyon, but at the same time, nais nilang siguraduhin na magiging ligtas ang mga kliyente nila, na ang staff ay ligtas at ayaw nilang ilagay sa panganib ang sinuman. I guess iyon ang unknown tungkol sa protestang ito.

Isang artikulo ni Kimberley Molina (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Celeste Decaire at Benjamin Vachet ng Radio-Canada.