Vancouver police muling nagbabala tungkol sa scam na tina-target ang mga senior

Hinihiling din ng mga pulis sa financial institutions na bantayan ang mga senior na nagsasagawa ng hindi pangkaraniwan na malalaking withdrawals.

Iniimbestigahan ng Vancouver Police ngayon ang mahigit isang dosenang insidente mula Enero 11, kung saan ang mga senior ay niloloko (bagong window) na ang kanilang mga mahal sa buhay ay naaresto at kailangan ng mga ito ng perang pangpiyansa, sinabi ni Const. Tania Visintin sa isang pahayag ngayong Huwebes.

Nagbabala siya na ang mga manloloko ay mas nagiging sophisticated at creative upang maiwasan na mahuli.

Ang pinakahuling insidente ay naganap noong Enero 26, nang nakatanggap ng tawag ang isang 73 taong gulang na babae na taga-South Vancouver mula sa isang tao na nagpanggap na apo niya. Sinabi nito na siya ay nakakulong at nangangailangan ng $10,000 para sa piyansa.

Naniniwala ang pulisya na ang manloloko ay nag-research tungkol sa biktima sa pamamagitan ng social media upang matutunan ang mga partikular na detalye tungkol sa senior, at tinarget ito specifically.

Nirekomenda ni Visintin na ikonsidera ng mga miyembro ng pamilya na gawing pribado ang kanilang sensitibong impormasyon sa social media at hiniling sa mga nagtatrabaho sa financial institutions na bantayan ang matatanda nilang kliyente.

Ang mga tao na nagtatrabaho sa mga bangko ay may kritikal na papel upang maiwasan ang panloloko, ani Visintin. Kadalasan alam nila ang pangalan ng kanilang nakatatandang mga kliyente, alam nila ang kanilang routine at kung minsan sila ang unang tao na nakaka-realize na may isang bagay na parang hindi tama.

Ang sinuman na naging biktima ng krimen na ito o may impormasyon tungkol sa ganitong krimen ay hinihiling na tumawag sa Vancouver police non-emergency line sa numerong 604-717-3321.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.