[Ulat] Nakolektang donasyon para sa biktima ng bagyong Odette patungo na sa Pilipinas

Hindi napigilan ng niyebe ang pagpapadala ng mga donasyon para sa naapektuhan ng bagyong Odette sa Pilipinas. Litrato: Radio Canada Internacional / Rodge Cultura

Para sa akin meron tayong moral obligation sa ating kapwa, sa ating komunidad at doon din back home. Nagpapasalamat kami na makakatulong kami. Tayo naman ‘pag may krisis na ganun may mga tao na handang tumulong. Para sa akin sila ay ating mga kapatid na nagpapasko sa dilim at malamig ang kanilang New Year, sabi ni Filipino Achievers of Canada President Corie Coutts.

Ilan sa laman ng mga ipinadala ay used clothing, masks, hand sanitizers, toothpaste at mga groceries gaya ng canned goods, Spam, corned beef at pasta.

Nag-empake ang mga volunteer ng nakolektang in-kind donations. Litrato: Radio Canada Internacional / Rodge Cultura

Disyembre 16 nang hambalusin ng malakas na bagyo ang Pilipinas. Matinding nasalanta ang Dinagat Province, Siargao Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Southern Leyte, Bohol at ang probinsya ng Cebu.

Marami ang nabuhay sa dilim dahil ilang linggo na walang kuryente at nahirapan din na makakuha ng malinis na tubig.

Sa taya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (bagong window) (NDRRMC) umabot sa 2.45 milyon katao ang naapektuhan ng nagdaang bagyo sa 531 na mga siyudad at munisipyo mula sa 38 na probinsya.

Nagtulungan ang mga volunteer para isa-isang maempake ang mga donasyon. Litrato: Courtesy: Judith Gonzales

Kaya naman nagkaisa at hindi nagdalawang-isip na kumilos ang nagsanib-puwersang grupo ng samahan ng Filipino caregivers na FIL-CORE Support Group, Filipino-Canadian Association of Vaughan, The Filipino Centre at ang Philippine Chamber of Commerce - Toronto para magpaabot ng tulong sa mga apektado.

Ipinadala ang mga nakolektang donasyon sa National Anti-Poverty Commission o NAPC na siyang pipili at mamimigay ng mga donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo. Litrato: Radio Canada Internacional / Rodge Cultura

Sa update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC , 409 na ang kumpirmadong nasawi, 65 ang nawawala habang 1,384 ang mga nasugatan sa pagdaan ng bagyong Odette noong Disyembre.

Napapaligiran ng niyebe ang opisina ng The Filipino Centre - Toronto habang hinahakot palabas ang kahon-kahon na mga donasyon. Litrato: Radio Canada International / Rodge Cultura

Magkasunod na nagsagawa ng donation drive ang mga grupo sa Toronto, Mississauga at sa siyudad ng Barrie sa inilunsad na Sanib-Tulong Emergency Donation Drive.

Si Juanita Rejdik na isa sa mga direktor ng The Filipino Centre - Toronto ang aktibong volunteer sa pangongolekta ng mga donasyon. Litrato: Radio Canada International / Rodge Cultura

Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tumugon sa panawagan namin. Itong sanib-tulong para sa Odette victims at taos-puso kaming nagpasalamat. Hindi niyo kami pinabayaan para sa paglikom ng mga donasyong ito para sa pagtulong ng ating mga kababayan, sabi ni The Filipino Centre - Toronto Director Juanita Rejdik.

Tutulak papuntang Pilipinas ang ipinadalang mga donasyon na pagkain at iba’t-ibang gamit na inaasahang aabot ng ilang linggo.

Si Corie Coutts ng Filipino Achievers of Canada naghatid ng donasyon sa The Filipino Centre - Toronto. Litrato: Radio Canada International / Rodge Cultura

Hindi ininda ng grupo ang pagod at puyat makapagbigay lang ng saya at ngiti sa makakatanggap ng mga ipinadalang donasyon.