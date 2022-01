COVID hospitalizations at ICU admissions bumaba na sa Ontario

Sinabi ng Ministry of Health ngayong umaga na, mula kahapon, may 3,645 na tao na may COVID-19 ang nasa ospital. Bumaba mula 4,016 noong Martes at 4,061 sa parehong araw noong isang linggo.

Humigit-kumulang 56 porsyento ng mga pasyente ang na-admit para sa COVID-related na karamdaman habang 44 porsyento ang nasa ospital na nang magpositibo sa virus, ayon sa ministry.

May 599 na pasyenteng may COVID-19 ang nasa intensive care, ito ang pangalawang araw na bumaba ang kabuuang bilang. Bumaba ito mula 608 noong nakaraang araw ngunit mas mataas ng kaunti mula sa parehong araw noong isang linggo.

Humigit-kumulang 82 porsyento ng mga tao na may COVID-19 na nasa ICU ang na-admit dahil sa mga rason na direktang may kaugnayan sa virus.

Iniulat din ng health ministry na 70 pa ang nasawi dahil sa virus, ang official death toll ay nasa 11,230.

Mas maraming Ontarians ang namatay mula sa COVID-19 ngayong buwan kaysa sa ibang buwan mula noong Enero 2021.

Ang Enero 2022 ay on track na maging isa sa pinakanakamamatay na buwan ng buong panahon ng pandemya sa probinsya, may 1,036 deaths na ang nakumpirma sa ngayon.

Hindi kasama sa report ng Ontario ang COVID-19 cases sa mga eskuwelahan, may pitong eskuwelahan ang nagsara dahil sa epekto ng COVID-19 sa kanilang operasyon at 370 na mga paaralan ang may student at staff absence rates na 30 porsyento o higit pa.

Ontario naglabas ng guidelines ukol sa Paxlovid COVID-19 treatment

Prayoridad ng Ontario ang mas nakatatanda, hindi bakunadong mga residente at ang immunocompromised na mga indibidwal para sa bagong antiviral COVID-19 treatment.

Ang litrato na ibinigay ng Pfizer ay ipinapakita ang COVID-19 Paxlovid pills ng kompanya. Litrato: Pfizer via AP Photo

Natanggap ng probinsya ang unang shipment ng Paxlovid noong isang linggo, at sinabi ni Health Minister Christine Elliott na ang gamot ay ibibigay sa mga matatanda na nasa pinakamataas na peligro.

Naglabas na ngayon ng guidelines ang Ontario kung sino ang eligible para sa treatment kasama ang mga adult, mga hindi bakunadong tao edad 60 pataas, at mga hindi bakunadong tao edad 50 pataas kung mayroon silang isa o higit pang risk factors, o ang First Nation, Inuit o Metis na mga indibidwal.

Ang treatment, na currently available sa limitadong quantities, ay magiging available sa clinical assessment centres sa buong probinsya, bagama’t hindi lahat ng 75 centres ay necessarily mayroong antivirals on hand.

Ang mga taong kwalipikado para sa Paxlovid ay dapat mag-test muna ng positive para sa COVID-19. Sinabi rin ng probinsya na ang eligible na mga indibidwal ay maaaring kumuha ng PCR test o rapid test sa mga sites na iyon.

Ang treatment ng Paxlovid — anim na pills sa isang araw sa loob ng limang araw — ay kailangan simulan sa loob ng limang araw ng pagkakaroon ng sintomas upang maging epektibo.

Bahagi ng artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.