Isang kalsada sa Ottawa ipapangalan sa Canadian actor na si Ryan Reynolds

Sa kanyang taunang state of the city speech, inanunsyo ni Ottawa Mayor Jim Watson na siya ay magpa-file ng isang notice of motion upang isunod sa pangalan ni Reynolds ang isang bagong kalsada, nanirahan si Reynolds sa Vanier neighbourhood ng siyudad noong bata pa siya.

Sinabi ni Watson na pinahahalagahan niya kung paano sinuportahan ni Reynolds ang siyudad sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ang Hollywood actor na ipinanganak sa Vancouver at bumida sa mga pelikula tulad ng The Proposal at ng Deadpool franchise ng Marvel, ay nag-donate ng pera sa Ottawa Food Bank at ginamit ang kanyang kasikatan para sa isang public health campaign na nag-viral.

Labis akong humanga kay Ryan dahil hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan dito sa Ottawa at Vanier, sabi ni Watson sa mga mamamahayag noong Miyerkules.

"He was very flattered nang kinontak namin siya. At inaasahan namin na magagawa na ang kalsada sa susunod na taon."

‘Isang malaking karangalan’

Ang prinopose na Ryan Reynolds Way ay hindi makikita sa Vanier kundi sa isang bagong residential development sa Cumberland ward ng siyudad.

Bagama’t nag-pose na si Watson hawak ang mocked-up street sign, ang mosyon ay kailangan pang aprubahan ng city council bago ito ipatupad.

Para naman kay Reynolds, siya ay lubos na nagpapasalamat para sa nalalapit na pagkilala.

Ito ay isang malaking karangalan at ang deal ay isang deal, Mr. Mayor, itinuweet (bagong window) niya pagkatapos ng pag-aanunsyo ni Watson.

Pinalitan ko na ang pangalan ng aking anak at ginawang 'Ottawa.'

Isang artikulo ni Trevor Pritchard (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.