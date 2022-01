Uber Canada nakipagkasundo sa isang unyon para sa representasyon ng mga driver

Inanunsyo ng tech giant na naka-base sa San Francisco, California ngayong Huwebes na makikipag-partner ito sa United Food and Commercial Workers Canada (UFCW Canada), isang unyon na kumakatawan sa humigit-kumulang 250,000 na manggagawa sa mga kompanya tulad ng Maple Leaf Foods, Loblaw Companies at Molson Coors.

Ang partnership ay bibigyan ang unyon ng abilidad na kumatawan sa humigit-kumulang 100,000 na mga driver at courier sa Canada, kapag kinakaharap nila ang account deactivations at iba pang alitan sa Uber.

Hindi magbabayad ang mga manggagawa upang makakuha ng representation services, ikokober na ito ng Uber at United Food and Commercial Workers UFCW .

Ang Uber drivers at couriers ay kinokonsidera na independent contractors dahil maaari nilang piliin kung kailan, saan at gaano kadalas silang magtatrabaho. Sa kabilang banda, wala silang seguridad sa trabaho, vacation pay at iba pang benepisyo.

Ang aksyon upang magbigay ng mas maraming suporta sa Uber workers sa Canada ay dumating habang ang tech giant ay nahaharap sa global pressure na kilalanin ang drivers at couriers bilang mga empleyado at bayaran sila ng mas tama at higit pa, at bigyan din sila ng mas maraming karapatan.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.