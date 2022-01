Canada pinalawak ang training mission sa Ukraine, nangako ng non-lethal aid

Ang tatlong taon na extension at expansion ng Operation Unifier ay inaasahan ng karamihan at ipinahiwatig ng Liberal na gobyerno noong Disyembre, nang natanggap ni Defence Minister Anita Anand ang kanyang mandate letter kung saan naka-outline ang kanyang mga layunin sa ministry.

Ang dagdag na 60 sundalo ay ipapadala agad upang palakasin ang contingent ng 200 sundalo na nasa ground na at tumutulong na sanayin ang Ukrainian Armed Forces.

Ang karagdagang sundalo ay maaaring ipadala kung kinakailangan at ang laki ng mission contingent ay maaaring umabot sa 400, sabi ni Trudeau noong Miyerkules kasunod ng tatlong araw na cabinet retreat.

Magbibigay ang Department of National Defence (DND) sa Ukraine ng non-lethal military equipment, kasama ang body armour, metal detectors, thermal binoculars, laser range finders, tactical medical bags at surveillance technology.

Inatasan ng Canadian military ang kanilang electronic eavesdropping service — ang Communications Security Establishment (CSE) — na makipagtulungan sa intelligence at cyber security ng Ukraine. Ang dagdag na suporta ay tutulong upang maging mas handa ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili mula sa hanay ng mga pagbabanta, ayon sa prime minister.

Tinatantiya ng pederal na gobyerno na ang halaga ng kanilang assistance package, kasama ang mission extension, ay $340 milyon. Bukod pa rito, nag-alok din ang gobyerno ng $50 milyon na humanitarian aid, kasama ang pangako na palalakasin ng Canada ang diplomatikong presensya sa bansa.

Ipinagtanggol ng prime minister ang desisyon ng gobyerno ha huwag magpadala ng lethal weaponry — isang bagay na ginawa na ng mga allies.

Prime Minister Justine Trudeau kasama sina Defence Minister Anita Anand at Foreign Affairs Minister Mélanie Joly sa news conference na ginanap noong Miyerkules. Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Ang solusyon sa tensyon na ito ay dapat diplomatiko, ani Trudeau.

Ang training mission ang pinakamahusay na paraan para makatulong ang Canada, dagdag niya. Nakasalalay sa Russia kung pipiliin nito na hindi salakayin ang Ukraine.

PANOORIN | Personnel at equipment para sa Ukraine:

Ang Canada ay nape-pressure mula sa Opposition Conservatives na nais magpadala ng mga armas sa Ukraine at simulan muli ang pagbabahagi ng satellite imagery sa bansa — isang bagay na ginawa ni dating prime minister Stephen Harper matapos ang Russian annexation ng Crimea noong 2014. Ang satellite image-sharing program ay hindi ni-renew ng Liberal na gobyerno sa ilalim ng kanilang termino.

Lumabas sa Power & Politics ng CBC, sinabi ni Anand na ang kuwestiyon ukol sa pagbabahagi ng satellite data ay pinag-uusapan pa.

PANOORIN | Pagpapalawak ng training mission:

Pinuri naman ng New Democrats ang mission extension at sinabi na umaasa sila na makakatulong ito sa Ukrainian military na maging mas demokratiko at accountable na may ganap na respeto para sa internasyonal na batas at karapatang pantao.

Ang shipment ng equipment ay tumutugon lamang sa isa sa tatlong request na hiniling ng gobyerno ng Ukraine sa Canada. Ang Kyiv ay humiling ng extension ng military training mission, defensive weapons at dagdag na pre-emptive sanctions.

Hindi nagbigay ng indikasyon ang prime minister kung plano ng kanyang gobyerno na magbigay ng additional sanctions laban sa Russia.

Bahagi ng artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.