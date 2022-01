[Ulat] Isang Filipino Canadian nurse kaya ang magiging bagong miyembro ng CNO council?

Kabilang sa mga pinagpipilian si Edsel Mutia na isang Filipino Canadian registered nurse sa lalawigan.

Isang ICU nurse si Edsel Mutia sa North York General Hospital sa Toronto. Litrato: Courtesy: Edsel Mutia

Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Edsel sa Intensive Care Unit ng North York General Hospital sa Toronto.

Napaka-stressful. Pangunahing concern namin ay ang mga pasyente, aming pamilya at ang mga sarili namin. Ngayon doble ingat ka talaga. Hindi mo alam kung ano ang madadatnan mo kapag ikaw ay nasa unit. Nariyan ang COVID sa kung saan-saan kaya kailangan gawin ang mga ekstra na bagay, sabi ni Edsel tungkol sa mga ginawang pag-iingat dahil sa banta ng COVID-19.

Inamin niya na gaya ng maraming ospital sa Ontario pinoproblema rin sa kanyang pinagtatrabahuhan ang kakulangan ng nursing staff.

Talagang nakaka-stress kasi I am also doing charts in the unit. It is so stressful for you to look for staff. Because you do not have available staff. And then you are concerned about patient safety. Paano mo ibabalanse kung wala kang staff? aniya.

Sa taya ng College of Nurses of Ontario CNO may mahigit sandaang libong registered nurses habang halos 60,000 naman ang registered practical nurses sa Ontario.

Ito ang chart na nagpapakita ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng CNO. Litrato: Screenshot from CNO website.

Naunang inihayag na noon ni Ontario Nurses Association (ONA) Vice President Angela Preocanin na nasa 22,000 ang shortage ng nurses sa lalawigan. Ang tunay na isyu dito ay may kakulangan tayo ng hindi bababa sa 22,000 [nurses] sa probinsya ng Ontario. Kung kaya ang madagdagan ang registered nurses sa probinsya ay isang bagay na makakabuti, pahayag ni Preocanin.

Mula Ozamiz City sa Pilipinas nangibang-bansa noon si Edsel taong 1999 sa Saudi Arabia. Pitong taon siyang nagtrabaho bilang nurse sa Riyadh.

Umuwi siya ng Pilipinas para makapag-asawa bago muling umalis ng bansa para ipagpatuloy ang pangarap na gumanda ang buhay ng bago niyang pamilya. Sa pagkakataong iyon kasama na niya ang asawa na nagpunta sa Canada.

Bago naging isang ganap na registered nurse sa lalawigan ng Ontario, sinabi ni Mutia na nagtatrabaho siya bilang isang Personal Support Worker noon. Litrato: Courtesy: Edsel Mutia

Hindi man daw kasing hirap ng pinagdadaanan ng internationally educated nurses (IENs) ngayon para makapag-practice ng nursing sa Ontario ay dumaan din siya sa maraming hamon noon. Kailangan niyang mag-aral ng dalawang semestre noon para maging sapat ang kanyang education credentials na hinihingi ng College of Nurses of Ontario CNO .

Noong nag-aral ako sa George Brown (College) ang Care ang tumutulong sa akin para makakuha ng pinansiyal na tulong gaya ng bursaries para hindi na ako [ang] magbabayad sa lahat. Kasi napakahirap mag-umpisa. Nangungupahan pa kami ng apartment. Then my wife gets pregnant, kwento ni Edsel.

(Kaliwa-pakanan) Si Edsel, anak na sina Liam (11), Nathan (15) at ang asawang si Tess. Litrato: Courtesy: Edsel Mutia

Napagdesisyunan umano ni Edsel na maghain ng aplikasyon sa ngayo’y ginaganap na botohan ng College of Nurses of Ontario CNO council para mabigyan din ng boses ang mga internationally educated nurses IENs .

Mahirap magsalita kasi hindi rin natin pa talaga alam kung ano ang stand ng College of Nurses of Ontario CNO kaya nga gusto ko maging bahagi ng council. Para makita ko ang buong picture kung bakit nangyayari ang mga ganito. Bakit hindi consistent ‘yung desisyon para sa isang tao at sa isa naman na tao. Bakit hindi pare-pareho ang assessments? nagtataka na tanong ni Edsel sa sarili.

Binubuo ang College of Nurses of Ontario CNO council ng 14 na registered nurses (RNs) at 7 registered practical nurses (RPNs) na sasalang sa botohan ng mga kasamahang nurses sa isang regional elections. Batay sa inilathala ng College of Nurses of Ontario CNO , nasa 14 hanggang 18 naman ang public members na ina-appoint ng Lieutenant-Governor-in-Council. Silang lahat ay may katungkulan para magtakda ng direksyon sa regulasyon sa nursing profession batay sa balangkas ng Regulated Health Professions Act at sa Nursing Act.

Tungkulin ng College of Nurses of Ontario CNO council members na gumawa ng mga desisyon para sa interes ng publiko, kasama sa tungkulin ang kaalaman sa propesyon bilang nurse at sa pinagtatrabahuhan sa nursing practice.

Ang Central District kung saan napabilang na kandidato si Edsel ay binubuo ng County of Simcoe at regional municipalities ng Halton, Peel at York.

I am hoping for all internationally educated nurses IENs , my colleagues to represent all internationally educated nurses IENs especially na maraming mga Pinoy na andito na internationally educated nurse IEN na hindi pa nakapag-umpisa. Alam naman natin na tayong mga Filipino nurses matiyaga, masipag and we are well loved all over the world. I-try din natin na matulungan itong mga Filipino internationally educated nurses IENs na makabalik sa propesyon, sabi ni Edsel.

Ang Registration Committee ng College of Nurses of Ontario CNO na tumitingin sa kwalipikasyon ng isang aplikanteng nurse para makapag-practice sa Ontario ay isa lang sa siyam na komite ng College of Nurses of Ontario CNO council.

Ang mga makakaboto na rehistradong nurse ay makakatanggap ng email mula sa election provider na Big Pulse. Maaaring bumoto ng dalawa sa mga napupusuan na kandidato mula sa kumpletong listahan ng pangalan.

Binuksan noong Enero 19 ang botohan at isasara ito sa darating na Pebrero 3.