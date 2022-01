Nauubusan na ba ng pagkain ang mga grocery store? Ito talaga ang nangyayari sa Canada

Sang-ayon ang mga eksperto na ang food supply ng Canada ay ni hindi nalalapit sa pagbagsak.

Sa tingin ko hindi tayo mauubusan ng pagkain sa mga grocery store, ani Simon Somogyi, isang propesor na pinag-aaralan ang food industry ng Canada sa University of Guelph.

Ang food supply ng Canada ay isang delicate balancing act, ani Somogyi, habang may maikling growing season, kasama ang malalawak na distansya, ang pagme-maintain at pagdi-distribute ay tricky kahit sa ilalim ng ideal circumstances.

At ang kasalukuyang nararanasan ng bansa ay malayo sa ideal, aniya.

Matinding tinamaan ng Omicron wave ng COVID-19 pandemic ang food industry, partikular ang labour shortages (bagong window) na naging talamak habang mas maraming manggagawa ang nagkasakit o kinailangang mag-quarantine dahil sa exposure. Ang kakulangan sa mga empleyado upang panatilihing fully stocked ang mga istante ay matagal ng problema sa Canada, bago pa ipatupad ng pederal na gobyerno ang vaccine mandate para sa cross-border truck drivers (bagong window) na nagbato ng isa pang curveball sa industriya, kaya naman nahihirapan na dalhin ang pagkain sa loading dock sa simula pa lamang.

Ang Canadian food system ay nakasakay sa likod ng trak… lalo na sa panahong ito, kung saan malamig at kailangan natin mag-import ng maraming sariwang pagkain, tulad ng mga prutas at gulay, papuntang Canada, ani Somogyi.

PANOORIN | Bakit sinisisi ng ilan ang vaccine mandate para sa empty store shelves:

Sinabi ni Gary Sands ng Canadian Federation of Independent Grocers, na mayroon ngang shortages ng ilang goods sa ilang rehiyon. Ngunit sa pangkalahatan, aniya, inaasahan ito na magiging panandalian lamang habang ang bansa ay nakikipagbuno sa tsunami ng Omicron.

Talagang nakakakita tayo ng product delays at shortages, aniya, lalo na para sa sariwang mga prutas at gulay - na ang malaking amount ay nanggagaling sa Estados Unidos sa panahon na ito ng taon.

Hindi ibig sabihin na ang mga istante ay completely walang laman. Ngunit nagsisimula na ito para sa ilang produkto… na hindi dumadating sa oras, o hindi nakukuha sa quantities na kailangan natin.

So hindi ito parang may mga trak ng pagkain na nakatambak sa border, na naghihintay para mai-deliver kundi dahil sa kakulangan ng mga bakunadong truckers.

Sinabi naman ni Sylvain Charlebois, isang propesor na pinag-aaralan ang food distribution sa Dalhousie University sa Halifax, na ang problema ay mas talamak sa Canada ngayon dahil sa iba’t-ibang factors - ngunit ang Estados Unidos ay nakakakita rin ng similar stresses sa kanilang food supply chain.

Nakakakita rin tayo ng mga walang laman na istante sa Estados Unidos, aniya. Kaya naman hindi ito necessarily isang [Canadian] issue.

Sinabi ni Somogyi na hindi pangunahing isyu ang mga bagong tuntunin para sa cross-border truckers, ngunit ito ay one big piece of the pie na may impact sa supply at presyo ng pagkain.

Nakikita natin na wala ang ilang produkto… lalo na ang mga produkto na malayo ang distansya mula sa atin, ngunit mayroon pa ring options, aniya.

Sinabi ni Sands na ang mga bagay tulad ng cereals, soups at spices ay mas mahirap hanapin sa Western Canada, habang ibinalita naman ni Charlebois na ang perishables ang nagbibigay ng malaking problema sa Atlantic Canada at Northern Ontario.

Ngunit ang mensahe ng parehong eksperto ay pareho: Matatapos din ito.

"Ang shortages na nararanasan natin ngayon… ay panandalian and I can't emphasize enough na ayaw nating makakita ng resumption o return sa panic-buying," ani Sands. Walang naitutulong iyon at nakakasakit sa lahat.

Habang ang walang laman na mga istante ang panandaliang norm (bagong window) sa mga naunang uncertain days ng 2020, ang sitwasyon ngayon ay iba na, ani Charlebois. Noong Marso 2020, ang shortages ay demand-induced, aniya. Nag-panic ang mga tao.

Ang product shortages ngayon ay hindi tulad ng mga naging dahilan ng pag-surge ng demand para sa mga bagay tulad ng toilet paper noong Marso 2020, ayon kay food distribution expert Sylvain Charlebois. Litrato: (Richard Vogel/The Associated Press)

Sa pagkakataong ito, sinabi niya na ito ay talagang isang isyu na kaugnay ng supply chains, at iyon ay puwedeng lutasin. Sa palagay ko hindi hihinto sa pagkakaroon ng access ang mga Canadian sa pagkain na kailangan nila.

Ang pinakaimportanteng bagay ay huwag mag-panic, sabi ni Somogyi. Ang food supply chain ay highly resilient… kaya ang shortages na iyon, malamang ay short term lang, rest assured ang mga produktong iyon ay magbabalik sa istante.

Sang-ayon si Charlebois, sinabi niya na mula sa tumataas na cost hanggang sa kumakaunti na supply, ang mga isyu na kinakaharap ng food supply chain ng Canada ay totoo - ngunit wala sa mga ito ang umakyat sa level ng malawakang kawalan ng pagkain.

Hindi ka dapat umasa na perpekto ang lahat kapag pumasok ka sa grocery store, aniya. Magiging magulo for a while.

Bahagi ng artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.