Ford, Elliott makikipagkita sa mga nurse para pag-usapan ang staff shortages sa Ontario

Ang meeting kay Cathryn Hoy, provincial president ng Ontario Nurses' Association (ONA), ay nakatakda sa Pebrero 3. Ang petsa ay itinakda noong Martes matapos sabihin ng Ontario Nurses' Association ONA sa Twitter na tinanggihan ng gobyerno ang kanilang request para makipagpulong noong Lunes.

Sinabi ni Ivana Yelich, ang spokesperson para sa premier, noong Martes na ang pagpupulong ay isang oportunidad upang makinig ang premier at minister. Sinabi niya na pag-uusapan ng grupo ang sitwasyon on the ground para sa mga nurse.

Sinabi ni Hoy na nais niyang pag-usapan ang nursing shortage sa Ontario dahil ngayon talamak na ito. Dumating ang pagpupulong habang pinabilis ng pandemya ang matagal ng trend ng pag-alis ng mga nurse sa probinsya o pag-alis nila sa propesyon dahil sa ilang factors.

Ang mga numero ay nababawasan bawat araw. At napaka-frustrating na ang gobyerno ay hindi nagse-step up para aksyunan ito. Hindi ito malulutas overnight. Hindi talaga. Ngunit kung sama-sama tayong kikilos, makakagawa tayo ng solusyon, ani Hoy, ang kanyang organisasyon ay kumakatawan sa 68,000 nurses at health-care professionals at 18,000 nursing student affiliates.

Kausap ko ang mga nurse araw-araw at sinasabi nila na, ‘Magre-retire na ako, magku-quit na ako, mag-iiba na ako ng career.’ May problema tayo. Hindi ko pa nakita na ganito kagrabe ang sitwasyon, aniya.

Lumampas na sa critical point.

Sinabi ni Hoy na nais niyang pag-usapan ang iba pang isyu, tulad ng:

Pagkakapantay-pantay ng sahod ng mga nurse sa loob ng propesyon.

"Casualization" ng nurses kung saan nagtatrabaho sila ng part-time at kailangan ng dalawang trabaho to make ends meet.

Ang pagpapawalang-bisa ng Bill 124, na naglalagay ng cap sa wage increases ng provincial employees tulad ng mga nurse at titser.

Ang training ng mga bagong graduate.

Iminungkahi niya na ibalik ang retired registered nurses upang suportahan ang new hires.

Umaasa ako na ang pagpupulong na ito ay hindi lang para pakinggan ako dahil sa pressure ng social media, aniya.

Umaasa ako na talagang makikinig sila at susubukan na makipagtulungan upang makahanap ng solusyon dahil nawawalan tayo ng health-care professionals bawat araw. At some point, hindi na tayo makakabawi pa.

Registered nurse Janelle Van Haltren naghahanda upang bisitahin ang isang pasyente sa Humber River Hospital noong Enero 13, 2022. Litrato: CBC / Evan Mitsui

Sinabi ni Doris Grinspun, CEO ng Registered Nurses' Association of Ontario, na ang exodus ng nurses ay hindi na bago at lalo pang tumaas. Ang registered nurses mula sa Ontario ay pumunta sa Nova Scotia, sa Alberta at ngayon sa Estados Unidos in droves, aniya. Sinabi niya na ang isyu ay ang suweldo at workload.

Naaawa ako sa mga katrabaho ko na nasa sistema pa rin, aniya. At mas lalo akong naaawa sa mga pasyente dahil nakakakuha sila ng pag-aalaga mula sa nurses na stretched to the limit. Hindi ka makakapagbigay ng ligtas na pag-aalaga kung ikaw ay stretched to the limit.

Nurse sinabi na ang kanyang trabaho ay 'underappreciated' sa Ontario

Si Emily Coffey, 24, na nag-quit sa kanyang trabaho kamakailan ay isang registered practical nurse sa Toronto, na umalis ng Ontario para sa bagong oportunidad at change of pace. Sinabi niya na nagtatrabaho siya ngayon bilang licensed practical nurse sa Victoria, British Columbia B.C. , kung saan siya lumipat noong Enero. Siya ay nagtatrabaho sa travel nursing.

Emily Coffey, isang nurse na umalis ng Ontario at lumipat sa B.C. kamakailan at sinabi na: 'My work was just underappreciated.' Litrato: CBC / CBC

Sinabi ni Coffey na ngayon mayroon na siyang mas magandang work-life balance at nararamdaman niya na siya ay compensated para sa kanyang skills.

Ayon kay Coffey nagsimula siyang magtrabaho sa emergency medicine sa isang ospital sa Toronto noong Marso 2020 sa simula ng pandemya. Ang pagtatrabaho raw sa panahon ng pandemya ay frustrating at challenging.

Nang magsimula ang COVID, nagkasakit ang staff. Ang mga pamilya ng staff ay nagkasakit din pero kailangan mong magpakita sa trabaho at ang patient care load ay hindi na 4:1 ratio, ito ay 8:1 ratio na at para sa isang bata at bagong nurse o kahit sa senior nurse, iyon ay extremely challenging, aniya.

Sa totoo lang, ang patient care ay naging unsafe. Mayroon kaming hallway medicine, mayroon kaming mga nurse na talagang burned out pero nagtatrabaho overtime dahil kailangan ng ospital at gusto mong suportahan ang iyong team, pero sa bandang huli, ito ay nakakapagod, aniya.

Ang trabaho ko ay underappreciated, sabi niya.

Ang mensahe niya sa gobyerno ng Ontario: Kailangan niyong bayaran ang mga nurse kung ano ang kanilang halaga. Deserve namin na bayaran para sa trabaho na aming ginagawa.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Lorenda Reddekopp, Derick Deonarain, Sneha Agrawal at Muriel Draaisma.