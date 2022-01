Bank of Canada hindi muna itataas ang benchmark interest rate

Katulad ng ibang central banks sa buong mundo, ibinaba ng bangko ang kanilang core lending rate - na kilala bilang target para sa overnight rate - sa simula ng pandemya noong Marso 2020, upang siguraduhin na ang mga consumer at businesses ay may access sa murang pagpapautang upang mapanatiling nakalutang ang ekonomiya.

Ngunit ang dalawang taon ng mababang lending rates ay naging major contributor sa inflation, na tumaas ng halos limang porsyento sa Canada noong nakaraang buwan - ang pinakamataas na level sa loob ng mahigit 30 taon.

Tila ito ang dahilan kung bakit inaasahan na itataas ng bangko ang kanilang rate sa lalong madaling panahon. Inaasahan ng mga investor ang at least anim na rate hikes ngayong taon, na dadalhin ang rate ng bangko sa halos dalawang porsyento, mula sa kasalukuyang level nito na 0.25 per cent.

Ngunit nagdesisyon ang Bank of Canada na huwag munang gawin iyon, at binigyang-diin na ang global recovery mula sa COVID-19 pandemic ay malakas ngunit hindi pantay-pantay.

Ang rate ng central bank ay makakaapekto sa rates na nakukuha ng mga Canadian mula sa kanilang mga bangko sa mga bagay tulad ng variable-rate mortgages, savings accounts at iba pang lines of credit.

Isang artikulo sa CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.