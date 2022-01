93 potensyal na burial sites natagpuan malapit sa dating B.C. residential school

Isang survey ng maliit na segment ng lupaing nakapalibot sa dating British Columbia B.C. residential school ay na-identify ang 93 sites ng potential human burials, ayon sa mga kinatawan ng kalapit na First Nation.

Inihayag noong Martes ng chief at council ng Williams Lake First Nation (WLFN) ang preliminary findings ng kanilang imbestigasyon sa St. Joseph’s Mission Residential School at kalapit na Onward Ranch, base sa pagsisiyasat ng 14 sa 470 ektarya na na-identify bilang areas of interest.

Sinabi ni Whitney Spearing, na namuno sa investigation team, na 93 sites ang na-identify gamit ang ground-penetrating radar, kasama ang aerial at terestrial LiDAR (Light Detection and Ranging) sensors. Sinabi niya na may ilan na konektado sa kilalang historical cemetery, ngunit 50 ang tila walang asosasyon dito.

Dagdag pa ni Spearing habang ang 93 sites ay nagpakita ng reflections na nagsa-suggest ng human burials, ang tanging paraan upang kumpirmahin ito ay sa pamamagitan ng excavation.

Inilarawan ni Williams Lake First Nation WLFN Chief Willie Sellars ang findings bilang parte ng isang reawakening para sa Indigenous people tungkol sa lingering trauma ng residential school system.

Williams Lake First Nation Chief Willie Sellars dumalo sa isang community gathering upang markahan ang simula ng pagsuyod sa school grounds noong Agosto 30, 2021. Litrato: Laureen Carruthers

Ang reawakening sa Indian country ay pinahihintulutan tayo na simulan ang proseso ng paghilom, aniya.

PANOORIN | B.C. First Nation na-identify ang 93 potensyal na burial sites malapit sa dating residential school:

Inilunsad ng Williams Lake First Nation WLFN ang survey matapos ang pagkakadiskubre ng potential human burial sites noong tagsibol malapit sa dating Kamloops Indian Residential School.

Sinabi ni Sellars na ang pagkakadiskubre ay pinuwersa ang Canadians na kilalanin ang realidad ng residential schools at lumikha ng suporta para sa efforts na i-uncover ang katotohanan tungkol sa sistematikong pang-aabuso na sinuportahan ng gobyerno ng Canada, mga simbahan at ng Royal Canadian Mounted Police RCMP .

Walang magiging rekonsilyasyon bago ang katotohanan, aniya sa isang news conference.

Inilarawan ni Phyllis Webstad, na pumasok sa St. Joseph’s noong bata pa siya, na ang findings ay nakaka-trauma ngunit validating.

Madalas kong isipin ang araw na ito. Paano malalampasan ng aming mga pamilya at komunidad ang araw na ito at ang mga araw at taon na susunod? Nagdadalamhati ako para sa lahat ng pumanaw - ang mga bata na hindi na nakauwi sa kanilang mga bahay at para sa mga survivors at kanilang mga pamilya na hindi kayang dalhin pa ang sakit, aniya sa isang written statement.

'Ang pinakamadilim na pag-uugali ng tao'

Maraming miyembro ng Williams Lake First Nation WLFN ang napuwersang pumasok sa St. Joseph’s, na nagbukas noong 1891 at nag-operate hanggang 1981. Nagsimula ito bilang industrial school at kinalaunan ay isinama ang Onward Ranch, na binili noong 1964 upang ma-sustain ang eskuwelahan.

Ang karamihan sa school buildings ay binuwag na mula nang magsara ang eskuwelahan ilang dekada na ang nakalipas.

Kasama sa imbestigasyon ng First Nation sa nakalipas na siyam na buwan ang archival research at extensive na mga panayam sa survivors, dagdag pa sa geophysical work, ani Sellars.

Dinala ng paglalakbay na ito ang aming investigation team sa pinakamadilim na pag-uugali ng tao, aniya.

Narinig ng team ang mga kuwento ng pagkawala, pagpatay, sistematikong pagpapahirap, panggagahasa at kagutuman ng mga bata, ayon kay Sellars. May mga kuwento na ang mga bata ay itinali sa tabla at hinagupit, ang mga bagong panganak na sanggol na anak ng mga pari ay tinapon sa incinerator ng eskuwelahan.

Ang ilang miyembro ng pamunuan ng simbahan, kasama si Father Harold McIntee, kinalaunan ay nahatulan ng mga sekswal na pagkakasala laban sa mga mag-aaral.

Sinabi ni Sellars na may mga report ng mga bata na naglaho mula sa eskuwelahan o namatay sa grounds ng ito ay nag-o-operate pa, ngunit ang mga istorya na iyon ay sinadyang itinago sa pamamagitan ng pagsira sa records at cover-ups na ginawa ng mga gobyerno, mga awtoridad ng simbahan at pulisya.

Ang mga ulat ay hindi pinaniwalaan, aniya. At worst mayroong isang mas madilim na nangyayari upang sugpuin ang katotohanan.

Binalikan din ni Sellars ang mga kuwento ni Duncan Sticks, isang walong taong gulang na bata na namatay sa lamig dahil sinubukan niyang tumakas mula sa St. Joseph’s noong 1902, at si Augustine Allen, isang siyam na taong gulang na bata na namatay dahil uminom ng hemlock noong 1920 bilang parte ng isang suicide pact kasama ang siyam na bata.

Survivor naalala ‘ang mga kalupitan’

Ang pisikal, emosyonal at sekswal na pang-aabuso sa mga estudyante ng St. Joseph’s ay dinokumento ng Truth and Reconciliation Commission of Canada.

Si Bev Sellars, na galing sa kalapit na lugar, ay naging estudyante rito mula 1962 hanggang 1967, matapos pinuwersa ang kanyang ina at lola na pumasok dito.

Bev Sellars, isang miyembro ng Xatśūll First Nation, na malapit sa Williams Lake First Nation, ay pumasok sa St. Joseph's noong 1960s. Litrato: CBC / Andrew Lee

Sinabi niya na ang limang taon na iyon, kung saan ang kanyang wika, kultura at pamilya ay tinanggal lahat sa kanya, ay nakaka-trauma.

Dinala nila ako roon at sinubukan na i-retrain para maging isang tao na hindi naman ako, ani Sellars.

PANOORIN | Alamin ang tungkol sa ground-penetrating radar:

Sinabi niya na importanteng bigyan ng liwanag ang kadiliman na nangyari sa St. Joseph’s.

Kailangan natin siguraduhin na alam ng Canada ang mga kalupitan na nangyari sa mga eskuwelahan na ito, ani Sellars.

In anticipation sa distress na sanhi ng balita noong Martes, sinabi ng Indian Residential School Survivors Society na nagdala sila ng ekstrang staff na magtatrabaho magdamag upang bigyan ng suporta ang survivors na nangangailangan nito.

Ang isang bagay na dapat natin bantayan, sa palagay ko, ay siguraduhin na ang bawat isang tao na magri-reach out ay gagawa ng tunay na buhay na koneksyon, ani executive director Angela White.

Maaaring maabot ang support services ng society sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono anumang oras sa numerong 1-800-721-0066.

Tinatantya na mahigit 150,000 na mga bata ang pumasok sa residential schools sa Canada mula 1830s hanggang magsara ang huling eskuwelahan noong 1997 (bagong window).

Tinatantya ng National Centre for Truth and Reconciliation (NCTR) na humigit-kumulang 4,100 na bata ang namatay sa mga eskuwelahan, batay sa death records, ngunit sinabi na ang totoong bilang ay mas mataas pa. Sinabi ng Truth and Reconciliation Commission na may malaking bilang ng mga Indigenous na bata na pinuwersa na pumasok sa residential schools ang hindi na nakabalik sa kanilang mga tahanan.

Noong isang linggo, inanunsyo ng pederal na gobyerno na magta-transfer ito ng libo-libong dokumento kaugnay ng residential schools sa National Centre for Truth and Reconciliation NCTR sa Winnipeg.

Sinabi ni Crown-Indigenous Relations Minister Marc Miller na naka-outline sa bagong kasunduan sa centre kung paano at kailan ipapadala ang mga dokumento upang magawa ng organisasyon na gawin itong available sa residential school survivors.

Available ang suporta para sa sinumang naapektuhan ng kanilang karanasan sa residential schools at sa mga taong na-trigger ng mga report ukol dito.

Ang national Indian Residential School Crisis Line ay sinet up para magbigay ng suporta sa residential school survivors at sa iba pang naapektuhan. Maaaring ma-access ng mga tao ang emotional at crisis referral kapag tumawag sila sa 24-hour national crisis line: 1-866-925-4419.

Isang artikulo nina Bethany Lindsay (bagong window) at Bridgette Watson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.