Quebec inanunsyo ang plano na muling buksan ang mga restawran at sinehan

Inanunsyo ng gobyerno ng Quebec ngayong Martes na luluwagan nito ang ilang restrictions habang nagsimula ng bumagal at bumaba ang hospitalizations mula sa all-time pandemic highs.

Ang mga restawran ay papayagan na muling magbukas at half capacity sa Lunes, Enero 31. Hanggang apat na tao mula sa apat na addresses o maximum na dalawang family bubbles ang pahihintulutan na mag-share ng isang table.

Ang parehong numero ay mag-a-apply sa indoor private gatherings na papayagan sa susunod na Lunes matapos i-ban simula bisperas ng Bagong Taon, nang ipakilala ng gobyerno ang biglaan at malawakan na restrictions para pigilan ang pagkalat ng Omicron variant.

Mula Enero 31, lahat ng extracurricular sports ay papayagan na sa elementary schools, high schools, CEGEPs at universities. Ang organized sports sa labas ng eskuwelahan ay papayagan lamang para sa Quebecers na edad 18 pababa. Ang maximum na bilang na papayagan ay 25 participants. Ang mga practice ay papayagan ngunit on hold pa rin ang competitive matches.

Ang Montreal Botanical Garden, Biodôme, Planetarium gayundin ang cafeterias sa ski chalets ay pahihintulutan na muling magbukas at 50 per cent capacity sa susunod na Lunes.

Lahat ito ay magre-require ng vaccination passport para makapasok.

PANOORIN | Sinabi ng premier ng Quebec na ang probinsya ay dapat mag-adjust sa pamumuhay kasama ang COVID in the long term:

Peilkula, plays, pagsamba

Ang mga sinehan at teatro ay papayagan na rin na muling magbukas sa Pebrero 7 - isang linggo matapos ang mga restawran - bagama’t at half capacity din at may maximum na 500 katao kada room.

Ang mga lugar ng pagsamba ay pahihintulutan na mag-reopen sa Pebrero 7 ngunit, may ilang exceptions, kailangan nasa half capacity lamang, at may maximum na 250 katao. Ang vaccination passports ay ire-require para makapasok.

Ang maximum na 50 katao ang papayagan para sa mga libing, bagama’t ang proof of vaccination ay hindi magiging mandatory for humanitarian reasons, ayon sa premier.

Ngunit ang gyms at bars ay kailangan maghintay. Walang ibinigay na petsa para sa mga ito at sinabi ng mga opisyal na ang sitwasyon sa mga ospital sa probinsya ay nananatiling kritikal.

Ang mga bar sa probinsya ay isinara mula pa noong Disyembre 20 (bagong window), kaya ang iba naisip na muling magbukas upang tutulan (bagong window) ang public health mandates.

Ngayong Martes, ibinahagi ng gobyerno ng Quebec na may kabuuang 3,278 hospitalizations sa probinsya. Ang public health network ay short ng 12,000 workers.

Bahagi ng artikulo nina Laura Marchand (bagong window) at Antoni Nerestant (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.