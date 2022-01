Canada ‘di tatanggalin ang vaccine mandate para sa truckers; convoy papunta sa Ottawa

Sa isang joint media statement na inilabas ngayong araw, sinabi nina Transport Minister Omar Alghabra, Labour Minister Seamus O'Regan, Employment Minister Carla Qualtrough at Stephen Laskowski, ang presidente ng Canadian Trucking Alliance (CTA), na ang COVID-19 na bakuna ang pinakaepektibong tool upang mabawasan ang panganib ng COVID-19 at protektahan ang pampublikong kalusugan.

Sa interbyu ng Power & Politics ng CBC, sinabi ni Alghabra na ang gobyerno ay hindi interesado sa mga ibang alternatibo gaya ng rapid testing para sa hindi bakunadong truckers. Sinabi niya na ang truckers at ang mas malawak na industriya ay binigyan ng ilang buwan upang paghandaan ang mga bagong regulasyon at dapat magpaturok na ang mga drayber ngayon o huminto sa pagmamaneho patawid ng border.

Ang plano namin ay talunin ang COVID at wakasan ang pandemya as quickly as possible. Ang ginagawa natin ngayon ay para sa proteksyon ng mga truck driver at para rin sa proteksyon ng ating supply chains at ekonomiya, ani Alghabra. Ang pinakamagandang paraan upang harapin ang COVID ay pagbabakuna.

Ang convoy ng mga nagpoprotesta - kasama ang truckers at miyembro ng mga grupo na tutol sa public health mandates - ay nakatakdang dumating sa Ottawa ngayong weekend upang magsagawa ng isang demonstrasyon sa Parliament Hill.

Ang effort na ito, na tinatawag na freedom convoy ng mga participant, ay inorganisa ng Canada Unity, isang grupo na tutol sa COVID-19-related measures. Isang GoFundMe campaign na inorganisa ni Tamara Lich - na may relasyon sa Maverick Party, ang pederal na partido na nag-ugat mula sa Alberta separatist circles - ay nakakolekta na ngayon ng mahigit $4.3 milyon na donasyon upang suportahan ang convoy.

Sinabi ng isang tagapagsalita para sa GoFundMe ngayong araw na iho-hold ng kompanya ay ang funds hanggang ang organizer ay makapagbigay ng documentation sa aming team kung paano ipapamahagi ng wasto ang pondo.

Nire-require namin na maging transparent ang fundraisers tungkol sa flow ng funds at magkaroon ng malinaw na plano kung paano gagastusin ang pondo. Sa kasong ito, kausap namin ang organizer upang i-verify ang impormasyon na iyon, ani Rachel Hollis sa CBC News.

Sinabi ni Lich na ang pera ay gagamitin para i-cover ang pagkain, gasolina at lodging costs kaugnay ng convoy. It's a small price to pay para sa aming kalayaan, aniya sa kanyang pakiusap sa mga magiging donor.

Ang ilang Conservative MPs ay nagbigay ng kanilang suporta sa anti-mandate movement. Tinawag ni Garnett Genuis, isang Conservative MP mula Alberta, ang polisiya na vaccine vendetta.

At least isang Conservative MP - si Martin Shields na kumakatawan sa Alberta riding ng Bow River sa House of Commons - ang sinabi na makikipagkita siya sa convoy kapag nakarating na ito sa Ottawa. Sinabi niya na kailangang magkaroon ng exceptions sa mandate, kasama ang essential workers na nagmu-move ng goods sa Canada-United States U.S. border.

Ang Canadian supply chains ay kritikal at ang mga mandate ng Liberal na gobyerno ni Trudeau at ang freedom-curbing restrictions ay masyado ng nagtagal. Oras na para ibalik ang ating kalayaan, tweet ni Shields.

Suportahan natin ang truckers at ikatutuwa ko na makipagkita sa kanila dito sa Ottawa, dagdag pa niya sa isang video. Gusto kong makilala ang mga truckers na iyon.

Dinagdag ni dating Conservative leader Andrew Scheer ang kanyang boses sa koro ng kritisismo, tinawag niya ang prime minister na pinakamalaking banta sa kalayaan ng Canada.

Salamat truckers! Inaatake ni Trudeau ang personal na kalayaan at binabantaan ang abilidad ng lahat upang makakuha ng groceries dahil sa kanyang overreach sa vaccine mandates, pahayag niya sa isang social media post.

Sinabi ng federal ministers na inaayos nila ang mga isyu sa supply chain, na naging sanhi ng pandemic-related shortages, constrained port capacity at nabawasang labour force. Nangako sila na makikipagtulungan sa trucking industry upang i-draft ang long-term strategies na makaka-achieve ng tunay at magtatagal na resulta.

Habang nagpapatuloy ang pandemya, nananatiling kritikal na makarating ang essential goods sa Canada as quickly as possible. In fact, ito ang pangunahing prayoridad ng gobyerno ng Canada at ng Canadian Trucking Alliance, sinabi ng mga ministro sa pahayag.

Nagtipon ang mga tao sa ibabaw ng tulay habang dumadaan ang mga truck driver na nagpoprotesta laban sa COVID-19 vaccine mandate sa Nova Scotia/New Brunswick provincial boundary sa Fort Lawrence, Nova Scotia (archives). Litrato: (John Morris/Reuters)

Ang mandate na naging epektibo noong Enero 15 ay sinasabi na lahat ng Canadian cross-border essential workers - kasama ang truckers - ay kailangan magpakita ng proof of vaccination sa port of entry upang maiwasan ang stringent testing requirements at quarantine.

Ang mga tuntunin ay epektibo para sa travelling public mula pa noong taglagas. Ang mga trucker na nagbibiyahe sa loob ng Canada ay hindi apektado ng mga bagong hakbang.

Ang partially vaccinated at unvaccinated foreign nationals ay hindi papapasukin ng Canada Border Services Agency (CBSA) officials. Ang Estados Unidos ay nagpatupad din ng similar mandate na nagre-require na lahat ng United States U.S. -bound travellers ay magpapakita ng pruweba na naturukan sila ng required shots.

Habang sinabi ng Canadian Trucking Alliance CTA na ang karamihan sa mga trucker ay fully vaccinated, nagbabala ito na may 12,000 hanggang 16,000 na Canadian cross-border commercial drivers - humigit-kumulang 10 hanggang 15 per cent ng lahat ng truckers na regular na tumatawid sa Canada-United States U.S. boundary - ay maaaring maapektuhan ng federal mandate.

Business groups nanawagan para sa delay

Ang ilang business groups, kabilang ang Canadian Chamber of Commerce at Canadian Manufacturing Coalition, ay nanawagan ngayon na i-pause ng Canada ang mandate upang maiwasan ang dagdag na supply chain constraints.

Sa isang statement, sinabi ni Dennis Darby, chair ng manufacturers' coalition, na ang mga kompanya ay hindi makakuha ng goods na kailangan namin dahil sa supply chain bottlenecks, isang problema na pinalala ng trucker vaccine mandate.

Ang aming manufacturers ay hindi makapag-operate at nakikita ng Canadians ang mga walang laman na istante. Kailangan i-relieve ng gobyerno ang pressure sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga polisiya na nagpapalala sa sitwasyon at tulungan kami na kumuha ng mga manggagawa na kailangan namin, ani Darby.

Sinabi naman ni Perrin Beatty, presidente at CEO ng Canadian Chamber of Commerce, na ang supply chain ay nasa ilalim ng extreme stress dahil sa shortage ng shipping containers at mahigpit na COVID-related restrictions sa Tsina, kasama ang ilang factors. Sinabi ni Beatty na ayaw makita ng mga negosyante ang gobyerno na palalain ang mga bagay sa kritikal na panahon na ito.

Nagbabala ang CTA na mula 12,000 hanggang 16,000 Canadian cross-border commercial drivers ang maaapektuhan ng vaccine mandate (archives). Litrato: (Frank Gunn/The Canadian Press)

‘Ang hinihiling namin ay i-delay ang implementasyon sa isang panahon kung saan ang supply chains ay nasa ilalim ng matinding pressure at gamitin ang oras na ito upang hikayatin at i-facilitate ang vaccinations, ani Beatty, dagdag pa niya frustrated siya dahil ang gobyerno ay hindi nagbigay ng anumang data na nagsa-suggest na ang truckers ay isang seryosong source ng bagong COVID-19 infections sa Canada.

Ipinagtanggol ni Prime Minister Justin Trudeau ang polisiya sa isang press conference noong Lunes, at sinabi na ang wave ng COVID-19 cases ay mas nakakagambala sa supply chains ng Canada kaysa sa anumang vaccine mandate. Sinabi niya na ang pagpapatupad sa polisiya na ito ang pinakamagandang paraan upang kontrolin ang mga bagong travel-related infections.

Alam natin na humigit-kumulang 90 porsyento ng truckers ay bakunado sa buong bansa. Patuloy nating gagawin ang lahat ng ating makakaya upang siguraduhin na ang COVID ay hindi maging isang salot kaya naman kailangan natin hikayatin ang lahat na magpabakuna, aniya.

Inakusahan din ni Trudeau ang Conservatives ng fear-mongering ukol sa prospect ng mandate-related shortages.

Binatikos si Conservative MP Melissa Lantsman - ang transport critic ng partido at opponent ng trucker mandate - noong isang linggo dahil nag-post siya ng isang litrato ng grocery store na walang laman ang mga istante habang nagbabala na ang supply issues ay lalala pa kung ipapatupad ang vaccine requirement.

Ang litrato na kanyang ipinost ay isang stock image na kinuha sa isang tindahan sa northern England.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang file mula kay Stephen Hoff ng CBC.