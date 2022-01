Pfizer-BioNTech inilunsad ang trial ng Omicron-targeted COVID-19 vaccine

Umaasa sa mga volunteer sa Estados Unidos, plano ng mga kompanya na i-test ang immune response na nililikha ng Omicron-based vaccine bilang three-shot regimen para sa mga taong hindi bakunado at bilang booster shot para sa mga taong naturukan ng dalawang dose ng kanilang orihinal na bakuna.

Tine-test rin nila ang fourth dose para sa kasalukuyang bakuna laban sa fourth dose ng Omicron-based vaccine sa mga taong naturukan ng ikatlong dose ng Pfizer-BioNTech vaccine tatlo o anim na buwan earlier.

Plano ng mga kompanya na pag-aralan ang kaligtasan at tolerability ng shots sa mahigit 1,400 na taong kabilang sa trial.

‘Kinikilala namin ang pangangailangan na maging handa’

Habang ipinapakita ng current research at real-world data na ang boosters ay patuloy na nagbibigay ng mataas na level ng proteksyon laban sa malubhang karamdaman at hospitalization sa Omicron, kinikilala namin ang pangangailangan na maging handa sa event na humina ang proteksyon over time at upang tulungan na tugunan ang Omicron at bagong variants sa hinaharap, ayon sa pinuno ng vaccine research at development ng Pfizer na si Kathrin Jansen sa isang pahayag.

Depende sa dami ng clinical trial data na nire-require ng regulators, maaaring hindi matupad ang pinaplanong paglulunsad ng Omicron-targeting vaccine sa pagtatapos ng Marso, ayon sa BioNTech.

Sinabi ng Pfizer na ang dalawang doses ng original vaccine ay maaaring hindi sapat upang maprotektahan laban sa impeksyon ng Omicron variant, at ang proteksyon laban sa hospitalizations at pagkamatay ay maaaring humihina.

Gayunpaman, sinabi ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention na ang third dose ng isang mRNA vaccine tulad ng Pfizer-BioNTech vaccine ay nagbibigay ng 90 per cent na proteksyon laban sa hospitalization dahil sa COVID-19.

Omicron umiiwas sa kasalukuyang proteksyon laban sa impeksyon

Nagsimula na mag-alok ang ilang bansa ng dagdag na booster doses, ngunit ang recent study mula sa Israel ay nagpapakita na habang ang ikaapat na dose ng isang mRNA vaccine ay nagbu-boost ng antibodies, hindi sapat ang taas ng level upang pigilan ang impeksyon ng Omicron variant.

Sinabi ni BioNTech Chief Executive Ugur Sahin sa Reuters noong Nobyembre na malamang ang regulators ay hindi na ire-require ang testing ng Omicron-based vaccine sa mga tao dahil ginawa na nito at ng Pfizer ang mga bersyon ng bakuna na tina-target ang Alpha at Delta variants, habang isinasagawa ang clinical trials.

Gayunpaman, tila ang debate ay nag-shift dahil sinabi ng European Medicines Agency (EMA) noong Biyernes na gusto ng international regulators na magkaroon ng clinical studies bago aprubahan ang isang bagong bakuna.

Dapat ipakita ng mga pag-aaral na ito na ang pagnu-neutralize ng antibodies sa dugo ng participants ay mas mahusay kaysa sa ibinibigay ng mga kasalukuyang bakuna. Ang isa pang desired feature ng upgraded vaccine ay para protektahan rin ang mga tao laban sa iba pang variants of concern, sabi ng European Medicines Agency EMA .

PANOORIN | Huwag isipin na Omicron ang huling variant, babala ng WHO :

Hindi nagbigay ng komento ang BioNTech tungkol sa uri ng datos na hinihingi na i-file ng mga regulator.

Sinabi nito na ang analysis ng antibodies na ibinibigay ng kanilang Omicron-targeted booster ay dapat makatulong sagutin kung ang mga shot ay kakailanganin upang tugunan ang mahigit sa isang variant sa isang pagkakataon. Umaasa ito na maipapakita ng kompanya na ang antibodies ay kayang i-neutralize ang spectrum ng variants.

Kung ito ang kaso ang mix ay hindi ire-require, sabi ng kompanya, dagdag pa nito lumilikha sila ng mas maraming datos upang bigyan ng linaw ang isyu.

Hinikayat ng European drugs regulator ang pharmaceutical companies na gumawa ng mahigit sa isang upgraded Omicron shot, kasama ang mga bersyon na tutugon sa kombinasyon ng mga variant.

Pinalitan ng Omicron ang Delta bilang dominanteng variant sa buong mundo, may mga kaso rin ng Omicron subvariant na may iba’t-ibang mutations, na kilala bilang BA.2, na nagsimula nang lumitaw sa maraming bansa.

Hindi malinaw kung ang subvariant ay may impact sa trajectory ng wave na ito ng mga impeksyon, ngunit may early indications na maaaring mas transmissible pa ito kaysa sa orihinal na Omicron variant.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.