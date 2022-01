Canada pinauuwi ang mga kapamilya ng diplomatic staff sa Ukraine habang may tensyon

Ang kaligtasan at seguridad ng mga Canadian, ang ating personnel at kanilang mga pamilya at ang ating mga misyon abroad ang prayoridad, ayon sa pahayag ng Global Affairs Canada.

Dahil sa patuloy na Russian military buildup at destabilizing activities sa loob at paligid ng Ukraine, nagdesisyon kami na pansamantalang i-withdraw ang mga anak ng Canadian embassy staff na wala pang 18 taong gulang at ang mga miyembro ng pamilya na kasama nila.

Dumating ang desisyon na ito ilang araw matapos pauwiin ng Estados Unidos at United Kingdom U.K. ang mga kamag-anak ng kanilang embassy staffers.

Itinanggi ng Russia na nagpaplano ang bansa ng isang pag-atake, ngunit nagpadala ito ng tinatantiyang 100,000 sundalo malapit sa Ukraine nitong mga nakalipas na linggo.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Associated Press.