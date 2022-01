COVID-19 sinisi para sa pinakamalaking pagbaba ng life expectancy sa Canada mula 1921

Inilabas ng federal agency ang preliminary data noong Lunes na nagpapakita na ang national life expectancy, na tinatantya sa taunang basis, ay 81.7 para sa mga ipinanganak noong 2020 - bumaba mula 82.3 noong taong 2019.

Mas malaki ang ibinaba para sa mga kalalakihan, na nasa mahigit walong buwan, kaysa sa mga kababaihan, na nasa halos limang buwan. Ang pinakamalaking pagbaba sa bansa ay naobserbahan sa Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta at British Columbia.

May 307,205 na nasawi sa Canada noong 2020, kumakatawan sa 7.7 porsyento na pagtaas mula 2019. Sa mga iyon, 16,151 deaths ay dahil sa COVID-19 noong unang taon ng pandemya, kumakatawan sa 5.3 per cent ng mga namatay sa bansa noong 2020.

Ito ang dahilan kung bakit naging ikatlong nangungunang sanhi ng pagkamatay ang COVID-19 sa Canada noong 2020, dagdag pa ng Statistics Canada ang pandemya ay nag-contribute din indirectly sa bilang ng iba pang kamatayan sa buong bansa.

Isang nurse ang nag-aalaga sa isang COVID-19 patient sa Humber River Hospital sa Toronto noong Enero 13. Litrato: CBC / Evan Mitsui

Cancer ang pangunahing dahilan ng pagkamatay sa 26.4 porsyento habang heart disease ang pangalawa sa 17.5 porsyento.

Napag-alaman ng Statistics Canada na ang mortality rates para sa kanser, sakit sa puso at COVID-19 ay mas mataas sa lower-income neighbourhoods.

Ang hindi sinasadyang injuries ay ang ikaapat na pangunahing sanhi ng pagkamatay na nasa limang porsyento, ang stroke, chronic lower respiratory diseases, diabetes mellitus, influenza at pneumonia, Alzheimer's disease at chronic liver disease at cirrhosis ang bumubuo ng top 10.

Mas malaking impact sa Estados Unidos

Bagama’t ang life expectancy sa Canada ay bumbaba noong 2020, ito pa rin ay kabilang sa pinakamataas sa buong mundo noong taon na iyon, ayon sa Statistics Canada.

Ang ilang bansa, katulad ng Espanya, Italya at Estados Unidos ay nakakita ng greater impact sa life expectancy mula sa pandemya, na may pagbaba na hanggang 1.5 na taon. Ang iba, kasama ang Norway, Denmark at Finland, ay nanatiling stable o tumaas pa noong 2020, kahit na may pandemya.

Sinabi ng Statistics Canada na ang life expectancy para sa mga ipinanganak noong 2020 ay inaasahan na babalik sa pre-pandemic levels habang lumiliit ang epekto ng krisis sa kalusugan.

Ang datos na inilabas noong Lunes ay preliminary, ayon sa Statistics Canada, at hindi kasama ang impormasyon ukol sa mga nasawi sa Yukon.

Ang rate ng pagkamatay sa influenza at pneumonia noong 2020 ay 12.9 deaths kada 100,000 na populasyon, bumaba mula 15.6 deaths kada 100,000 na nakita noong 2019. Ito ang nagmarka sa pinakamababa na death rate dahil sa flu at pneumonia sa loob ng mahigit 20 taon.

Ang mga tao na 65 taong gulang pataas ang nag-account para sa 94.1 porsyento ng lahat ng COVID-19 deaths sa Canada noong 2020, na ang higit kalahati - 54.6 per cent - ay nangyari sa mga taong mas matanda sa 84.

Ang mga Canadian na mas bata sa 40 ay hindi apektado ng direktang epekto ng pandemya, sabi ng Statistics Canada, na may humigit-kumulang 50 COVID-19 deaths na naitala sa naturang age group noong 2020. Ngunit dagdag ng ahensya na sa mas batang age groups, ang pagtaas ng pagkamatay ay dahil sa ibang sanhi, kasama ang substance-related harms.

Naitala ng Canada ang 4,604 deaths dahil sa aksidenteng pagkalason, kasama ang overdoses. Ang bilang na ito ay tumaas mula 3,705 deaths na naiulat noong 2019 ngunit maihahambing sa 4,501 deaths na iniulat noong 2018 at 4,839 deaths na iniulat noong 2016 sa rurok ng pre-pandemic opioids crisis.

Sinabi ng Statistics Canada na may notable increases sa alcohol-induced deaths noong 2020, partikular sa mga mas bata sa 65. Sa mga taong mas bata sa 45, ang alcohol-induced deaths ay tumaas ng 542 noong 2020, mula sa humigit-kumulang 360 sa bawat 2017, 2018 at 2019.

Sinabi ng ahensya na kasama sa alcohol-induced deaths ang fatalities mula sa mga karamdaman at kondisyon na kaugnay ng talamak na pag-inom ng alak ngunit hindi kasama ang hindi sinasadyang pagkamatay mula sa mga aksidente sa trapiko kung saan ang alak ay pinaniniwalaang isang contributing factor.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.