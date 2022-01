Paano nilikha ng mag-asawa mula B.C. ang kids’ YouTube channel na may 1.85 bilyon views

Ang mag-asawa mula sa Saanich, British Columbia B.C. , ang utak sa likod ng Pancake Manor, isang YouTube music channel para sa mga bata na may mahigit 2.6 milyon na subscribers at 1.85 bilyon na views.

Tampok sa channel ang makukulay na music videos na kombinasyon ng puppetry at animation.

Ang pinaka-popular na video, isang version ng Old MacDonald Had a Farm, ay mayroong mahigit 440 milyon na views sa YouTube.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Dahil sa kanilang online following, sina Reid at Stevenson ay naglabas ng kanilang ikawalong album na pinamagatang Just a Minute.

Ang album ay binubuo ng 25 awitin na ayon kay Reid ay may magandang 80s vibe at, as its title suggests, mga isang minuto ang haba.

Lahat ng kanta sa album ay may stamp of approval mula sa kanilang batang anak na babae.

Naririnig niya ang mga kanta bago pa marinig ninuman, ani Stevenson.

Iniisip namin na ang album na ito ay well-tested, at least on her, isang tatlong taong batang babae. Kung mayroon kang tatlong taong gulang na anak na babae chances are magugustuhan niya ito.

Pumirma ang Pancake Manor sa Moonbug Entertainment, na kumakatawan sa malalaking pangalan sa children’s entertainment tulad ng Blippi, CoComelon, at Little Baby Bum. Ang musika nila ay available sa mga streaming services, kasama ang Spotify at Apple Music.

Dahil mayroon silang malaking online following, ang Pancake Manor ay magpo-produce ng mga video para sa lahat ng 25 awitin ng Just a Minute.

Para silang isang one-stop shop, nagsusulat at nagpo-produce ng kanilang musika gayundin ang pagdi-direct at paggawa ng puppetry sa kanilang mga video.

“Lumaki ako na pinapanood si Jim Henson, The Muppet Show at Sesame Street at Mr. Rogers, mga ganun na shows, talagang nakatulong ito na i-inform ang karamihan sa aming mga desisyon tungkol sa paggawa ng video,” ani Reid.

Ang dalawa ay nagkakilala sa Ontario, kung saan sumusulat si Reid ng musika na tina-target ang adults. Nakita nila ang kanilang sarili na napapadpad sa musika na nakatuon sa mas batang audience bago pa sila maging magulang.

Pareho kaming mahilig sa mga bata, it really called to us, ani Stevenson.

Sa sandaling nagsimula kaming gumawa ng mga bagay para sa mga bata, it felt so right.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.