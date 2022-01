Bagong oral COVID-19 na gamot dinedebelop sa Alberta

Sa isang press release, sinabi ng kompanya na ang epigenetic mechanism ng naturang gamot ay makakatulong na pahintuin ang progression ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagre-regulate ng expression ng gene na responsable para sa sakit at pamamaga.

Ipinaliwanag ni Resverlogix Corp. Chairman at CEO Donald McCaffrey na ang gamot ay uma-act sa genes upang limitahan ang viral at inflammatory aspects ng COVID-19.

Ang human DNA ay kinokonsidera na parang computer, ito ay isang hardware. Ang epigenetics ang software, na nag-a-activate o deactivate ng genes. Kaya hindi natin binabago ang human genes, dine-deactivate lang natin ang gene na responsable para sa sakit, aniya.

Naniniwala siya na ang treatment ay maaaring maging parallel na solusyon sa pagbabakuna. Ang pagbabakuna ay napakaimportante siyempre… pinabagal nito ang COVID-19, ngunit hindi nito mapapahinto ang COVID. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin bakunahan ang 7.5 bilyon na tao para pahintuin ito, aniya.

Isang propesor sa Department of Biological Sciences sa University of Quebec sa Montreal, sumang-ayon si Benoît Barbeau na kailangan natin ng iba pang tools bukod sa pagbabakuna.

Ang antivirals at immunomodulators ay mga bagong tools na gagamitin para sa mga taong at risk. Isang quote mula sa Benoît Barbeau, Propesor sa Department of Biological Sciences, University of Quebec

Ang pagre-recruit ng mga pasyente at ang assay development ay nagsimula na sa University of Alberta Hospital sa Edmonton upang i-assess ang kaligtasan at bisa ng treatment.

Sa isang press release, sinabi ng kompanya na 100 pasyente na may COVID-19 ang maaaring ma-recruit sa mga susunod na linggo at sa ilang sites sa Brazil at Canada, kasama ang Calgary at Toronto.

Kung ang gamot ay promising, ipinaliwanag ni Barbeau na kailangan maghintay para sa pagtatapos ng lahat ng clinical trials bago maabot ang isang konklusyon.

Kailangan natin siguraduhin na ang beneficial effect na naobserbahan noong pinakasimula sa laboratoryo ay magta-translate sa continuity in terms of beneficial effect sa populasyon, ngunit unang-una sa lahat kailangan siguraduhin ang kaligtasan ng compound, aniya.

Pinaalalahanan niya ang mga tao na kung minsan ang mga compound na you work on sa loob ng ilang buwan at kahit taon ay maaaring mauwi sa kabiguan dahil nawawala ang pagiging epektibo nito.

Sinabi rin ng presidente at CEO ng Resverlogix na ang pangatlong phase ng trial ay magsisimula pa sa Hunyo.

Kung ang lahat ng trials ay konklusibo, ang gamot ay dapat aprubahan pa ng Health Canada.

Isang artikulo ni Marc-Antoine Leblanc, Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.