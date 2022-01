Truckers papuntang Ottawa sa isang ‘Freedom Rally’ convoy laban sa vaccine mandate

Ang protesta ay binansagan na Freedom Rally laban sa federal mandate para sa cross-border truckers, na ipinatupad noong Enero 15.

Ang Canadian truck drivers ay kailangan maging fully vaccinated kung nais nilang iwasan ang dalawang linggong quarantine at pre-arrival molecular test para sa COVID-19 kapag tumawid ng Canada.

Sinabi ng Canadian Trucking Alliance at ng American Trucking Associations na 26,000 ng 160,000 drivers na nagsasagawa ng regular trips sa pagitan ng Canada-United States U.S. border ay maaaring maapektuhan bilang resulta ng vaccine mandate.

Nagbunsod ito ng isang pagkilos online upang iprotesta ang mandate, isang GoFundMe ang nakalikom ng mahigit $2.5 milyon para sa trucking rally mula noong Linggo.

Ang layunin ay makarating sa [Ottawa sa susunod na weekend] at i-demand na ihinto ang mga mandate na ito, ani rally attendee Candace Hill.

Si Hill ay nagsalita mula sa Delta, British Columbia B.C. , kung saan nagtipon-tipon ang mga supporter at trucker noong Linggo bago tumulak sa kanilang cross-country trip. Ang convoy ay naka-iskedyul na makipagkita sa ibang grupo na umalis sa Prince George, British Columbia B.C. , sa Calgary noong Linggo ng gabi.

Ang mga nagpoprotesta ay sinusuportahan ng anti-vaccine-mandate protesters sa buong probinsya, kasama ang Kamloops sa Interior ng British Columbia B.C.

Si Candace Camille, isang photographer na dumalo sa Kamloops rally, ay sinabi na siya ay nasorpresa sa dami ng tao na dumalo roon.

Para sa akin, ang mga mandate ay kailangan baguhin upang umayon sa lifestyle ng lipunan at kalayaan ng mga tao, aniya.

[Ang mga mandate] ay dapat bigyan ng proteksyon ang mga tao at suportahan ang kabilang panig, ang mga tao na nararamdaman na kailangan nila ng proteksyon at suporta.

Ang trade associations sa magkabilang panig ng border ay sinabi na ang restriction ay lalagyan ng dagdag na strain ang supply chains (bagong window) sa gitna ng pinakahuling COVID-19 surge at malalang worker shortages.

Ngunit ang Canadian Trucking Alliance (CTA), isang pederasyon ng carriers, owner-operators at industry suppliers ng bansa, ay naglabas ng statement noong Sabado (bagong window) na mariing tinututulan ang protesta.

Sinabi ng statement na ang mga miyembro ng Canadian Trucking Alliance CTA ay dapat mag-hold ng isang organized protest sa Parliament Hill imbes na guluhin ang public roadways at border crossings sa loob ng mahigit isang linggo.

Ang regulasyon ay hind magbabago so, bilang isang industriya, kailangan natin mag-adapt at sumunod sa mandate, ani Canadian Trucking Alliance CTA president Stephen Laskowski sa statement.

Mga supporters sa isang highway sa labas ng Kamloops B.C. upang suportahan ang truckers na papuntang Ottawa para iprotesta ang COVID-19 vaccine mandate. Litrato: (Candice Camille)

Ang tanging paraan upang tumawid ng border, sa isang commercial truck o anumang ibang sasakyan, ay maging bakunado.

Sinabi ni Laurent Flambourari, isang truck driver at instructor sa PBX Logistics sa Burnaby, British Columbia B.C. , na ang mga protesta ay nahuli na dahil ipinatupad na ang vaccine mandate noong isang linggo.

May karapatan ka na hindi magpabakuna. Ngunit, may impact iyan sa iyong buhay at sa consequences which comes along, aniya.

Nagtipon ang mga nagpoprotesta sa gilid ng kalsada sa Kamloops upang ipakita ang kanilang suporta sa mga trucker. Litrato: offert par Candice Camille

Ang vaccine mandate convoy ay hiwalay sa isang rally na naganap sa British Columbia B.C. noong Sabado, na inorganisa ng West Coast Trucking Association upang iprotesta ang masamang kondisyon ng mga highway sa British Columbia B.C. ngayong taglamig (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Mark Gollom, The Canadian Press at Chloé Dioré de Périgny.