Nasaan si officer DM10032? Applicants naiwang stranded ng tamad na immigration worker

Sinabi ng ilang permanent residency (PR) applicants sa CBC News na sila ay na-assign sa isang officer na kilala nila bilang DM10032 sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

Lahat sila ay naninirahan sa labas ng Canada, nag-apply noong 2019, at ang kanilang files ay nakabinbin mula pa noong Marso 2020. Ang applications ay pinoproseso sa Ottawa visa office at sa Sydney, Nova Scotia.

Sinabi ng mga aplikante na nagsalita sa CBC News na kilala rin nila ang dose-dosenang tao sa ilalim ni DM10032 at sila ay nagsama-sama online para makakuha ng moral support. Inilarawan nila ang kanilang karanasan na agonizing at traumatic, hindi sila makagawa ng kritikal na mga desisyon tungkol sa kanilang buhay habang naghihintay na may limitadong komunikasyon mula sa immigration department ng Canada habang ang ibang aplikasyon ay napoproseso ng mas mabilis. Bago ang pandemya, ang buong proseso ay tinataya na magtatagal ng anim na buwan.

Ang mga tanong ng CBC News sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC , tungkol sa kung si DM10032 ay single employee o baka multiple employees, ay hindi sinagot.

Pakiramdam ko nabiktima ako, ani Temitope Ogunlade ng Nigeria, na naghihintay para sa kanyang permanent residency PR sa loob ng mahigit dalawang taon.

PANOORIN | Desperado para sa mga kasagutan:

Please, nagmamakaawa ako kay officer DM10032… Please, officer, gawin mo ang iyong trabaho. I want my life back.

Binasa ng CBC News ang online forums kung saan marami ang nagbahagi ng kanilang progreso at frustrations - tinawag nila si DM10032 na "mabagal," "walang silbi," "silent," at may haka-haka na ito ay maaaring nagbakasyon o, pabiro nilang sinabi na natutulog.

Ang mga officer ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ay nire-represent ng mga code sa ilalim ng administrative system. Halimbawa, AB12345.

Nakaka-torture na paghihintay

Ang huling beses na nakarinig ako mula sa aking officer ay Marso 14, 2020. Ito ang huling pagkakataon na nakakita ako ng aksyon sa aking file, ani Jibi Mathews na naghihintay sa India mula pa noong Nobyembre 2019.

Jibi Mathews, kanan, kasama ang kanyang asawa at anak. Litrato: Jibi Mathews

Noong Miyerkules, sa parehong araw na kinontak ng CBC ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC para magkomento, sinabi ni Matthews na nakakuha siya ng notification na ang kanyang medical exams ay uploaded na - isang maliit na hakbang pasulong at ang unang activity na nakita niya sa loob ng isang taon at 10 buwan.

Nag-apply si Mathews noong isang taong gulang pa lang ang kanyang anak na babae.

Ngayon tatlong taong gulang na siya. Gusto kong magkaroon ang anak ko ng isang mas ligtas na kinabukasan, aniya.

“Nagdaan ako sa depression ng ilang beses. Constant anxiety at paranoia kung ano ang mangyayari sa application ko - ipoproseso ba nila?"

Sinabi naman ni Sehrish Saeed mula sa Pakistan na hindi siya maka-commit sa anumang full-time na trabaho sa nakalipas na dalawang taon, at nagtatrabaho bilang visiting lecturer sa isang unibersidad.

Si Sehrish Saeed, kanan, ay sinabi na hindi siya maka-commit sa anumang full-time na trabaho sa nakalipas na dalawang taon habang hinihintay na makapunta sa Canada. Litrato: Sehrish Saeed

Kung nalaman ko lang ang tungkol sa delay… hindi na sana ako nag-apply, ani Saeed na sinabi na ang kanyang mental at physical na kalusugan ay naaapektuhan.

Ang ama ni Saeed - na pinangarap na mag-migrate sa Canada ang kanyang anak na babae - ay namatay noong Oktubre 2020.

Palagi niyang tinatanong ‘yung progress ng application, ani Saeed, na nag-apply noong Nobyembre 2019. Talagang ikinalulungkot ko ito, ikinalulungkot din ito ng aking ina.

Pakiramdam daw ni Ogunlade, mula sa Nigeria, na siya ay inabandona ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC mula nang mag-apply noong Nobyembre 2019.

Sinabi ni Ogunlade na siya ay naghihinala at nag-aalala tungkol sa whereabouts ng officer na ito. Ang kanyang pangarap na i-pursue ang dentistry sa Canada ay nadurog.

Sobra talaga ang emotional torture.

May kaunting movement

Ang iba naman ay medyo sinuwerte. Sinulat ng isang aplikante online, na pagkatapos ng tatlong taon, ang file nila ay na-transfer sa isa pang agent na inaprubahan ito sa loob ng isang buwan: Nakatakas na rin ako.

Narinig din ng CBC mula sa isang aplikante, na nagsalita sa kondisyon na hindi siya pangalanan, ay nagkaroon ng movement sa kanilang aplikasyon matapos ang dalawang taon na paghihintay sa ilalim ni DM10032.

Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang nag-work: ang local MP? Ang araw-araw kong compassionate email sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ? O ang physical plea letter at ang re-medical update na ipinadala ko sa centralized intake office sa Sydney? sabi ng aplikante.

Natutuwa lang ako na tapos na ang napakahirap na paghihintay… ngunit nag-aalala rin para sa mga aplikante na naghihintay sa buong mundo.

Iniisip ng ilan na si DM10032 ay hindi aktuwal na tao, ngunit isang code para sa mga aplikante na naghihintay sa queue.

Ito ang kaso ng isang supposed officer - CB01126, na naka-base sa Sydney - kung saan ang libo-libong aplikante ay nahirapan.

Sa access of information request na nakita ng CBC News, inamin ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na ang CB01126 ay isa lamang placeholder code.

Tinanong ng CBC ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ng ilang questions noong Miyerkules, kasama na rin kung si DM10032 ay isang tao o code, ngunit sinabi ng departamento na hinahanda pa nito ang kanilang kasagutan.

‘Walang pangalan at walang mukha’

Sinabi ni Jamie Liew, isang immigration lawyer at University of Ottawa associate professor, na ang administrative system ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ay isang black hole at ang kakulangan nito sa transparency ay nakakabahala.

Kadalasan ang mga officer ay walang pangalan at walang mukha at dahil sa anonymity na ito… naaapektuhan ang paraan kung paano ginagawa ang mga desisyon, ani Liew.

Ikaw ay nasa kapritso ng sistema.

Kinikilala ni Liew na malaki ang demand na nakapatong sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC at mayroon itong pandemic backlogs.

Ngunit kung walang legal representation - na magastos at hindi accessible para sa ilan - mahirap alamin kung bakit ang file ng isang indibidwal ay hindi makausad.

Ang immigration system at gobyerno ay tila ayaw ipakita how the sausage is made, so to speak. Kapag nagsumite ka ng aplikasyon kailangan mong maghintay, ani Liew.

Hindi sila dapat protektahan ng mga code na ito o ng anonymous numbers. At paano natin masisiguro… ang accountability?

Isang artikulo ni Priscilla Ki Sun Hwang (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.