Daan-daang libong Canadians nagbibiyahe abroad sa kabila ng Omicron

Sinabi ni Long na komportable sila sa ideya ng pagbibiyahe, dahil plano nilang sundin ang istriktong safety precautions. Ang mag-asawa ay hindi rin lumabas ng Canada sa loob ng dalawang taon dahil sa pandemya at nagnanais na makalayo.

Maikli lang ang buhay, ani Long, 58, ng Richmond, British Columbia B.C. Kailangan namin na makaramdam ng init at na-miss talaga namin ang Mexico.

Tila maraming Canadians ang ganito rin ang attitude ukol sa pagbibiyahe ngayon sa kabila ng mabilis at mabagsik na pagkalat ng Omicron, na nag-udyok sa Canada na muling ipatupad ang advisory laban sa non-essential international travel (bagong window) noong nakaraang buwan.

Naitala ng Statistics Canada ang 742,417 Canadian air-passengers na bumalik sa bansa mula abroad noong Disyembre.

Kapag in-adjust para isama ang mga recent na pagbabago sa pagta-track ng air travel, ang total na iyon ay halos anim na beses ng bilang ng arrivals para sa parehong buwan noong 2020, at mahigit kalahati ng total para sa pre-pandemic December 2019.

Ang pagtaas ng international travel malamang ay magpapatuloy: may 216,752 Canadian air-passenger arrivals sa Canada noong linggo ng Enero 3 hanggang Enero 9, ayon sa latest data (bagong window) na inilabas ng Canada Border Services Agency.

Lesley Keyter, may-ari ng The Travel Lady Agency sa Calgary, ay sinabi na ang mga kliyente niya nagbu-book pa rin ng mga biyahe kahit na may banta ng Omicron dahil nais nilang magbalik sa travelling. Litrato: Lesley Keyter

Sinabi ng may-ari ng isang travel agency na si Leslie Keyter na mula Oktubre, ang bilang ng mga kliyente na nagbu-book ng mga biyahe ay tumalon sa pagitan ng 30 hanggang 40 porsyento kumpara sa parehong panahon noong nakalipas na taon.

Sinabi niya na ang mga popular na destinasyon para sa kanyang mga kliyente, na karamihan ay edad 50 pataas, ay ang Europa, Mexico at Costa Rica. Nang magsimulang mag-surge ang Omicron cases noong Disyembre, sinabi ni Keyter na ang ilang kliyente ay kinansela ang kanilang trip, ngunit karamihan ay itinuloy pa rin ang travel plans.

PANOORIN | Canadians muling bumibiyahe abroad:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sinasabi ng mga tao, Listen, limitado lang ang oras natin sa mundo… dalawang taon na natin ipinagpaliban ang pagbibiyahe, ayoko na ipagpaliban pa ito, ani Keyter, may-ari ng The Travel Lady Agency sa Calgary.

Sinabi niya na mas confident ang mga biyahero dahil sa karagdagang proteksyon ng COVID-19 vaccine at booster shot. Dahil ang Omicron ay labis na nakakahawa at mas nakakaiwas sa bakuna, kahit ang mga bakunadong tao ay maaaring ma-infect. Gayunpaman, mas hindi sila maoospital (bagong window).

Peligro ng pagte-test ng positive abroad

Ngunit kahit na ang infected travellers ay nakakaranas lang ng mild symptoms, marami pa rin silang haharapin na balakid pag-uwi ng Canada.

Para makapasok sa Canada, kailangan magpakita ang air passengers ng proof of negative COVID-19 test na kinuha sa loob ng 72 oras ng departure. Kung ang biyahero ay nagpositibo, kailangan nilang maghintay ng 11 na araw (bagong window) bago mag-board ng flight pauwi.

Si Brennan Watson, 26, na taga-Milverton, Ont., ay nagpositibo noong Disyembre 28 habang nagbibiyahe sa Northern Ireland.

Dapat ay lilipad na siya pabalik ng bansa kinabukasan, ngunit sa halip ay naghanap ng lugar para mag-self-isolate sa Belfast. Dahil sa rules ng Canada noong panahon na iyon - na nagbago na ngayon - kinailangan maghintay ni Watson ng 15 araw bago siya nakalipad pauwi.

Napaka-stressful noong umpisa, aniya. Medyo nag-panic dahil naiisip ko na I’m stuck here.

Sinabi ni Brennan na ang pagkaantala ay nagbunga ng: 11 na araw ng missed work bilang electrician at paggastos ng $2,000 sa karagdagang expenses, kasama ang isa pang plane ticket pabalik.

Wala ka naman talagang magagawa, aniya. Isa lang itong bagay na akala ko ay hindi mangyayari.

PANOORIN | Canada nag-abiso na naman laban sa pagbibiyahe abroad:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sinabi ng travel insurance broker na si Martin Firestone na maaaring iwasan ng mga biyahero ang mga hindi inaasahang gastos sa pamamagitan ng pagbili ng trip-interruption insurance. Sinabi niya na karamihan sa kanyang mga kliyente ay pinipili ang coverage na ito na ire-reimburse ang mga biyahero para sa bahagi o lahat ng kanilang gastusin kung sila ay nagpositibo at kailangang i-extend ang trip.

"Trip interruption - na dati ay isang bihirang [purchaes product] - ay idinadagdag na ngayon sa lahat ng emergency medical plans, dahil labis na nag-aalala ang mga kliyente ukol sa pagte-test ng positive,” ani Firestone ng Travel Secure.

Iyan ang bagong mundo na ginagalawan natin ngayon kasama ang pandemya.

Flight cancellations

Ang isa pang balakid na maaaring harapin ay ang ‘di inaasahan na flight cancellations.

Mula Disyembre, libo-libong flights sa Canada (bagong window) at sa United States U.S. (bagong window) ang nakansela dahil sa pandemic-related reasons kasama ang pagkakasakit ng crew members dahil sa virus.

Si Brennan Watson ng Milverton, Ont., nagpositibo sa COVID-19 habang nagbabakasyon sa Ireland. Litrato: Brennan Watson

Ngayong buwan, inanunsyo ng Air Canada Vacations (bagong window) na sususpendihin nila ang ilang flights sa sun destinations sa pagitan ng Enero 24 at Abril 30. Matapos bawasan ng 15 porsyento ang mga flights ngayong Enero (bagong window), inanunsyo ng WestJet noong Martes (bagong window) na kakanselahin nila ang 20 porsyento ng mga flights sa Pebrero.

Sinabi ni Long na siya at ang kanyang asawa ay na-enjoy ang kanilang trip sa Mexico, kaya nagpaplano sila na muling bumalik sa mga darating na linggo. Gayunpaman, hindi itinuloy ng mag-asawa ang kanilang plano dahil sa flight cancellations.

Ito ay dahil sa uncertainty ngayon, ani Long. Ayokong pumunta roon at ma-stranded.

Gayunpaman, optimistic pa rin siya tungkol sa isang trip na naka-book sa Mayo patungong Espanya.

Sa kabila ng pagte-test ng positive habang nagbibiyahe, umaasa si Brennan na makakabalik siya sa Ireland nitong darating na summer - kahit na hindi pa humuhupa ang pandemya sa mga oras na iyon.

Isang taon at kalahati ko hindi nakita ang aking mga kapamilya, ang aking mga kaibigan, aniya. I'm not going to stop living my life.

Isang artikulo ni Sophia Harris (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.