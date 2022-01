[Ulat] Pinay int’l student sa Canada may payo sa nagnanais sumunod sa kanya

Naninibago man sa lamig ng panahon nagpapasalamat si Hannah na nakapag-adjust pa ito nang dumating sila noong Fall 2021 bago mag-winter. Litrato: Courtesy: Hannah Alaja

Oktubre ng nakaraang taon dumating sa Canada mula Pilipinas si Hannah Alaja kasama ang life partner nito na si Nico. Gaya ng maraming bagong dating na international students, umabot pa ng ilang linggo bago sila tuluyang naka-adjust sa weather ng Ontario.

Kumuha si Hannah ng two-year program na Business Human Resource sa isang eskwelahan sa London. Inaasahan niya na matutuloy ang pagbubukas ng face-to-face na klase sa eskwelahan nitong Enero.

Excited sana ako. Bumili na ako ng mga damit (natatawa). Na-cancel pero okay na din kasi 'yung work [ko] din. Naisip ko mahirap na face-to-face [class] tapos nagwo-work ka 'di ba? sabi ni Hannah.

Natatanggap ni Hannah sa kanyang online study account na Fanshawe Online ang modules ng courses at sa isang virtual class sa ilalim ng online learning. Litrato: Courtesy: Hannah Alaja

Isa si Hannah sa mahigit 3,300 na first year international students ng Fanshawe College noong September 2021 intake. Ito ang record-level na bilang ng mga bagong nag-enrol sa isang semestre sa eskwelahan. Umabot sa 6,330 ang kabuuang bilang ng international students mula sa 79 na bansa. Marami sa kanila ang galing sa India, Pilipinas, Tsina, Vietnam at South Korea.

Inamin ni Hannah malaki ang adjustment niya sa online learning.

Sa online learning nahihirapan ako mag-adjust kasi siyempre 'di ba sa Pilipinas nasanay tayo na face-to-face class lagi, sabi ni Hannah.

Naranasan niya ang mag-breakdown sa kanyang pag-aaral.

Kasi nangyari sa akin 'yun sa isang subject ko 'yung may lockdown browser something. Tapos parang nawala 'yung internet connection ko at naka-lockdown pa 'yun. Parang nag-breakdown at nag-iiyak ako. Nawalan ako ng internet ewan ko kung nakita ako ng prof ko kasi talagang iyak ako ng iyak. Kasi nga natatakot ako exam 'yun eh, kuwento ni Hannah.

Nag-iisang anak si Hannah sa kanilang pamilya.

Siya ay nag-oopisina sa Pilipinas bilang isang HR Associate noon. Ngayon, nagtatrabaho siya sa isang restaurant sa Ontario.

When it comes to work talaga, sa Pilipinas kasi nasanay tayo na office work. Pagdating ko talaga big adjustment, just one click parang ikaw na responsible sa sarili mo. Hindi ka na hihingi ng tulong sa parents mo. Big adjustment siya kasi never akong nagwo-work sa fast food [restaurant] dito lang. Ang work pa rotation kayo so pagdadaanan mo lahat. Grabe 'yung dishwashing 'pag closing kasi madalas closing ako. Tapos ibang lahi pa ang mga kasama ko, sabi ni Hannah.

Magkasabay na lumipad patungong Canada sina Nico at Hannah Alaja noong Oktubre 13, 2021. Litrato: Courtesy: Hannah Alaja

Sa pagbubukas ng January 2022 intake umabot na ngayon sa 7,823 ang kabuuang bilang ng international students mula sa 109 na bansa na nag-aaral sa Fanshawe College. Halos dalawang libo sa mga ito ang nasa blended program (bahagi online at face-to-face class).

Sa isang panayam, tinanong ng Radio Canada International ang isang opisyal ng eskwelahan kung paano nila inaaksyunan ang mga alalahanin ng libo-libong estudyante.

Ayon kay Fanshawe International Dean Wendy Curtis, madalas idulog ng mga estudyante ang tungkol sa status bilang temporary resident at ang paghahanap ng trabaho.

Of course, the most common concerns are making certain that they are in the right status, so either study permit and your work permit. Just making absolutely sure that they're always doing the right thing, sabi ni Curtis.

We have a host of what we call student life coordinators who are certified as registered international student advisors. So they support the students with those concerns, aniya.

Ayon kay Curtis, ang job matching sa paghahanap ng part-time job ang malaking hamon para sa bagong international students.

Upon arrival, the perfect fit might be a bit elusive, a good fit. We would work towards and we would do that through a couple of things. One is that whole financial work series. It's two days and it talks about what a resume looks like here, what are the skills that you need to demonstrate in order to secure a job that's comparable to your skills here in Canada.

Our boot camp take that experience and work towards that perfect fit. Now much of this, though, I have to say it's managing expectations. So whether a student's domestic or international, what they have to recognize is they are a student. First priority needs to be learning. Second priority is employment, diretsahan na sinabi ni Curtis.

At dahil online learning ang karamihan sa mga estudyante, gumagawa umano sila ng mga hakbang para tulungan ang mga ito na karamihan ay nasa iba’t-ibang panig pa ng mundo.

At the International Center at Fanshawe, we remain open. And when students were fully online, we provided services that were extended from sort of 7:00 in the morning till nine at night to make sure that we could accommodate questions from students that are all over the world, sabi ni Curtis.

What we've attempted to do is make sure that we have a really robust online presence. We have multiple ways for students to reach us and we will make, you know, immediate referrals to support the other pieces; that international students have health insurance and that includes 24-hour support for mental health in various languages, aniya.

Tinatahak ni Hannah na makumpleto ang unang taon ng kanyang pag-aaral. May payo siya sa mga nais sumunod sa kanya sa Canada bilang international student.