Quebec muling binasag ang record para sa pagkonsumo ng kuryente

Ang extreme cold warning ay nakataas sa buong southern Quebec simula Biyernes ng umaga, kaya nahihirapan ang sistema habang jina-juggle ng mga taga-Quebec ang pananatiling warm at ang pagtatrabaho sa bahay.

Nakapagtala ang Hydro-Québec ng consumption levels na umabot sa 40,300 megawatts mula alas-otso ng umaga ngayong Biyernes, binasag ang dating record na 39,000 MW na na-break din sa gitna ng isa pang cold snap noong Enero 11.

Hinihiling ng publicly owned utility ngayon na bawasan ng mga taga-Quebec ang kanilang pagkonsumo ng kuryente kung maaari ngayon at bukas, dahil inaasahan na bukas ng umaga maaabot na naman ng probinsya ang isang all-time high.

Ang pagbabawas sa heating ng isa o dalawang degrees, lalo na sa mga kuwarto na hindi naman ginagamit, ay isang hakbang upang malimitahan ng mga tao ang kanilang konsumo. Maaari rin nilang iwasan ang madalas na paggamit ng malalaking appliances tulad ng dishwasher at clothing dryer, at paikliin ang paggamit ng mainit na tubig.

Ito ay maliliit na aksyon, ngunit kapag ginawa ng milyong-milyong kliyente, it makes a difference, ani Cendrix Bouchard, ang tagapagsalita ng Hydro-Québec, habang nakipag-usap sa Tout un matin.

Naiintindihan natin na ang ating hinihiling ay maaaring mag-pose ng hamon para sa ilan na nasa bahay buong araw dahil sila ay nagtatrabaho remotely, ngunit kung kayang mag-contribute ng mga tao, maa-appreciate namin ito.

Ang pinakamagandang oras upang subukan na limitahan ang paggamit ng kuryente ay sa umaga at gabi, kapag ang electricity usage ay nasa peak, ani Bouchard.

Ang probinsya ay kayang mag-import ng kuryente mula sa ibang rehiyon kung nasagad na ang sistema ng Quebec, dagdag niya.

Ang temperatura ay bumaba sa -24 C sa Montreal noong alas-siyete ng umaga, na may wind chill na -29 C.

Magiging mas malamig sa katimugang bahagi ng probinsya pagsapit ng gabi at ang wind chill ay inaasahan na magiging kasing lamig ng -40 hanggang Sabado ng umaga, babala ng Environment Canada.

Ang mga tao na lalabas ay mas mataas ang panganib na magka-frostbite at hypothermia.

Ang frostbite ay maaaring mag-develop sa loob ng ilang minuto sa exposed na balat, lalo na sa wind chill, sabi ng Environment Canada.

Pagtitipid ng enerhiya

Nag-sign up ang 160,000 na kliyente ng Hydro-Québec sa isang flexible billing plan na pinahihintulutan silang magbayad ng mas murang kuryente - basta’t gagamitin ito during non-peak periods.

Ang energy regulator ng Quebec, ang Régie de l'énergie, ay pinupwersa rin ang crypto-currency mining operations na mag-shut down ng ilang oras sa peak-demand days, ani Bouchard.

Sinabi ng Hydro-Québec na ang pinakamalaking consumption periods ay karaniwang nangyayari sa pagitan ng 6 a.m.-9 a.m. at 4 p.m.-8 p.m.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.