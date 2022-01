Canada gagastos ng $8.9M upang dagdagan ang Indigenous justice centres sa B.C.

Sa kasalukuyan may apat na Indigenous justice centres sa buong probinsya, kabilang ang virtual centre at mga lokasyon sa Prince George, Merritt at Prince Rupert, na itinatag bilang parte ng kabuuang estratehiya na magbigay ng mas maraming suporta at legal advice sa komunidad.

Sinasabi ng advocates na ang kasunduan ay isang importanteng hakbang upang matapos ang diskriminasyon laban sa mga Indigenous na tao na nangangailangan ng tulong upang i-navigate ang justice system at i-access ang panunumbalik ng hustisya at First Nations-led community programs.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga Indigenous na tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Sinabi ni Doug White, chair ng British Columbia B.C. First Nations Justice Council, na ang centres ay magtatrabaho upang mabawasan ang bilang ng First Nations people na nasasangkot sa criminal justice system at pagandahin ang karanasan ng mga taong naroroon.

Sinabi niya na ang pera na mula sa Canada ay mapupunta sa pagpaparami ng mga centre sa probinsya sa 15, at pagpapalawak ng mga serbisyo sa existing centres.

Malayo pa ang ating lalakbayin ngunit mayroon din tayong malakas na First Nations strategy na gagabay sa atin at sa mga partners na sumusuporta sa atin. Inaasahan natin ang pakikipagtulungan ng pederal at ng probinsyal na gobyerno ng British Columbia B.C. na baguhin ang justice system para sa Indigenous people, ani White.

Ang pinakahuling statistics mula sa federal Office of the Correctional Investigator ay ipinapakita na mahigit 30 porsyento ng mga bilanggo sa Canada ay Indigenous, ngunit sila ay limang porsyento lamang ng buong populasyon.

Sinabi ni Minister of Justice David Lametti na ang pagpopondo sa justice centre ay isang pagtugon sa mga rekomendasyon ng Truth and Reconciliation Commission.

Ang colonial structures tulad ng residential schools ay may mapanlinlang na paraan upang i-replicate ang kanilang sarili sa iba pang structures tulad ng justice system, ani Lametti, na dumalo sa isang virtual news conference kasama si White at iba pa.

Umaasa si Lametti na ang modelo ng British Columbia B.C. para sa First Nations justice centres ay gagayahin at gagamitin sa buong Canada.

Puno rin ng pag-asa si British Columbia B.C. Attorney General David Eby, na dumalo rin sa naturang news conference, na ang estratehiya ay tutulong na mabawasan ang bilang ng mga Indigenous na tao na nasa criminal justice system.

Ang lumalaking disproportionate number ng Indigenous people ay nasa loob ng ating mga bilangguan, at ang pinakamabilis na lumalaking populasyon ng mga nakabilanggo ay Indigenous na mga babae, ani Eby.

Isang artikulo ni Meera Bains (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.