4 natagpuang patay sa Manitoba-U.S. border maaaring parte ng human smuggling operation

Ang katawan ng isang lalaki, babae, at sanggol ay magkakasamang natagpuan sa isang lugar malapit sa bayan ng Emerson, habang ang katawan ng isang tinedyer na lalaki ay nakita ilang metro lang mula rito, sinabi ng Royal Canadian Mounted Police (RCMP) noong Huwebes.

Bago nadiskubre ang mga katawan, pinahinto ng U.S. Border Patrol officers ang isang van na may 15 pasahero isang kilometro sa katimugang bahagi ng international border sa isang rural area sa pagitan ng official ports of entry sa Lancaster, Minn., at Pembina, N.D., ayon sa news release ng U.S. Attorney's Office para sa distrito ng Minnesota.

Ang driver ng van, ang 47 taong gulang na si Shand ng Florida, ay inaresto at kinasuhan ng human smuggling.

Ayon sa mga dokumento ng korte na isinampa noong Huwebes sa U.S. District Court sa Minnesota, si Shand ay pinagsususpetsahan na parte ng tatlo pang smuggling incidents na naganap kamakailan. Ipinakita ng court filings na si Shand ay nag-file para sa bankruptcy noong 2018.

Natuklasan ng Royal Canadian Mounted Police ang apat na bangkay malapit sa hangganan ng U.S.-Canada silangan ng Emerson noong Enero 19, 2022. Litrato: Gendarmerie royale du Canada

Ang imbestigasyon sa pagkamatay ng apat na indibidwal ay ongoing kasama ang isang imbestigasyon sa mas malaking human smuggling operation kung saan si Shand ay pinagsususpetsahan na parte nito, ani Homeland Security special agent John Stanley sa isang affidavit na isinampa noong Huwebes.

Mas malaking grupo ang tina-transport

Tina-transport ni Shand ang dalawang undocumented Indian nationals sa isang passenger van noong siya ay inaresto.

Lima pang ibang undocumented Indian nationals ang naaresto noong mga oras na iyon, na malapit kung saan naaresto si Shand, ayon sa affidavit.

Pinaniniwalaan na ang pitong tao na iyon, at ang apat na namatay sa Manitoba, ay parte ng iisang grupo, ngunit ang apat ay nahiwalay sa iba.

Ang grupo ng limang tao ay nagsuot ng iisang uri ng damit - bagong itim na winter coats na may fur-trimmed na hood, itim na gloves, itim na balaclavas at insulated na rubber boots, ani Stanley sa kanyang affidavit.

Ang dalawang tao na nasa van kasama si Shand ay nagsuot rin ng kahawig na damit, ngunit hindi identical sa iba.

Si Shand ay mayroon ding isang set ng itim na gloves at itim na balaclava na nagma-match sa mga suot ng iba.

Ayon sa affidavit ni Stanley sinabi ng isang border patrol agent na may tatlong insidente pa ng human smuggling - na naganap noong Disyembre 12 at 22, 2021 at Enero 12, 2022 - sa parehong lokasyon kung saan naaresto si Shand.

Nakita ng border patrol agent ang boot prints sa snow galing sa tatlong tao na naglakad patungo sa border sa lokasyon na ito noong Enero 12. Lahat ng tatlong prints ay gawa ng iisang brand ng boots, ayon sa court document.

Kinailangan ng pulis na gumamit ng mga snowmobile at iba pang all-terrain na sasakyan para hanapin ang lugar. Litrato: Gendarmerie royale du Canada

Ang boot prints ay nagma-match sa prints ng rubber boots na suot ng mga taong naaresto noong Miyerkules.

Seryosong injuries mula sa exposure

Kaunti lang ang nalalaman tungkol sa mga Indian national na nakulong sa U.S. Sinabi ng court document na limitado lang o hindi sila nakakapagsalita ng wikang Ingles, ngunit fluent sa Gujarati, isang wikang sinasalita sa kanlurang India.

Ang limang tao sa grupo na dinampot malapit sa lugar kung saan naaresto si Shand ay sinabi sa mga opisyal na naglakad sila patungo sa border kung saan susunduin daw sila ng isang tao. Tinataya na naglakad sila ng mahigit 11 oras.

Ang isang lalaki ay nagbayad ng malaking halaga ng pera para makapasok sa Canada mula India sa ilalim ng pekeng student visa, at planong pumunta ng Estados Unidos, ayon sa affidavit.

Dalawa sa mga taong iyon ang seryosong nasaktan mula sa matinding lamig, ayon sa court document.

Isang lalaki at babae ang parehong dinala sa ospital para gamutin mula sa suspected frostbite. Bagama’t ang lalaki ay pinakawalan kinalaunan, ang babae ay in-airlift sa isang mas malaking ospital at malamang magre-require ng partial amputation ng isang kamay, ayon sa court documents.

Ilang beses siyang huminto sa paghinga habang tina-transport ng border patrol.

'Walang sinuman ang deserve ito'

Ang mga miyembro ng Indian community sa Manitoba ay lubos na nabalisa sa pagkamatay ng apat na tao noong Miyerkukes, na pinaniniwalaang mga miyembro ng iisang pamilya.

Sinabi ni Ramandeep Grewal ng Indian Association of Manitoba na naging emosyonal siya nang marinig ang kanilang pagkamatay.

“Hindi ito kapani-paniwala and nobody deserves this. Ang sanggol na ito at ang isa pang kabataan na narinig namin na parte ng pamilya, they had their lives ahead [of them]," aniya sa isang interbyu noong Huwebes.

Sinabi ni Grewal na ang mga taong tumatawid sa border ay naging desperado na pumunta ng U.S. upang ipagsapalaran ang isang mapanganib na paglalakbay.

May mensahe siya sa mga taong naiisip na tumawid.

Dapat humanap lang ang komunidad ng mga legal na paraan upang pumunta at manatili sa anumang bansa na gusto nila. Ang mga ilegal na ruta … ay maaaring nakamamatay.

Isang artikulo ni Rachel Bergen (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.