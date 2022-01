[Ulat] Eksperto sinagot ang ilan sa mahahalagang tanong tungkol sa COVID-19 vaccine

Malakas ang loob at buo ang tiwala na dinala ni Rose, hindi niya tunay na pangalan, ang dalawang anak sa isang bus stop. Pinasakay sa school bus at siniguradong hindi liliban ang kanyang mga anak sa unang araw ng pagbabalik-eskwela nitong Enero 17 matapos ang holiday break. Kahit pa sandamakmak na snow ang bumuhos noong araw ng Lunes.

Nag-aaral sa elementarya ang dalawang anak ni Rose habang pumapasok naman sa hayskul ang kanyang panganay. Silang lahat ay hindi bakunado.

Pinili ni Rose na palakasin ang kanyang resistensya at sumunod sa health protocols habang pinag-iisipan kung napapanahon na para siya ay magpabakuna. Litrato: RCI

Hiniling ni Rose sa Radio Canada International na itago ang kanyang tunay na pangalan para maprotektahan ang sarili at mga anak mula sa posibleng bashing at isyu sa trabaho.

Sa huling tala ng gobyerno ng Ontario, mula nang sinimulan ang pagbabakuna sa probinsya noong December 15, 2020 ay umabot na sa 11.5 milyong katao ang fully vaccinated habang mahigit 800,000 katao naman ang partially vaccinated sa buong lalawigan.

Kabilang si Rose at ang kanyang tatlong anak sa mga hindi pa bakunado o 16% ng populasyon sa Ontario.

Tatlo ang anak ni Rose edad 7, 8 at 15. Litrato: RCI

Ayon kay Rose, noong una pa lang natakot na siya dahil mabilis nagkaroon ng bakuna. Doubtful ako sa sobrang bilis na nagkaroon ng vaccine. Kung iba-base mo noon mahaba ang studies, sabi ni Rose.

Sa hiwalay na panayam ng Radio Canada International, sinagot ni Dr. Saverio Stranges, isang public health specialist at epidemiology researcher, ang ilan sa mahahalagang katanungan ukol sa kaligtasan ng bakuna.

People don't realize that the scientists made major progress in terms of developing new medication, new vaccines like the ones that we are using with mRNA technology. So it's not about shortening the time for experiments, it's about taking advantage of the platforms we have to develop a new medication, new vaccine. It's not this, you know, we are already getting ready for the new pandemic because people believe that this will be the last pandemic and it will not be the last pandemic. So the research on vaccines is an ongoing and long spending effort, which has been happening already for the last several decades, including studies on the mRNA vaccines, sabi ni Dr. Stranges.

Si Dr. Saverio Stranges ang kasalukuyang chair ng Epidemiology and Biostatistics sa Schulich School of Medicine and Dentistry sa University of Western Ontario. Litrato: RCI

Si Dr. Stranges ay isang propesor at nagtuturo sa University of Western Ontario.

Sa huling tala ng Ontario government, mahigit 540,000 sa mga bata edad 5 hanggang 11 o 50.7% sa age group na ito ang naturukan ng bakuna sa lalawigan.

Para naman kay Rose, malakas ang immune system ng mga bata para labanan ang COVID-19 sakali man na dapuan sila ng virus. Kaya imbes na pabakunahan, pinili niya na bigyan ng mga pagkaing pampalakas ng katawan ang mga anak.

"Marami akong nababasa kaya para sa akin mataas ang immunity ng mga bata kaysa sa adult. Confuse ako honestly dahil noong una ang sabi nila sa COVID hindi gaano makakaapekto sa mga bata. Pero ng magtagal, sinasabi na naman nila na kailangan mabakunahan ang mga bata. Kaya sabi ko, 'Ano ba talaga ang totoo?' Dahil kung ang mga bata, totoo na malakas ang immune system, bakit kailangan [bakunahan] kung hindi pa sure ang vaccine?," ani Rose.

Umaasa si Rose na patuloy na maging voluntary ang vaccination para sa mga bata na pumapasok sa eskwelahan. Litrato: RCI

Ipinaliwanag ni Dr. Stranges ang kahalagahan sa pagpapabakuna at ang reaksyon sa katawan ng mga bata.

It applies to all the other vaccines we commonly implement in children. It is true that immune response in children tend to be much more aggressive or, you know, faster than helping people, and that's the reason why sometimes the relatively minor side effects like fever or other minor side effects are more likely to happen among younger people, aniya.

Kaugnay na artikulo

Ayon kay Dr. Stranges, tiwala siya na ligtas ang bakuna sa COVID-19. At nang maipamigay ang bakuna sa mga bata, isa raw sa mga unang nabakunahan noon ang kanyang anak na 8 taong gulang.

I know we have exposed our kids to vaccines, even the other vaccine when implemented, they were relatively new at that time, and there were the same concerns. It's a matter of historical perspective because obviously not everyone has the knowledge in terms of medicine. And so, you know, we missed that historical perspective sometimes.

Tinataya na mahigit 500,000 sa mga bata edad 5 hanggang 11 ang nabakunahan na sa Ontario.

Bakunado na rin ang karamihan sa mga nakatira sa lalawigan. Sa tala nitong Enero 20, sa 84 porsyento ng kabuuang populasyon sa lahat ng age group, 79% ang fully vaccinated habang 6% naman ang naka-isang dosis o kaya ay nakatanggap na ng ikalawang dosis sa nakaraang 14 na araw.

10,801 na ang bilang ng mga naitalang namatay sa COVID-19 sa Ontario.

Sabi ni Rose nahihirapan siya na paniwalaan ang mga datos. Iba-iba rin ang kanyang mga natatanggap, nababasa at napapakinggan na impormasyon mula sa kanyang mga kaibigan.

When it comes to numbers at data na lumalabas, kinukuwestyon ko na. Kung totoo ba ang mga numerong ito. Naintindihan mo ba ako? tanong niya sa gitna ng interbyu.

Hindi lang sa data but everything, para sa panahon na ito parang confusing na kung ano ba talaga ang totoo. Sa isang banda, marami ang magsasabi mataas ang numbers na unvaccinated na ganito. At the same time, marami ang magsasabi na mataas din ang death rate mula ng magpa-vaccine sa side effects. Kaya para sa akin, stay put na lang muna ako, naguguluhan na pag-amin ni Rose.

Kaugnay na mga artikulo

Sinabi ni Dr. Stranges mahalagang ibatay ang pag-unawa sa relative risk.

“Well, I would respond with data because we have a consistent data from many countries, European countries, North America including Canada, showing clearly the benefits of vaccination in terms of risk of hospitalizations and deaths because the general public has not necessarily grasped the concept of relative risk.

"For example, data from Europe show that people who are vaccinated, especially with a booster, have a much lower risk of hospitalization or death than people who are unvaccinated and the risk is 30 times higher than unvaccinated. So that's a huge increase in the risk of hospitalizations and deaths on unvaccinated people," paliwanag ni Dr. Stranges.

"I always make this comparison that if you wear a seatbelt, I'm driving now and I'm wearing my seatbelt. I can still have any chance of a serious car accident but the risk of severe complications from a car accident would be much less if not completely cancelled, but would be much less. The same concept applies to vaccines. Vaccine will dramatically reduce the risk of hospitalization and death from COVID-19. That could eliminate that risk, but again it's a matter of relative risk," dagdag ni Dr. Stranges.

Nakadagdag din sa pagdududa ni Rose kung bakit tila mas pino-promote ang bakuna kaysa sa mga gamot na maaaring mabisa laban sa COVID-19.

Isa sa mga reasons din aside sa itong vaccine na hindi pa ako sure. Kind of upset ako, sa aking mga nabasa na may gamot sa COVID bakit hindi gamitin. Kaya pakiramdam ko parang pharmaceuticals ang may kontrol ng lahat. Kaya masasabi ko bakit hindi ‘yung gamot na sana mas nakakasagip ng maraming buhay. Big question 'yan lang para sa akin, sabi ni Rose.

Basahin:

Listahan ng pinahihintulutan na gamot at bakuna para sa COVID-19 (bagong window) para sa clinical trial sa Canada

Sinabi rin ni Dr. Stranges na habang ang takot dala ng relihiyon o kaya ng paniniwala ay kailangan na maisaalang-alang, mahalaga rin na kilatisin ang pagkukunan ng mga mapagkakatiwalaang impormasyon.

I acknowledge that there are religious belief that we need to consider, and that's why I think we cannot just dismiss fears driven by religious [faith] and now on social media that becomes very difficult because obviously people click and think of information on the news that is in line with their beliefs, and that makes [it] difficult also to our job as scientists or health professionals. We try to implement policies that are in line with the best available evidence. But in the age of Facebook, Twitter, social media, people choose the source of the information, which is more in line with their beliefs even if that source of information is not reliable. And that's where we struggled in the flow of information coming from social media, ani Dr. Stranges.

Kung nanaisin na matapos ang pandemya, ang sagot umano ay bakuna.

Well, I think we need to do in terms of community, and obviously we tend to have very egocentric and self-perspective in general, but we need to understand that a vaccination campaign needs individual and also community responsibility and trying to provide the contributions to overcome this crisis. Because as for other viral pandemic in the past, this is the only way out. And therefore, we know that lockdowns are not sustainable. There is no other way out from this crisis, ani Dr. Stranges.

Pero hindi umano maiwasan ni Rose ang magtampo.

"'Yan ang hindi ko maiintindihan na ang kontribusyon ko para sa community ay kailangan vaccinated para maging safe lahat. But how come sa statement na 'yan, dito halos 90 percent ang nabakunahan nagkakasakit pa rin. Kaya disagree ako na 'yan ang aking contribution. Para saan? Ewan kung mali ako. Pero ganun din naman. Ang mga katrabaho ko vaccinated pero nagka-COVID," diin ni Rose.

Kaugnay na ulat

We need to acknowledge the major efforts made by physicians, nurses, and health professionals in general to assist the number of sick individuals from COVID, including unvaccinated people, sabi ni Dr. Stranges.

"We [have] done this in the past and we had been able to overcome even [the] worst global pandemic without all the tools, the technologies and the quality of health care we have, especially western countries. So I think people need to trust public health officials, physicians, scientists because I am not paid by pharmaceutical companies. I am a public health physician and a university professor. My responsibility is to help the general public to overcome this global crisis. My responsibility as a physician is to help my patients. So we are driven by our moral values and also the commitment we make as health professionals and to the general public," dagdag ng doktor.

Isang masayahin at palabiro na ina si Rose.

Ang inaasahan ko dito aabot pa ito ng 6th booster (bakuna), natatawa na sabi ni Rose.

Kung kinakailangan ay gagawin umano ni Rose ang magpabakuna pero hindi umano siya kampante na paturukan ang tatlong anak.

Hopeful ako na matatapos na ito [ang pandemya] but I don't think so, sabi ni Rose sa huli.

Bilang isang public health specialist naniniwala si Dr. Stranges na higit pa sa isyu ng vaccine hesitancy kailangan lawakan ang pag-iisip sa kabuuan. Hangga’t marami pang tao mula sa mahihirap na bansa sa ibang panig ng mundo ang hindi makakatanggap ng bakuna, magtatagal pa aniya ang pandemya.

We need to recognize and also, in a sense, validate trying to convey the best evidence to mitigate these worries. At the same time, you also need to acknowledge that a large segment of the global population do not have access to vaccines. In fact, just today, we publish a paper in International Journal of Public Health on the issue of global vaccine equity as the only way to end this pandemic, giit ni Dr. Stranges.