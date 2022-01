Ontario luluwagan na ang COVID-19 restrictions simula Enero 31

Simula Enero 31, ang mga lugar na may indoor settings ay maaari nang magbukas sa publiko na may 50 per cent capacity limits, kasama ang:

Restaurants, bars at iba pang food establishments na walang dancing.

Retailers, kasama ang shopping malls.

Gyms at non-spectator areas ng sports facilities.

Mga sinehan.

Meeting at event spaces.

Museums, galleries, aquariums, zoos at katulad na attractions.

Casinos, bingo halls at iba pang gaming establishments.

Religious services, rites at ceremonies.

Ang spectator areas tulad ng mga arena at concert venues ay magbubukas na rin na may 50 per cent capacity o hanggang 500 katao, kung anuman ang mas kaunti, sinabi ng gobyerno sa isang news release.

Ang enhanced proof of vaccination at pagsusuot ng mask ay mananatili.

Bukod doon, papayagan na rin ang indoor social gatherings ng hanggang 10 katao at outdoor gatherings ng hanggang 25.

Pagsapit ng Pebrero 25, ang social gathering limits ay tataas sa 25 para sa indoors at 100 katao para sa outdoors. Ang iba pang mga pagbabago na kasama sa plano ay ang sumusunod:

Pagtatanggal ng capacity sa lahat ng indoor spaces kung saan required ang proof of vaccination.

Pagpapahintulot sa spectator capacity hanggang sa 50 per cent sa sports, concert at iba pang katulad na mga venue.

Paglilimita ng capacity sa karamihan ng indoor spaces kung saan hindi required ang proof of vaccination sa mga tao na maaaring i-maintain ang physical distance na dalawang metro.

Pagtataas ng indoor capacity limits sa 25 porsyento para sa natitirang "high-risk settings" kung saan required ang proof of vaccination, tulad ng nightclubs, wedding receptions sa event spaces na may dancing, gayundin ang bathhouses at sex clubs.

At sa Marso 14, ayon sa gobyerno, lahat ng capacity limits sa indoor spaces ay tatanggalin na. Ang proof of vaccination at masking requirements ay mananatili sa mga lugar kung saan ito ay umiiral na.

Lahat ng capacity limits ay tatanggalin din para sa religious services, rites at ceremonies, at ang social gatherings para sa 50 katao indoors ay papayagan na, at walang limit para sa outdoors.

Ibinalita ni Ontario Premier Doug Ford ang mga plinanong pagbabago sa isang news conference Huwebes ng umaga. Siya sy sinamahan nina Health Minister Christine Elliott at Dr. Kieran Moore, ang chief medical officer of health ng Ontario.

Binigyang-diin ni Ford na ang timeline ay maaaring magbago batay sa kasalukuyang COVID-19 trends at data ng probinsya.

Tayo ay gumagamit ng isang cautious approach, ani Ford bago idinagdag na siya ay confident na gagana ang reopening plan at the worst is behind us kaugnay ng mga bagong kaso ng COVID-19.

Ngayong linggo, sinabi ni Elliott na ang Ontario ay nakikita na ang "kislap ng pag-asa" kaugnay ng Omicron (bagong window), at inaasahan na ang mga bagong kaso ay magpi-peak sa isang punto sa mga darating na linggo. Inaasahan na ang hospitalizations, na ngayon ay nasa mahigit 4,000, ay mag-uumpisa nang humupa matapos ang mga linggong ito, malamang sa kalagitnaan ng Pebrero.

Ang rate ng bagong admissions sa ospital at ICUs ay nagsimula nang bumagal, aniya, habang ang average na tagal ng pananatili ng mga tao na na-admit ay nagsa-stabilize.

Hindi binanggit sa anunsyo ng gobyerno ngayong araw ang anumang update tungkol sa Directive #2, na nag-uutos sa mga ospital na ikansela ang non-urgent surgeries at procedures noong unang bahagi ng buwan. Sinabi ni Elliott na mananatili ito hanggang ma-clear ang ICUs ng COVID-19 patients.

Wala ring nabanggit ukol sa pagpapalawak sa PCR testing criteria, na lubos na hinigpitan noong unang bahagi ng Enero at inilaan lang para sa pinaka-high risk na mga indibidwal at settings habang ang sistema ay nalunod ng mga bagong kaso na sanhi ng Omicron variant.

Samantala, iniulat ng Ontario ngayong Huwebes ng umaga na ang bilang ng mga tao na may COVID-19 sa ospital ay bumaba sa pangalawang sunod na araw sa 4,061 mula 4,132.

Bahagi ng artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Radio-Canada.